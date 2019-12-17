Модернизация одной из самых мощных пушек в мире "Пион", получившая название "Малка", завершится до конца декабря, сейчас она успешно проходит испытания на полигоне, сообщил в интервью РИА Новости Дмитрий Семизоров, генеральный директор компании "Уралтрансмаш", которая входит в "Уралвагонзавод" Ростеха.

с чего всё началось

Генеральный директор предприятия Дмитрий Семизоров в интервью обозревателю РИА Новости Алексею Паньшину рассказал о планах по выпуску перспективных орудий для Вооруженных сил, замене на существующих артустановках украинских комплектующих, а также об основном гражданском направлении деятельности – трамваях.

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