В новой компании «AliExpress Россия» контроль у нашей стороны – российские партнеры получили суммарно 50,1% голосующих долей. У компании два гендиректора: российский – выходец из Mail.ru Group Дмитрий Сергеев и китайский – от Alibaba, Лю Вэй.

с чего всё началось

При снижении беспошлинного порога люди ведь не обязательно станут покупателями российских магазинов.

Политика Путин: Украина сама признала власть ДНР и ЛНР Глава государства напомнил, что экс-президент Украины Петр Порошенко лично настоял на том, чтобы под минскими соглашениями были подписи представителей ДНР и ЛНР.

Экономика Федералы поставили на место чиновников Зауралья, обманувших президента Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго остановили надвигающийся кризис в Курганской области: ведомства отказались идти на поводу у амбиций местных чиновников, и не стали пересматривать систему расчета тарифов на электроэнергию в Зауралье.

Общество Путин призвал «не трогать» модель здравоохранения Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции заявил, что существующую модель здравоохранения менять не стоит, хотя в ней и и остаются проблемы.

Шоу-бизнес Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.

Политика Путин назвал решение Стокгольмского суда по газу политизированным Россия хочет решить газовую проблему с Украиной на взаимовыгодных условиях, а решение суда Стокгольма носило политический характер, заявил глава РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конферренции.

Общество Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.

Политика Путин назвал придурками инициаторов сдачи Ленинграда фашистам Президент России Владимир Путин считает, что лидеры стран, ранее входивших в СССР, совершат ошибку, если не приедут на мероприятия, посвящённые 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Здоровье Володин призвал посчитать среднюю зарплату рядовых врачей Посчитать среднюю заработную плату медицинских работников призвал председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин в ходе заседания совета законодателей, 18 декабря передает радиостанция «Эхо Москвы».

Космос Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».

Политика Путин оценил реакцию на закон о земле на Украине Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию на Украине в связи с рассмотрением в стране закона о земле.

Политика Путин прокомментировал импичмент Трампа Вряд ли с президента США Дональда Трампа отстранят от поста главы государства по импичменту.

Общество В России ожидается резкое сокращение производства шампанского Как уточняется, в первую очередь изменение скажется в первую очередь на производстве игристых вин, поскольку в России недостаточно собственного виноматериала.