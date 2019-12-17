Армия и оружие
РИА НовостиДмитрий Семизоров: артустановка «Коалиция-СВ» обгоняет время
Генеральный директор предприятия Дмитрий Семизоров в интервью обозревателю РИА Новости Алексею Паньшину рассказал о планах по выпуску перспективных орудий для Вооруженных сил, замене на существующих артустановках украинских комплектующих, а также об основном гражданском направлении деятельности – трамваях.
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с чего всё началось
Модернизация одной из самых мощных пушек в мире "Пион", получившая название "Малка", завершится до конца декабря, сейчас она успешно проходит испытания на полигоне, сообщил в интервью РИА Новости Дмитрий Семизоров, генеральный директор компании "Уралтрансмаш", которая входит в "Уралвагонзавод" Ростеха.РИА Новостивчера в 19:09
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Спорт
WADA передало РУСАДА около 15 дел по итогам перепроверки допинг-проб
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило от Всемирного антидопингового агентства (WADA) порядка 15 дел по итогам перепроверки допинг-проб московской лаборатории.
Политика
«Нафтогаз Украины» подал в суд на Украину
Украинская компания «Нафтогаз» подала в суд на власти Украины из-за выдачи разрешения на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области американской компании, связанной с экс-министром энергетики США Ником Перри.
Кино
«Дылда» вошла в шорт-лист премии «Оскар»
Общество
Компания Boeing приостановит производство самолетов 737 MAX
Boeing приостановит производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.
Общество
Путин ввел новый налог в регионах страны
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении с 1 января 2020 года налога на профессиональный доход в регионах-донорах и регионах с городами-миллионниками, сообщает DEITA.
Происшествия
Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве
Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.
Культура
Пугачева отказалась от выступлений на «новогодних огоньках»
«Алла Борисовна не будет петь в „новогодних огоньках“», — приводит «Комсомольская правда» слова собеседницы.
Политика
CNN узнал об опасных маневрах российского корабля-разведчика около США
Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» находится у Восточного побережья США и совершает небезопасные маневры, утверждает CNN со ссылкой на американских чиновников.
Происшествия
В Нижнем Новгороде восемь человек госпитализированы с отравлением
Как ранее стало известно, утром во вторник, 17 декабря, в больницу №33 в Нижнем Новгороде с признаками токсического отравления поступили восемь человек.
Транспорт
Пассажирам в Москве по ошибке пополнили «Тройки»
Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) после оплаты проезда картой "Тройка" выявили, что на их проездные поступили лишние деньги.
Армия и оружие
Изготовлена первая партия новейших самоходок «Коалиция-СВ»
Завод «Уралтрансмаш» изготовил первую опытную партию новейших самоходных артиллерийских установок «Коалиция-СВ», они уже готовы к отгрузке.
Общество
Производитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж
Что произошло Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год.
Здоровье
Василий Голубев поручил проработать вопросы здравоохранения в Ростовской области
16 декабря Василий Голубев провел совещание, на котором обсуждалось выполнение федеральнойпрограммы «Здравоохранение» в Ростовской области.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал заявление Эрдогана о базе Инджирлик
После угрозы турецкого лидера закрыть Инджирлик ТАСС со ссылкой на Пентагон сообщил, что США используют военные базы в Турции только с разрешения Анкары.
Политика
Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Специальный суд Пакистана приговорил бывшего президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о госизмене, пишет Gulf News.
Общество
Водителям объяснили главные ошибки при прогреве автомобиля зимой
Эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал автомобилистам о самых главных ошибках, которые совершаются при прогреве машины в зимнее время.
Происшествия
Ребенок погиб в результате отравления угарным газом в Кузбассе
Политика
Россия и Китай призвали смягчить санкции в отношении КНДР
Авторы выражают серьезную обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Северной Корее, предлагают в ближайшее время отменить санкции, "непосредственно связанные с жизнеобеспечением гражданского населения" и просят все государства-члены ООН "активизировать свои усилия по гуманитарной помощи" этой стране.
Общество
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Происшествия
Обвинение предъявлено фигурантам дела о взрыве газа под Белгородом
Следственный комитет России сообщил о предъявлении обвинения трём фигурантам дела о взрыве газа в доме в Белгородской области.
Политика
Классовая ненависть: Делягин жестко раскритиковал депутата Госдумы РФ
Своей политикой власти РФ удерживают в бедности 70% населения, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Происшествия
В доме многодетной семьи под Гатчиной нашли склад оружия
Политика
В ДНР вновь обвинили Киев в искажении коммюнике саммита в Париже
11 ноября глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал опубликованный украинский вариант коммюнике саммита в Париже.
Общество
Rambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx
Спор предлагается перевести в гражданско-правовую плоскость Совет директор Rambler Group решил, что заявление о возбуждении уголовного дела по поводу ситуации с компанией Nginx нужно отозвать и при необходимости перевести спор в гражданско-правовую плоскость.
Наука
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
Политика
Глава ЛНР оценил законопроект Зеленского о децентрализации власти
Президент Украины Владимир Зеленский, который представил в Верховную раду проект закона о внесении изменений в конституцию, стремится только ускорить процесс захвата власти через своих представителей, ещё более отдаляя Киев от установления мира в Донбассе.
Политика
Замгубернатора Иркутской области подал в отставку вслед за Левченко
Заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов подал в отставку.