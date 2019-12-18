Экономика
ВедомостиДмитрий Сергеев: «Пользователи „AliExpress Россия“ – вся страна»
Во многом именно благодаря главному акционеру USM Алишеру Усманову произошла вся сделка. Сейчас с участием USM обсуждается платежное СП с AliPay, которое будет нашим основным финансовым партнером по приему платежей и по финансовым сервисам для покупателей.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В новой компании «AliExpress Россия» контроль у нашей стороны – российские партнеры получили суммарно 50,1% голосующих долей. У компании два гендиректора: российский – выходец из Mail.ru Group Дмитрий Сергеев и китайский – от Alibaba, Лю Вэй.Ведомостивчера в 16:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 03:04, Ашберн
Происшествия
В Ивановской области перевернулся автобус со школьниками
Общество
Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили
Большинство израильтян, которые были задержаны в среду в аэропорту Домодедово, отпустили.
Политика
Конгрессмены проголосовали за импичмент Трампа
В палате представителей конгресса США поддержали импичмент президента Дональда Трампа по двум статьям – «превышение полномочий» и «воспрепятствование конгрессу», сообщается на сайте РИА Новости.
Шоу-бизнес
Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Общество
СМИ узнали порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля
Дополнительная маркировка транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме будет проходить по определенной процедуре, описанной в постановлении правительства, с которым ознакомился «Коммерсантъ».
Политика
«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией
Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
Общество
Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка
Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Общество
В Приморье оштрафовали американцев, снимавших фильм для Discovery
В соцсетях опубликована информация о том, что сотрудники миграционного подразделения полиции задержали пять американцев с видеокамерами.
Шоу-бизнес
Наргиз рассказала Собчак о своих гонорарах и одержимости Фадеевым
Ксению Собчак очень удивило, что Закирова, как и Ольга Серябкина, подписали контракт с продюсером, не читая документ.
Политика
На пресс-конференции Путина запретили баннеры
Большая пресс-конференция президента пройдет в свободном режиме, но одно ограничение все же есть.
Армия и оружие
На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт
Батальонные тактические группы проведут учения по ведению боя в городских условиях, сообщил портал АрмияInform со ссылкой начальник отдела боевой подготовки Сухопутных войск ВСУ Владислав Пономарев.
Футбол
Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сравнил себя легендарным баскетболистом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом.
Политика
Киев и Донбасс не смогли согласовать обмен пленными
Представители Донбасса и Киева не смогли договориться об обмене пленными в ходе заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщила представитель ЛНР в ТКГ Ольга Кобцева 18 декабря, передает «Коммерсантъ».
Гаджеты
Redmi Note 8 Pro признали мощнейшим среднеуровневым смартфоном
Эксперты составили рейтинг среднеуровневых смартфонов и лучшим в этой категории стал Redmi Note 8 Pro от китайской корпорации Xiaomi.
Технологии
Гендиректор Microsoft стал «человеком года» по версии Financial Times
Международная деловая газета Financial Times назвала генерального директора американского IT-гиганта Microsoft Corp. Сатью Наделлу "человеком года" за его заслуги перед компанией и "особое место среди магнатов в сфере технологий", сообщается на сайте издания.
Общество
Пятилетняя девочка из России вошла в тройку самых богатых блогеров
Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская заняла третье место среди самых высокооплачиваемых блогеров мира.
Политика
Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2»
Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».
Общество
НОВАТЭК хочет строить газовозы за рубежом
Компания объясняет необходимость обращения к зарубежным верфям тем, что в 2023 году планирует ввести "Обский СПГ" мощностью 5 млн тонн в год, а "Звезда", которую НОВАТЭК и так готов загрузить до 2030 года, просто не успеет построить газовозы.
Политика
В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине
В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
Происшествия
Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей
Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Экономика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте
Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта, сообщили компании.
Кино
В России выходит в прокат лента «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
Создатели заключительной части третьей трилогии обещают завершить историю семьи Скайуокеров.
Хоккей
«Нью-Джерси» обыграл «Анахайм», Гусев набрал одно очко
В составе "Нью-Джерси" Никита Гусев записал на свое имя результативную передачу. Российский форвард в 30 матчах набрал 15 (5+10) очков.
Религия
Что запрещено делать 19 декабря, в день Николая Чудотворца
Святой Николай считается их покровителем. Поэтому 19 декабря крики и грубость по отношению к ребенку особенно недопустимы.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
Политика
Узбекистан стал страной года по версии журнала The Economist
Британский журнал The Economist признал Узбекистан страной года в контексте либеральных реформ президента республики Шавката Мирзиёева.
Политика
Россия расширила санкции в отношении Украины
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил перечень граждан Украины против которых вводятся специальные экономические меры.