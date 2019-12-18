Экономика

ВедомостиВедомостиДмитрий Сергеев: «Пользователи „AliExpress Россия“ – вся страна»

При снижении беспошлинного порога люди ведь не обязательно станут покупателями российских магазинов.
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с чего всё началось

Дмитрий Сергеев: «Пользователи „AliExpress Россия“ – вся страна»

В новой компании «AliExpress Россия» контроль у нашей стороны – российские партнеры получили суммарно 50,1% голосующих долей. У компании два гендиректора: российский – выходец из Mail.ru Group Дмитрий Сергеев и китайский – от Alibaba, Лю Вэй.
Ведомостивчера в 16:28

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Aliexpress выступил против введения пошлин не дешевые товары из-за рубежа

Ferra01:31

В Aliexpress предрекли россиянам возвращение на вещевые рынки

News.ru02:47

AliExpress: снижение порога беспошлинного ввоза посылок вернет россиян на вещевые рынки

ТАСС02:12

В AliExpress предрекли возвращение россиян на вещевые рынки из-за новых пошлин

Life.ru03:57

Дмитрий Сергеев: «Пользователи „AliExpress Россия“ – вся страна»

Ведомостивчера в 16:28

Грета Тунберг — человек года, дата премьеры новой «Матрицы» и другие новости утра

Афиша Daily15 декабря в 19:02
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Политика

Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции

Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Газета.Ru 05:47
Происшествия

ОСК опроверг данные о ремонте «Кузнецова» за 95 млрд рублей после ЧП

Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что стоимость ремонта в 95 млрд рублей на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» после пожара не соответствует действительности.
RT на русском 05:10
Политика

Путин: Украина сама признала власть ДНР и ЛНР

Глава государства напомнил, что экс-президент Украины Петр Порошенко лично настоял на том, чтобы под минскими соглашениями были подписи представителей ДНР и ЛНР.
Ридус 05:17
Происшествия

В Москве пенсионерка устроила взрыв, готовя по рецепту из интернета

В Москве 65-летняя пенсионерка устроила взрыв во время приготовления домашней наливки по рецепту из интернета, получив при этом ожоги трети поверхности тела.
РИА Новости вчера в 18:59
Экономика

Федералы поставили на место чиновников Зауралья, обманувших президента

Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго остановили надвигающийся кризис в Курганской области: ведомства отказались идти на поводу у амбиций местных чиновников, и не стали пересматривать систему расчета тарифов на электроэнергию в Зауралье.
URA.Ru 03:13
Спорт

Путин назвал решение WADA в отношении России «несправедливым»

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), принятого в отношении России, является несправедливым, не соответствующим здравому смыслу и праву.
REGNUM 04:59
Кино

Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года

Народные новости вчера в 01:16
Общество

Путин призвал «не трогать» модель здравоохранения

Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции заявил, что существующую модель здравоохранения менять не стоит, хотя в ней и и остаются проблемы.
Газета.Ru 04:41
Политика

Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет

Два больших формата общения с президентом — пресс-конференция и прямая линия — с каждым годом становятся похожими.
РИА Новости вчера в 16:00
Шоу-бизнес

Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике

Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Shraibikus News вчера в 12:06
Политика

Путин назвал решение Стокгольмского суда по газу политизированным

Россия хочет решить газовую проблему с Украиной на взаимовыгодных условиях, а решение суда Стокгольма носило политический характер, заявил глава РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конферренции.
Аргументы и Факты 05:14
Общество

Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля

При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.
Коммерсантъ 04:08
Происшествия

При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель

РИА Новости вчера в 22:42
Политика

Путин назвал хорошей идею строительства дороги в Грузию через Чечню

В ходе большой пресс-конференции глава государства заявил, что Москва рассматривает возможность строительства высокоскоростной трассы до Грузии через Чечню.
iReactor 05:16
Политика

Путин назвал придурками инициаторов сдачи Ленинграда фашистам

Президент России Владимир Путин считает, что лидеры стран, ранее входивших в СССР, совершат ошибку, если не приедут на мероприятия, посвящённые 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
SM News 05:38
Гаджеты

Опубликованы фото мощного смартфона OPPO Reno 3 Pro 5G

3DNews 04:58
Здоровье

Володин призвал посчитать среднюю зарплату рядовых врачей

Посчитать среднюю заработную плату медицинских работников призвал председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин в ходе заседания совета законодателей, 18 декабря передает радиостанция «Эхо Москвы».
Красная весна вчера в 13:33
Общество

Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка

Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Известия вчера в 21:34
Общество

Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья

Газета.Ru 05:14
Политика

«Газпром» начал переговоры в Берлине с представителями Германии

Делегация «Газпрома» начала в Берлине консультации по транзиту газа с представителями Германии.
Известия 05:19
Политика

Рейтинг Зеленского резко вырос после «нормандского саммита»

Рейтинг одобрения деятельности президента Украины Владимира Зеленского резко вырос после саммита «нормандской четверки».
Lenta.ru 05:39
Авто

Toyota RAV4 перенастроят после провала «лосиного теста»

Picsnews.net 05:16
Космос

Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное

Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
Московский Комсомолец 17 декабря в 09:57
Футбол

Каземиро: В эпизоде с Вараном судья должен был назначить пенальти

Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал спорный эпизод, случившийся в первом тайме матча «Барселона» - «Реал» в штрафной площади хозяев.
Советский спорт вчера в 23:49
Политика

Путин оценил реакцию на закон о земле на Украине

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию на Украине в связи с рассмотрением в стране закона о земле.
RT на русском 05:34
Армия и оружие

Генштаб РФ отказал иностранным военным кораблям в заходе на Севморпуть

Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
REGNUM 17 декабря в 17:28
Политика

Путин прокомментировал импичмент Трампа

Вряд ли с президента США Дональда Трампа отстранят от поста главы государства по импичменту.
Вечерняя Москва 05:33
Общество

В России ожидается резкое сокращение производства шампанского

Как уточняется, в первую очередь изменение скажется в первую очередь на производстве игристых вин, поскольку в России недостаточно собственного виноматериала.
Газета.Ru 05:07
Общество

Путин подписал закон об электронных трудовых книжках

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий возможность перехода на электронные трудовые книжки с 2020 года.
REGNUM 16 декабря в 08:05
Армия и оружие

Лукашенко беспокоит нарастание военной мощи вокруг Белоруссии

Глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что он обеспокоен нарастанием военной мощи в соседних государствах, передает ТАСС.
Политика Сегодня 04:36
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