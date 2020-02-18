Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.

Экономика АФК Система приобретет немецкую сеть гипермаркетов Real Люксембургская компания SCP Group SARL, 49% которой принадлежит АФК «Система», объявила о приобретении немецкой сети гипермаркетов Real у Metro AG и ее дочерних компаний.

Политика Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.

Здоровье Календарь прививок могут расширить по предложению Минздрава Календарь прививок могут расширить по предложению Минздрава Замминистра здравоохранения РФ назвал дополнительные прививки, которые будут введены в национальный календарь.

Армия и оружие Китайские журналисты оценили шансы России в войне с США Китайский журналист Чжугэ Сяочэ из издания Sina, оценил шансы российской армии против противников из США и заявил о том, что исход противостояния может решить как ядерное оружие России, так и ее обширные территории.

Экономика Милованов рассказал, когда Украина сможет догнать Белоруссию Украине требуется $100 млрд инвестиций и 50 лет, чтобы обновить производство до уровня соседних Белоруссии и Словакии, заявил 17 февраля министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на презентации правительственной «Экономической стратегии: рост через инвестиции».

Шоу-бизнес Охлобыстин осудил Стерлигова за слова о протоиерее Смирнове Российский предприниматель Герман Стерлигов прокомментировал в своем Instagram заявление главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, протоиерея Дмитрия Смирнова, который резко раскритиковал женщин, состоящих в браке.

Авто Toyota разработает преемников Mark X и Crown вместе с Mazda По сведениям веб-портала BestCarWeb, Mazda планирует создать как заднеприводную платформу, так и силовые агрегаты, как отмечает источник, речь идёт и о бензиновой рядной «шестёрке», и о дизельном моторе.

Здоровье В Госдуме предложили финансировать из бюджета лечение больных СМА Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль направил главе Минздрава Михаилу Мурашко письмо с предложением передать на федеральное финансирование обеспечение дорогостоящими лекарствами больных спинальной мышечной атрофией (СМА).

Экономика Пенсионеров, получающих пенсию на карточку, ждут изменения Банки обязаны предоставить бесплатно пенсионерам карты "Мир", если пенсионеры открыли банковский счет для доставки пенсии после 1 июля 2017 года.

Экономика Названа причина ограничения роста экономики России «Продолжение сокращения численности экономически активного населения в ближайшие годы вследствие текущей возрастной структуры населения будет оставаться фактором, ограничивающим потенциальный темп экономического роста», — заключили в ЦБ.

Происшествия ФСБ задержала планировавших теракты в Керчи подростков ФСБ предотвратила теракты в образовательных учреждениях Керчи — двое подростков планировали совершить нападения с использованием самодельных бомб.