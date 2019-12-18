Экономика

ВедомостиВедомостиДмитрий Сергеев: «Пользователи „AliExpress Россия“ – вся страна»

При снижении беспошлинного порога люди ведь не обязательно станут покупателями российских магазинов.
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с чего всё началось

Дмитрий Сергеев: «Пользователи „AliExpress Россия“ – вся страна»

В новой компании «AliExpress Россия» контроль у нашей стороны – российские партнеры получили суммарно 50,1% голосующих долей. У компании два гендиректора: российский – выходец из Mail.ru Group Дмитрий Сергеев и китайский – от Alibaba, Лю Вэй.
Ведомостивчера в 16:28

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Дмитрий Сергеев: «Пользователи „AliExpress Россия“ – вся страна»

Ведомостивчера в 16:28

В Aliexpress предрекли россиянам возвращение на вещевые рынки

News.ru02:47

AliExpress: снижение порога беспошлинного ввоза посылок вернет россиян на вещевые рынки

ТАСС02:12

Aliexpress выступил против введения пошлин не дешевые товары из-за рубежа

Ferra01:31

В AliExpress предрекли возвращение россиян на вещевые рынки из-за новых пошлин

Life.ru03:57

Грета Тунберг — человек года, дата премьеры новой «Матрицы» и другие новости утра

Афиша Daily15 декабря в 19:02
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Политика

В Москве началась большая пресс-конференция Путина

В Центре международной торговли в Москве началась ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
Коммерсантъ 04:07
Гаджеты

Samsung Galaxy Fold 2 оказался раскладушкой

Lenta.ru 04:22
Общество

Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка

Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Известия вчера в 21:34
Музыка

Стало известно, почему Рамзан Кадыров взял под защиту Тимати

Экс-сенатор Умар Джабраилов рассказал, как глава Чечни Рамзан Кадыров взял под защиту рэп-исполнителя Тимати.
Культуромания вчера в 15:29
Шоу-бизнес

Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Аргументы недели вчера в 03:54
Армия и оружие

Армия России получила первую партию двухсредных автоматов АДС

Российская армия получила первую партию автоматов АДС, которые способны на эффективную стрельбу как на суше, так и под водой.
REGNUM 00:26
Политика

В Госдуме отреагировали на угрозы США подрядчику «Северного потока-2»

США уверовали в собственную исключительность, потому используют угрозы, шантаж и санкции, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, комментируя попытки американских сенаторов запугать подрядчика «Северного потока-2».
Lenta.ru 02:27
Политика

Палата представителей США объявила Трампу импичмент

Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.
РИА Новости вчера в 23:48
Общество

Пятилетняя девочка из России вошла в тройку самых богатых блогеров

Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская заняла третье место среди самых высокооплачиваемых блогеров мира.
Известия вчера в 13:19
Общество

К бывшему директору по инвестициям «Восточного» пришли с обыском

В 2018 году между акционерами начался корпоративный конфликт, связанный с опционом на 10% банка: Baring Vostok, который выступал контролирующим акционером, готов был передать 10% партнерам за 750 млн руб. Но в итоге, когда пришло время исполнять опцион, фонд не стал этого делать, заявив, что другая сторона выводила активы из "Юниаструма" перед объединением.
РБК 03:41
Общество

«Ведомости»: производство шампанского может упасть в два-три раза

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович отметил в комментарии изданию, что запрет зарубежных виноматериалов сократит производство игристого вина в два-три раза.
ТАСС 01:55
Политика

Путин сделал замечание журналистам

Во время ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина журналист из зала выкрикнул вопрос про мусор в Ленинградской области.
Политика Сегодня 04:21
Общество

Гидрометцентр объявил в Москве штормовое предупреждение

Известия 03:05
Общество

Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля

При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.
Коммерсантъ 04:08
Кино

Васильев появится в новом сезоне «Сватов»

Российский актер Анатолий Васильев вернется в седьмой сезон сериала "Сваты". Актер покинул "Сваты" после четвертого сезона.
ТВ Центр 16 декабря в 03:36
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 17 декабря в 09:44
Происшествия

Экс-мэра Петропавловска Виталия Иваненко отправили под домашний арест

Как рассказали ИА "Кам 24" в краевом управлении Следственного комитета России, инициатива назначить Виталию Иваненко домашний арест принадлежит следователю, который учел, что подозреваемый оформил явку с повинной.
Кам 24 00:42
Происшествия

В Жуковском совершил посадку Ил-76 с одним отказавшим двигателем

ТАСС 04:05
Общество

Продажу алкоголя на разлив запретили в жилых домах Подмосковья

Депутаты Московской областной думы в четверг приняли в трех чтениях закон, предусматривающий запрет на размещение в многоквартирных домах торговых точек, где продают алкоголь на разлив, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:25
Футбол

Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России сохранила 38-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации.
ТАСС Спорт 04:05
Политика

Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
РИА Новости 17 декабря в 21:13
Политика

Узбекистан признан страной года по версии The Economist

Британский журнал The Economist выбрал Узбекистан страной 2019 года.
Газета.Ru 01:55
Хоккей

Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот

Pravda.Ru вчера в 01:22
Происшествия

При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель

В Биробиджане воспитатель детского сада, который эвакуировали из-за сообщений о "минировании", умерла, когда выводила оттуда детей.
РИА Новости вчера в 22:42
Единоборства

Боец ММА одержал победу за девять секунд, не коснувшись соперника

Соперники осторожно начали бой, но уже на девятой секунде Дуракович попросил судью остановить поединок, после чего победа была присуждена Баррио.
РИА Новости 03:32
Общество

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

РИА Новости вчера в 21:16
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве «Аватара 2»

Значительная часть действия продолжений "Аватара" будет происходить под водой, поэтому все участники проекта прошли специальную подготовку, чтобы научиться задерживать дыхание на несколько минут.
Kinonews.ru 02:02
Происшествия

В Москве пенсионерка устроила взрыв, готовя по рецепту из интернета

В Москве 65-летняя пенсионерка устроила взрыв во время приготовления домашней наливки по рецепту из интернета, получив при этом ожоги трети поверхности тела.
РИА Новости вчера в 18:59
Транспорт

На «кукурузник» начали устанавливать американские двигатели

Коммерсантъ 00:23
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

По словам юриста, Шамсутдинов и еще несколько солдат-срочников признаны потерпевшими от действий своих сослуживцев, дело возбуждено по статье 335 УК РФ.
Газета.Ru 17 декабря в 09:53
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