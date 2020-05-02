Разговариваю с представителями самых разных стран, так вот, все они считают Путина – большим и уважаемым человеком. Не исключаю, что он может совершать ошибки, но его уважают как личность. Давайте спроэцируем сложившеюся ситуацию на небольшое предприятие.

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Общество Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков. 788

Происшествия На Кубани коронавирусом заразился годовалый ребенок В Краснодаре заболели 14 человек, среди них - четырехлетний ребенок. В Сочи зафиксировано девять заражений, одно - у 14-летнего подростка. 107

Общество Собянин заявил о европейском сценарии развития эпидемии в России По словам Собянина, власти надеялись на китайский сценарий развития событий, но в Россию, в том числе через Москву, въехало слишком много граждан из регионов, где распространилось заболевание. 584

Политика Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны. 427

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 9,1K

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Общество Во Владимирской области зарегистрировано 60 новых случаев коронавируса Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфекцией на территории области. 512

Происшествия В Узбекистане 56 человек пострадали от прорыва дамбы на водохранилище Ранее МЧС сообщало, что 1 мая в 5.55 (3.55 мск) в результате сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, жертв нет. 36

Общество Ученые скорректировали дату окончания эпидемии в России Ученые из Сингапура скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России, перенеся его на четыре дня - на 8 августа, это следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна. 1,3K

Здоровье Глава Минздрава назвал число подключённых к аппаратам ИВЛ пациентов Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в его клинике каждый второй пациент в отделении реанимации подключён к аппарату ИВЛ.

Общество В России за сутки зафиксировали 9623 случая коронавируса За прошедшие сутки в России диагностировали 9623 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Экономика «Роснефть» решила не менять сумму вознаграждения совету директоров В документе говорится, что бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру предлагается выплатить 600 тысяч долларов с учётом надбавки за работу председателем совета директоров. 20

Армия и оружие Американский пилот рассказал о перехвате российских самолетов у Аляски Как рассказывает пилот самолета F-22 Raptor Бретт Мейр, все участвующие в перехвате пилоты находятся в постоянном контакте со своим непосредственным начальством и командованием NORAD, а также соблюдают необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности всех самолетов в небе. 15

Кино Опубликован тизер сериала «Страна Лавкрафта» В сети появился трейлер нового сериала под названием «Страна Лавкрафта». Сюжет картины основан на одноимённом романе Мэтта Раффа.