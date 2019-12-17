Армия и оружие
РИА НовостиДмитрий Семизоров: артустановка «Коалиция-СВ» обгоняет время
Генеральный директор предприятия Дмитрий Семизоров в интервью обозревателю РИА Новости Алексею Паньшину рассказал о планах по выпуску перспективных орудий для Вооруженных сил, замене на существующих артустановках украинских комплектующих, а также об основном гражданском направлении деятельности – трамваях.
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с чего всё началось
Модернизация одной из самых мощных пушек в мире "Пион", получившая название "Малка", завершится до конца декабря, сейчас она успешно проходит испытания на полигоне, сообщил в интервью РИА Новости Дмитрий Семизоров, генеральный директор компании "Уралтрансмаш", которая входит в "Уралвагонзавод" Ростеха.РИА Новостивчера в 19:09
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Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева ("Единая Россия") назвала хайпом и политическим заказом публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
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Лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев пренебрежительно высказался о концерте, который не так давно провел Николай Носков впервые после болезни.
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Происшествия
По делу о взрыве под Белгородом задержали сотрудников газовой службы
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Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
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Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года
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Роструд перечислил восемь коротких рабочих недель в 2020 году
Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году, подсчитал Роструд.
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В 2017 году на сайте петиций Change.org появилось обращение к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой поставить в эфир и молодых артистов, а не только тех, кто выступает из года в год.
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CNN: корабль «Виктор Леонов» совершил небезопасные маневры у Флориды
Российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" выполнил "небезопасные" маневры в международных водах у юго-восточного побережья США.
Экономика
«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
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Со всех уголков России, ДНР и ЛНР на Съезд прибыли более 500 региональных делегатов, принимавших личное участие в защите мирного населения Донбасса.
Технологии
В России внедрят оплату по bluetooth в систему быстрых платежей
Национальная система платежных карт (НСПК) сообщает, что в настоящее время в России обсуждают способ внедрения в систему быстрых платежей возможности оплачивать товары и услуги по bluetooth.
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Сотрудница ТНТ заявила о цензуре на телеканале
Руководитель запусков телеканала ТНТ Кристина Сникерс возмутилась цензурой на российском телевидении.
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Кировский участковый пожаловался на побои жены
Общество
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Адвокат рассказал о психиатрической экспертизе историка Соколова
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Гидрометцентр рассказал об ожидаемой погоде в январе
Гидрометцентр РФ сообщил, что погода в январе в Москве не ожидается очень морозной. После Нового года прогнозируется чуть выше нормы.