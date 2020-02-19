Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.

Политика Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.

Экономика МВФ: Украина теряет трудоспособное население Международная организация труда ожидает сокращения трудоспособного населения Украины на 1,2% ежегодно в 2018-2030 годах.

Политика Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьера Российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о причинах выбора кандидатуры экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.

Экономика Россиянам обещают рост реальных доходов В обновленном макроэкономическом прогнозе, который сопровождает документ, повышены оценки предполагаемого роста реальных располагаемых доходов россиян в текущем году с 1,5% до 1,9%.

Политика Трамп предлагал условие для помилования Ассанжа Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.

Единоборства Рамзан Кадыров подрался на улице с Александром Емельяненко В описании к публикации Рамзан Кадыров рассказал, что сейчас усердно готовится к поединку с прославленным боксёром Александром Емельяненко.

Музыка Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении Композитор Игорь Крутой высказал мнение о том, кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае.

Политика Украинский генерал признал потерю Крыма Украинский генерал-лейтенант Геннадий Москаль обрушился с критикой на предложение президента страны Владимира Зеленского провести выборы в Крыму.

Экономика Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.

Политика Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.

Спорт Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.

Происшествия На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин Незараженные пассажиры круизного лайнера Diamond Princess в Японии начали сходить на берег после окончания карантина из-за коронавируса, сообщает в среду, 19 февраля «РИА Новости».

Музыка Названы победители премии Brit Awards Рэпер Stormzy и певица Мейбл стали лучшими британскими исполнителями 2020 года по версии музыкальной премии Brit Awards, а в номинации «Лучшая группа» победили Foals.