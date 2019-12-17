Модернизация одной из самых мощных пушек в мире "Пион", получившая название "Малка", завершится до конца декабря, сейчас она успешно проходит испытания на полигоне, сообщил в интервью РИА Новости Дмитрий Семизоров, генеральный директор компании "Уралтрансмаш", которая входит в "Уралвагонзавод" Ростеха.

с чего всё началось

Генеральный директор предприятия Дмитрий Семизоров в интервью обозревателю РИА Новости Алексею Паньшину рассказал о планах по выпуску перспективных орудий для Вооруженных сил, замене на существующих артустановках украинских комплектующих, а также об основном гражданском направлении деятельности – трамваях.

Политика «Нафтогаз Украины» подал в суд на Украину Украинская компания «Нафтогаз» подала в суд на власти Украины из-за выдачи разрешения на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области американской компании, связанной с экс-министром энергетики США Ником Перри.

Общество Путин ввел новый налог в регионах страны Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении с 1 января 2020 года налога на профессиональный доход в регионах-донорах и регионах с городами-миллионниками, сообщает DEITA.

Происшествия В Нижнем Новгороде восемь человек госпитализированы с отравлением Как ранее стало известно, утром во вторник, 17 декабря, в больницу №33 в Нижнем Новгороде с признаками токсического отравления поступили восемь человек.

Армия и оружие Пентагон прокомментировал заявление Эрдогана о базе Инджирлик После угрозы турецкого лидера закрыть Инджирлик ТАСС со ссылкой на Пентагон сообщил, что США используют военные базы в Турции только с разрешения Анкары.

Политика Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни Специальный суд Пакистана приговорил бывшего президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о госизмене, пишет Gulf News.

Общество Водителям объяснили главные ошибки при прогреве автомобиля зимой Эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал автомобилистам о самых главных ошибках, которые совершаются при прогреве машины в зимнее время.

Политика Россия и Китай призвали смягчить санкции в отношении КНДР Авторы выражают серьезную обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Северной Корее, предлагают в ближайшее время отменить санкции, "непосредственно связанные с жизнеобеспечением гражданского населения" и просят все государства-члены ООН "активизировать свои усилия по гуманитарной помощи" этой стране.

Общество Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.

Общество Rambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx Спор предлагается перевести в гражданско-правовую плоскость Совет директор Rambler Group решил, что заявление о возбуждении уголовного дела по поводу ситуации с компанией Nginx нужно отозвать и при необходимости перевести спор в гражданско-правовую плоскость.

Наука Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.