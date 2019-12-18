Экономика
ВедомостиДмитрий Сергеев: «Пользователи „AliExpress Россия“ – вся страна»
При снижении беспошлинного порога люди ведь не обязательно станут покупателями российских магазинов.
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с чего всё началось
В новой компании «AliExpress Россия» контроль у нашей стороны – российские партнеры получили суммарно 50,1% голосующих долей. У компании два гендиректора: российский – выходец из Mail.ru Group Дмитрий Сергеев и китайский – от Alibaba, Лю Вэй.Ведомостивчера в 16:28
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Афиша Daily15 декабря в 19:02
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Политика
Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции
Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Происшествия
ОСК опроверг данные о ремонте «Кузнецова» за 95 млрд рублей после ЧП
Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что стоимость ремонта в 95 млрд рублей на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» после пожара не соответствует действительности.
Политика
Путин: Украина сама признала власть ДНР и ЛНР
Глава государства напомнил, что экс-президент Украины Петр Порошенко лично настоял на том, чтобы под минскими соглашениями были подписи представителей ДНР и ЛНР.
Происшествия
В Москве пенсионерка устроила взрыв, готовя по рецепту из интернета
В Москве 65-летняя пенсионерка устроила взрыв во время приготовления домашней наливки по рецепту из интернета, получив при этом ожоги трети поверхности тела.
Экономика
Федералы поставили на место чиновников Зауралья, обманувших президента
Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго остановили надвигающийся кризис в Курганской области: ведомства отказались идти на поводу у амбиций местных чиновников, и не стали пересматривать систему расчета тарифов на электроэнергию в Зауралье.
Спорт
Путин назвал решение WADA в отношении России «несправедливым»
Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), принятого в отношении России, является несправедливым, не соответствующим здравому смыслу и праву.
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Общество
Путин призвал «не трогать» модель здравоохранения
Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции заявил, что существующую модель здравоохранения менять не стоит, хотя в ней и и остаются проблемы.
Политика
Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет
Два больших формата общения с президентом — пресс-конференция и прямая линия — с каждым годом становятся похожими.
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Политика
Путин назвал решение Стокгольмского суда по газу политизированным
Россия хочет решить газовую проблему с Украиной на взаимовыгодных условиях, а решение суда Стокгольма носило политический характер, заявил глава РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конферренции.
Общество
Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля
При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.
Происшествия
При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель
Политика
Путин назвал хорошей идею строительства дороги в Грузию через Чечню
В ходе большой пресс-конференции глава государства заявил, что Москва рассматривает возможность строительства высокоскоростной трассы до Грузии через Чечню.
Политика
Путин назвал придурками инициаторов сдачи Ленинграда фашистам
Президент России Владимир Путин считает, что лидеры стран, ранее входивших в СССР, совершат ошибку, если не приедут на мероприятия, посвящённые 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Здоровье
Володин призвал посчитать среднюю зарплату рядовых врачей
Посчитать среднюю заработную плату медицинских работников призвал председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин в ходе заседания совета законодателей, 18 декабря передает радиостанция «Эхо Москвы».
Общество
Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка
Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Политика
«Газпром» начал переговоры в Берлине с представителями Германии
Делегация «Газпрома» начала в Берлине консультации по транзиту газа с представителями Германии.
Политика
Рейтинг Зеленского резко вырос после «нормандского саммита»
Рейтинг одобрения деятельности президента Украины Владимира Зеленского резко вырос после саммита «нормандской четверки».
Авто
Toyota RAV4 перенастроят после провала «лосиного теста»
Космос
Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное
Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
Футбол
Каземиро: В эпизоде с Вараном судья должен был назначить пенальти
Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал спорный эпизод, случившийся в первом тайме матча «Барселона» - «Реал» в штрафной площади хозяев.
Политика
Путин оценил реакцию на закон о земле на Украине
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию на Украине в связи с рассмотрением в стране закона о земле.
Армия и оружие
Генштаб РФ отказал иностранным военным кораблям в заходе на Севморпуть
Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
Политика
Путин прокомментировал импичмент Трампа
Вряд ли с президента США Дональда Трампа отстранят от поста главы государства по импичменту.
Общество
В России ожидается резкое сокращение производства шампанского
Как уточняется, в первую очередь изменение скажется в первую очередь на производстве игристых вин, поскольку в России недостаточно собственного виноматериала.
Общество
Путин подписал закон об электронных трудовых книжках
Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий возможность перехода на электронные трудовые книжки с 2020 года.
Армия и оружие
Лукашенко беспокоит нарастание военной мощи вокруг Белоруссии
Глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что он обеспокоен нарастанием военной мощи в соседних государствах, передает ТАСС.