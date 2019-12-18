В новой компании «AliExpress Россия» контроль у нашей стороны – российские партнеры получили суммарно 50,1% голосующих долей. У компании два гендиректора: российский – выходец из Mail.ru Group Дмитрий Сергеев и китайский – от Alibaba, Лю Вэй.

с чего всё началось

Во многом именно благодаря главному акционеру USM Алишеру Усманову произошла вся сделка. Сейчас с участием USM обсуждается платежное СП с AliPay, которое будет нашим основным финансовым партнером по приему платежей и по финансовым сервисам для покупателей.

Политика Конгрессмены проголосовали за импичмент Трампа В палате представителей конгресса США поддержали импичмент президента Дональда Трампа по двум статьям – «превышение полномочий» и «воспрепятствование конгрессу», сообщается на сайте РИА Новости.

Общество СМИ узнали порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля Дополнительная маркировка транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме будет проходить по определенной процедуре, описанной в постановлении правительства, с которым ознакомился «Коммерсантъ».

Футбол Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сравнил себя легендарным баскетболистом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом.

Политика Киев и Донбасс не смогли согласовать обмен пленными Представители Донбасса и Киева не смогли договориться об обмене пленными в ходе заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщила представитель ЛНР в ТКГ Ольга Кобцева 18 декабря, передает «Коммерсантъ».

Гаджеты Redmi Note 8 Pro признали мощнейшим среднеуровневым смартфоном Эксперты составили рейтинг среднеуровневых смартфонов и лучшим в этой категории стал Redmi Note 8 Pro от китайской корпорации Xiaomi.

Технологии Гендиректор Microsoft стал «человеком года» по версии Financial Times Международная деловая газета Financial Times назвала генерального директора американского IT-гиганта Microsoft Corp. Сатью Наделлу "человеком года" за его заслуги перед компанией и "особое место среди магнатов в сфере технологий", сообщается на сайте издания.

Политика Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2» Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».

Общество НОВАТЭК хочет строить газовозы за рубежом Компания объясняет необходимость обращения к зарубежным верфям тем, что в 2023 году планирует ввести "Обский СПГ" мощностью 5 млн тонн в год, а "Звезда", которую НОВАТЭК и так готов загрузить до 2030 года, просто не успеет построить газовозы.

Экономика России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.

Хоккей «Нью-Джерси» обыграл «Анахайм», Гусев набрал одно очко В составе "Нью-Джерси" Никита Гусев записал на свое имя результативную передачу. Российский форвард в 30 матчах набрал 15 (5+10) очков.