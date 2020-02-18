Общество

ТАССТАССДмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
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Шепелев сообщил об уходе с «Первого канала»

РБК11:50

Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил об уходе с Первого канала

РИА Новости10:53

«Наши пути расходятся»: Шепелев подтвердил уход с Первого канала

Экспресс газета10:42

Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал

Lenta.ru10:29

Дмитрий Шепелев подтвердил, что уволился с Первого канала

Вокруг ТВ10:04

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала

Газета.Ru10:56

Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

ТАСС10:39
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Армия и оружие

Украина обвинила Россию в подготовке к полноценному наступлению

По расчетам разведки, в 2022-2023 годах ударные группировки Вооруженных сил России смогут провести наступление без дополнительной мобилизации.
Lenta.ru 07:51
Экономика

АФК Система приобретет немецкую сеть гипермаркетов Real

Люксембургская компания SCP Group SARL, 49% которой принадлежит АФК «Система», объявила о приобретении немецкой сети гипермаркетов Real у Metro AG и ее дочерних компаний.
Известия 15:42
Футбол

«Барселона» платит за поддержку Бартомеу в социальных сетях

Soccer.ru вчера в 08:36
Политика

Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ

Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Интерфакс 07:13
Здоровье

Календарь прививок могут расширить по предложению Минздрава

Календарь прививок могут расширить по предложению Минздрава Замминистра здравоохранения РФ назвал дополнительные прививки, которые будут введены в национальный календарь.
Экспресс газета вчера в 06:13
Армия и оружие

Китайские журналисты оценили шансы России в войне с США

Китайский журналист Чжугэ Сяочэ из издания Sina, оценил шансы российской армии против противников из США и заявил о том, что исход противостояния может решить как ядерное оружие России, так и ее обширные территории.
Московский Комсомолец в Марий Эл 04:45
Экономика

Милованов рассказал, когда Украина сможет догнать Белоруссию

Украине требуется $100 млрд инвестиций и 50 лет, чтобы обновить производство до уровня соседних Белоруссии и Словакии, заявил 17 февраля министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на презентации правительственной «Экономической стратегии: рост через инвестиции».
REGNUM 04:00
Общество

Россия временно остановит въезд граждан Китая

С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
RT на русском 14:04
Шоу-бизнес

Джареда Лето заметили на прогулке с российской супермоделью

Папарацци заметили американского музыканта и актера на прогулке в Лос-Анджеле с российской супермоделью Валерией Кауфман.
РИА Новости 14:28
Политика

Небензя назвал выполняемые Украиной пункты Минских соглашений

Киев выполняет только два из 13 пунктов Минских соглашений.
Российская газета 16:16
Шоу-бизнес

Охлобыстин осудил Стерлигова за слова о протоиерее Смирнове

Российский предприниматель Герман Стерлигов прокомментировал в своем Instagram заявление главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, протоиерея Дмитрия Смирнова, который резко раскритиковал женщин, состоящих в браке.
ФАН 13:41
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии

В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
RuNews24.ru 03:38
Кино

Что сделал продюсер «Сватов», чтобы седьмой сезон все-таки досняли

Privet-Rostov.ru 02:41
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована и перенесла операцию

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова госпитализирована и перенесла операцию.
Газета.Ru 12:24
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз

Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
КМВ Новости 13:11
Авто

Toyota разработает преемников Mark X и Crown вместе с Mazda

По сведениям веб-портала BestCarWeb, Mazda планирует создать как заднеприводную платформу, так и силовые агрегаты, как отмечает источник, речь идёт и о бензиновой рядной «шестёрке», и о дизельном моторе.
CarsWeek.ru 07:41
Здоровье

В Госдуме предложили финансировать из бюджета лечение больных СМА

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль направил главе Минздрава Михаилу Мурашко письмо с предложением передать на федеральное финансирование обеспечение дорогостоящими лекарствами больных спинальной мышечной атрофией (СМА).
РИА Новости вчера в 00:50
Армия и оружие

Штаб украинских сил в Донбассе сообщил о потерях

Городовой 05:43
Экономика

Пенсионеров, получающих пенсию на карточку, ждут изменения

Банки обязаны предоставить бесплатно пенсионерам карты "Мир", если пенсионеры открыли банковский счет для доставки пенсии после 1 июля 2017 года.
ИА Городские вести. Волгоград 16 февраля в 23:48
Происшествия

В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»

В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
BFM.ru вчера в 09:55
Энергетика

Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции

Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
Коммерсантъ вчера в 10:21
Экономика

Названа причина ограничения роста экономики России

«Продолжение сокращения численности экономически активного населения в ближайшие годы вследствие текущей возрастной структуры населения будет оставаться фактором, ограничивающим потенциальный темп экономического роста», — заключили в ЦБ.
Lenta.ru вчера в 12:01
Армия и оружие

В ЛНР заявили о гибели ополченца в Донбассе

Газета.Ru 15:13
Происшествия

Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100

РБК 14:50
Армия и оружие

Воронежский военный транспортник Ил-112 совершит второй полет в апреле

Свой второй полет военный транспортник Ил-112В проведет в апреле.
Горком вчера в 23:30
Армия и оружие

В ЦПВС заявили о применении переданного США оружия боевиками в Сирии

RT на русском 15:53
Происшествия

ФСБ задержала планировавших теракты в Керчи подростков

ФСБ предотвратила теракты в образовательных учреждениях Керчи — двое подростков планировали совершить нападения с использованием самодельных бомб.
RT на русском 12:09
Происшествия

Убивший утюгом дочь отец рассказал о последних минутах жизни малышки

Подозреваемый в убийстве трехмесячной дочки житель Октябрьска признался в содеянном, отметив, что фатальный удар утюгом он нанес не сильно, лишь бы ребенок замолчал.
Вести.Ru 08:34
Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в бикини

50-летняя Дженнифер Лопес продолжает напоминать своим фанатам о том, как шикарно она выглядит.
Pravda.Ru вчера в 10:12
Политика

МИД России прокомментировал новые санкции США

Решение властей США ввести санкции в отношении компании Rosneft Trading S.A. не повлияет на взаимодействие России с Венесуэлой, Сирией, Ираном и другими странами.
ТАСС 13:32
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Дмитрий Шепелев
Белорусский радиоведущий
Белорусский, украинский и российский теле- и радиоведущий, писатель.
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