Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиДмитрий Семизоров: артустановка «Коалиция-СВ» обгоняет время

Генеральный директор предприятия Дмитрий Семизоров в интервью обозревателю РИА Новости Алексею Паньшину рассказал о планах по выпуску перспективных орудий для Вооруженных сил, замене на существующих артустановках украинских комплектующих, а также об основном гражданском направлении деятельности – трамваях.
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с чего всё началось

В России проходит испытания одной из мощнейших пушек в мире

Модернизация одной из самых мощных пушек в мире "Пион", получившая название "Малка", завершится до конца декабря, сейчас она успешно проходит испытания на полигоне, сообщил в интервью РИА Новости Дмитрий Семизоров, генеральный директор компании "Уралтрансмаш", которая входит в "Уралвагонзавод" Ростеха.
РИА Новостивчера в 19:09

Подробнее о событии

«Уралтрансмаш» сообщил об испытаниях обновленной пушки «Малка»

РБК02:20

Дмитрий Семизоров: артустановка «Коалиция-СВ» обгоняет время

РИА Новости02:00

На Урале модернизируют одну из самых мощных пушек в мире

URA.Ruвчера в 22:00

В России заканчивают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

Российская газетавчера в 22:53

В «Уралтрансмаше» рассказали о процессе модернизации пушки «Малка»

RT на русскомвчера в 21:15

Одну из самых мощных пушек испытывают в России в улучшенном варианте

Известиявчера в 20:03

Одна из самых мощных пушек в мире прошла импортозамещение

Взгляд.рувчера в 19:28
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Спорт

WADA передало РУСАДА около 15 дел по итогам перепроверки допинг-проб

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило от Всемирного антидопингового агентства (WADA) порядка 15 дел по итогам перепроверки допинг-проб московской лаборатории.
News.ru 02:45
Культура

«Квартал 95» посвятил песню с «извинениями» Гонтаревой

Взгляд.ру 02:47
Политика

«Нафтогаз Украины» подал в суд на Украину

Украинская компания «Нафтогаз» подала в суд на власти Украины из-за выдачи разрешения на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области американской компании, связанной с экс-министром энергетики США Ником Перри.
Lenta.ru 01:52
Кино

«Дылда» вошла в шорт-лист премии «Оскар»

ТАСС вчера в 18:39
Общество

Компания Boeing приостановит производство самолетов 737 MAX

Boeing приостановит производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.
Известия вчера в 21:31
Общество

Путин ввел новый налог в регионах страны

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении с 1 января 2020 года налога на профессиональный доход в регионах-донорах и регионах с городами-миллионниками, сообщает DEITA.
Deita.ru 15 декабря в 07:01
Происшествия

На Украине в ДТП с автобусом из Москвы погибли три человека

РИА Новости 01:37
Происшествия

Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.
РБК 02:07
Культура

Пугачева отказалась от выступлений на «новогодних огоньках»

«Алла Борисовна не будет петь в „новогодних огоньках“», — приводит «Комсомольская правда» слова собеседницы.
URA.Ru вчера в 18:14
Политика

CNN узнал об опасных маневрах российского корабля-разведчика около США

Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» находится у Восточного побережья США и совершает небезопасные маневры, утверждает CNN со ссылкой на американских чиновников.
РБК 02:53
Происшествия

В Нижнем Новгороде восемь человек госпитализированы с отравлением

Как ранее стало известно, утром во вторник, 17 декабря, в больницу №33 в Нижнем Новгороде с признаками токсического отравления поступили восемь человек.
RT на русском 02:32
Транспорт

Пассажирам в Москве по ошибке пополнили «Тройки»

Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) после оплаты проезда картой "Тройка" выявили, что на их проездные поступили лишние деньги.
Газета.Ru вчера в 22:20
Армия и оружие

Изготовлена первая партия новейших самоходок «Коалиция-СВ»

Завод «Уралтрансмаш» изготовил первую опытную партию новейших самоходных артиллерийских установок «Коалиция-СВ», они уже готовы к отгрузке.
ТК Звезда 00:55
Общество

Производитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж

Что произошло Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год.
РБК 01:22
Здоровье

Василий Голубев поручил проработать вопросы здравоохранения в Ростовской области

16 декабря Василий Голубев провел совещание, на котором обсуждалось выполнение федеральнойпрограммы «Здравоохранение» в Ростовской области.
Rostov gazeta вчера в 11:46
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал заявление Эрдогана о базе Инджирлик

После угрозы турецкого лидера закрыть Инджирлик ТАСС со ссылкой на Пентагон сообщил, что США используют военные базы в Турции только с разрешения Анкары.
Газета.Ru 02:19
Политика

Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

Специальный суд Пакистана приговорил бывшего президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о госизмене, пишет Gulf News.
РБК 02:57
Общество

Водителям объяснили главные ошибки при прогреве автомобиля зимой

Эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал автомобилистам о самых главных ошибках, которые совершаются при прогреве машины в зимнее время.
Lenta.ru вчера в 22:01
Происшествия

Ребенок погиб в результате отравления угарным газом в Кузбассе

iReactor вчера в 23:28
Политика

Россия и Китай призвали смягчить санкции в отношении КНДР

Авторы выражают серьезную обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Северной Корее, предлагают в ближайшее время отменить санкции, "непосредственно связанные с жизнеобеспечением гражданского населения" и просят все государства-члены ООН "активизировать свои усилия по гуманитарной помощи" этой стране.
Эхо Москвы 02:31
Общество

Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
РИА Новости вчера в 15:45
Происшествия

Обвинение предъявлено фигурантам дела о взрыве газа под Белгородом

Следственный комитет России сообщил о предъявлении обвинения трём фигурантам дела о взрыве газа в доме в Белгородской области.
RT на русском 01:53
Политика

Классовая ненависть: Делягин жестко раскритиковал депутата Госдумы РФ

Своей политикой власти РФ удерживают в бедности 70% населения, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
REGNUM 01:40
Происшествия

В доме многодетной семьи под Гатчиной нашли склад оружия

РИА Новости вчера в 14:34
Политика

В ДНР вновь обвинили Киев в искажении коммюнике саммита в Париже

11 ноября глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал опубликованный украинский вариант коммюнике саммита в Париже.
RT на русском 01:27
Общество

Rambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx

Спор предлагается перевести в гражданско-правовую плоскость Совет директор Rambler Group решил, что заявление о возбуждении уголовного дела по поводу ситуации с компанией Nginx нужно отозвать и при необходимости перевести спор в гражданско-правовую плоскость.
Коммерсантъ вчера в 14:00
Наука

Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи

Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
РИА Новости вчера в 22:33
Политика

Глава ЛНР оценил законопроект Зеленского о децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский, который представил в Верховную раду проект закона о внесении изменений в конституцию, стремится только ускорить процесс захвата власти через своих представителей, ещё более отдаляя Киев от установления мира в Донбассе.
REGNUM 02:56
Происшествия

Партию наркотиков из Германии на 5,8 млрд рублей изъяли во Внуково

РИА Новости 02:03
Политика

Замгубернатора Иркутской области подал в отставку вслед за Левченко

Заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов подал в отставку.
РБК 00:59
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