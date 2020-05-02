Общество
ГЛАС.RUДмитрий Селюк: Путина уважает весь мир
Разговариваю с представителями самых разных стран, так вот, все они считают Путина – большим и уважаемым человеком. Не исключаю, что он может совершать ошибки, но его уважают как личность. Давайте спроэцируем сложившеюся ситуацию на небольшое предприятие.
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Селюк — о Путине: «Живу за границей и вижу, что лидера России уважает весь мир»
Sport24.ruвчера в 21:33
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:50, Ашберн
Наука
Выявлен новый возможный способ передачи коронавируса
Пандемия коронавируса Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 05:13
Общество
Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков.
Известия 05:54
Общество
В Москве диагностируют коронавирус даже у заболевших без симптомов
Беспрецедентные меры по увеличению количества тестов позволяют выявлять больше бессимптомных носителей, вовремя изолировать их, обеспечивая безопасность окружающих.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 05:07
Происшествия
На Кубани коронавирусом заразился годовалый ребенок
В Краснодаре заболели 14 человек, среди них - четырехлетний ребенок. В Сочи зафиксировано девять заражений, одно - у 14-летнего подростка.
Российская газета вчера в 06:33
Общество
Минздрав считает, что ситуация с COVID-19 пока не стабилизировалась
Оснований считать, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, пока нет, поэтому пренебрегать правилами безопасности нельзя, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 04:53
Общество
Собянин заявил о европейском сценарии развития эпидемии в России
По словам Собянина, власти надеялись на китайский сценарий развития событий, но в Россию, в том числе через Москву, въехало слишком много граждан из регионов, где распространилось заболевание.
РБК 06:42
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 30 апреля в 13:18
Политика
Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину
Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
РБК 06:32
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Происшествия
В Москве грабитель ударил мужчину ножом ради пакета с продуктами
Неизвестный напал на мужчину на востоке Москвы и забрал у него пакет с продуктами.
ТАСС 04:32
Политика
Токаев прекратил сенаторские полномочия Дариги Назарбаевой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прекратил полномочия спикера сената парламента Дариги Назарбаевой, сообщила его пресс-служба.
РИА Новости 04:12
Общество
83 человека за сутки в Ростовской области заболели коронавирусом
Число заболевших в регионе достигло 1026 человек. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 11 человек.
Privet-Rostov.ru вчера в 04:37
Общество
Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса
Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 05:38
Общество
66 новых случаев коронавируса выявлено в Татарстане
По информации оперштаба на субботу, 2 мая за минувшие сутки в республике Татарстан зафиксировано еще 66 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:50
Футбол
Халк: Китай вернулся к нормальной жизни
Metaratings 03:04
Общество
Во Владимирской области зарегистрировано 60 новых случаев коронавируса
Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфекцией на территории области.
ГТРК Владимир 03:22
Общество
Средства от штрафов в Москве направят на борьбу с коронавирусом
Все средства, полученные от штрафов в Москве, будут направлены на борьбу с коронавирусом, на медицину, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Интерфакс 02:35
Шоу-бизнес
«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга
Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
Происшествия
В Узбекистане 56 человек пострадали от прорыва дамбы на водохранилище
Ранее МЧС сообщало, что 1 мая в 5.55 (3.55 мск) в результате сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, жертв нет.
РИА Новости 00:22
Общество
Ученые скорректировали дату окончания эпидемии в России
Ученые из Сингапура скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России, перенеся его на четыре дня - на 8 августа, это следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 00:10
Общество
Маск посчитал акции Tesla слишком дорогими и обвалил их
Американский бизнесмен и глава SpaceX Илон Маск посчитал акции компании Tesla, главой которой он также является, слишком дорогими.
Lenta.ru вчера в 21:10
Здоровье
Глава Минздрава назвал число подключённых к аппаратам ИВЛ пациентов
Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в его клинике каждый второй пациент в отделении реанимации подключён к аппарату ИВЛ.
Говорит Москва 05:28
Общество
В России за сутки зафиксировали 9623 случая коронавируса
За прошедшие сутки в России диагностировали 9623 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции.
Известия 04:54
Экономика
«Роснефть» решила не менять сумму вознаграждения совету директоров
В документе говорится, что бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру предлагается выплатить 600 тысяч долларов с учётом надбавки за работу председателем совета директоров.
Говорит Москва 30 апреля в 05:25
Общество
Число заболевших коронавирусом в Тульской области возросло до 965
30 апреля в Тульской области зафиксировали 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Центр 71 30 апреля в 08:40
Армия и оружие
Американский пилот рассказал о перехвате российских самолетов у Аляски
Как рассказывает пилот самолета F-22 Raptor Бретт Мейр, все участвующие в перехвате пилоты находятся в постоянном контакте со своим непосредственным начальством и командованием NORAD, а также соблюдают необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности всех самолетов в небе.
NewInform 04:38
Кино
Опубликован тизер сериала «Страна Лавкрафта»
В сети появился трейлер нового сериала под названием «Страна Лавкрафта». Сюжет картины основан на одноимённом романе Мэтта Раффа.
Inc-news.ru вчера в 15:19
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как переболел COVID-19
Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус.
РИА Новости 05:34
Происшествия
В офтальмологической больнице Якутска СOVID-19 заразились 48 человек
Около полусотни человек заразились COVID-19 в республиканской офтальмологической больнице в Якутске, сообщил в субботу оперативный штаб республики по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс 06:05