Экономика

ВедомостиВедомостиДмитрий Сергеев: «Пользователи „AliExpress Россия“ – вся страна»

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Во многом именно благодаря главному акционеру USM Алишеру Усманову произошла вся сделка. Сейчас с участием USM обсуждается платежное СП с AliPay, которое будет нашим основным финансовым партнером по приему платежей и по финансовым сервисам для покупателей.
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с чего всё началось

Дмитрий Сергеев: «Пользователи „AliExpress Россия“ – вся страна»

В новой компании «AliExpress Россия» контроль у нашей стороны – российские партнеры получили суммарно 50,1% голосующих долей. У компании два гендиректора: российский – выходец из Mail.ru Group Дмитрий Сергеев и китайский – от Alibaba, Лю Вэй.
Ведомостивчера в 16:28

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В Aliexpress предрекли россиянам возвращение на вещевые рынки

News.ru02:47

Aliexpress выступил против введения пошлин не дешевые товары из-за рубежа

Ferra01:31

Дмитрий Сергеев: «Пользователи „AliExpress Россия“ – вся страна»

Ведомостивчера в 16:28

AliExpress: снижение порога беспошлинного ввоза посылок вернет россиян на вещевые рынки

ТАСС02:12
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Происшествия

В Ивановской области перевернулся автобус со школьниками

РИА Новости 01:27
Общество

Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили

Большинство израильтян, которые были задержаны в среду в аэропорту Домодедово, отпустили.
РБК вчера в 12:24
Политика

Конгрессмены проголосовали за импичмент Трампа

В палате представителей конгресса США поддержали импичмент президента Дональда Трампа по двум статьям – «превышение полномочий» и «воспрепятствование конгрессу», сообщается на сайте РИА Новости.
Страна Советов on-line 00:00
Шоу-бизнес

Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Аргументы недели вчера в 03:54
Общество

СМИ узнали порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля

Дополнительная маркировка транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме будет проходить по определенной процедуре, описанной в постановлении правительства, с которым ознакомился «Коммерсантъ».
РБК вчера в 22:34
Политика

«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией

Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
RT на русском вчера в 04:11
Общество

Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка

Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Известия вчера в 21:34
Общество

В Приморье оштрафовали американцев, снимавших фильм для Discovery

В соцсетях опубликована информация о том, что сотрудники миграционного подразделения полиции задержали пять американцев с видеокамерами.
РИА Новости вчера в 19:57
Футбол

Французский футболист получает российский паспорт ради Евро-2020

Pravda.Ru 01:42
Шоу-бизнес

Наргиз рассказала Собчак о своих гонорарах и одержимости Фадеевым

Ксению Собчак очень удивило, что Закирова, как и Ольга Серябкина, подписали контракт с продюсером, не читая документ.
Вечерняя Москва вчера в 05:39
Политика

На пресс-конференции Путина запретили баннеры

Большая пресс-конференция президента пройдет в свободном режиме, но одно ограничение все же есть.
Российская газета 02:48
Армия и оружие

На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт

Батальонные тактические группы проведут учения по ведению боя в городских условиях, сообщил портал АрмияInform со ссылкой начальник отдела боевой подготовки Сухопутных войск ВСУ Владислав Пономарев.
РИА Новости 02:13
Футбол

Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сравнил себя легендарным баскетболистом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом.
Газета.Ru вчера в 23:35
Политика

Киев и Донбасс не смогли согласовать обмен пленными

Представители Донбасса и Киева не смогли договориться об обмене пленными в ходе заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщила представитель ЛНР в ТКГ Ольга Кобцева 18 декабря, передает «Коммерсантъ».
Красная весна вчера в 13:58
Гаджеты

Redmi Note 8 Pro признали мощнейшим среднеуровневым смартфоном

Эксперты составили рейтинг среднеуровневых смартфонов и лучшим в этой категории стал Redmi Note 8 Pro от китайской корпорации Xiaomi.
Что происходит вчера в 15:43
Технологии

Гендиректор Microsoft стал «человеком года» по версии Financial Times

Международная деловая газета Financial Times назвала генерального директора американского IT-гиганта Microsoft Corp. Сатью Наделлу "человеком года" за его заслуги перед компанией и "особое место среди магнатов в сфере технологий", сообщается на сайте издания.
ПРАЙМ 01:56
Общество

Пятилетняя девочка из России вошла в тройку самых богатых блогеров

Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская заняла третье место среди самых высокооплачиваемых блогеров мира.
Известия вчера в 13:19
Политика

Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2»

Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 15:10
Общество

Суд выставил квартиру Киркорова в Латвии на торги из-за долгов

ТАСС 01:35
Общество

НОВАТЭК хочет строить газовозы за рубежом

Компания объясняет необходимость обращения к зарубежным верфям тем, что в 2023 году планирует ввести "Обский СПГ" мощностью 5 млн тонн в год, а "Звезда", которую НОВАТЭК и так готов загрузить до 2030 года, просто не успеет построить газовозы.
Коммерсантъ вчера в 18:18
Политика

В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине

В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
РИА Новости вчера в 12:02
Происшествия

Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей

Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru вчера в 14:22
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
РБК вчера в 16:00
Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте

Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта, сообщили компании.
Ведомости 02:00
Кино

В России выходит в прокат лента «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

Создатели заключительной части третьей трилогии обещают завершить историю семьи Скайуокеров.
Эхо Москвы вчера в 20:09
Хоккей

«Нью-Джерси» обыграл «Анахайм», Гусев набрал одно очко

В составе "Нью-Джерси" Никита Гусев записал на свое имя результативную передачу. Российский форвард в 30 матчах набрал 15 (5+10) очков.
Матч ТВ вчера в 21:41
Религия

Что запрещено делать 19 декабря, в день Николая Чудотворца

Святой Николай считается их покровителем. Поэтому 19 декабря крики и грубость по отношению к ребенку особенно недопустимы.
Вечерний Волгоград 01:50
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 17 декабря в 09:53
Политика

Узбекистан стал страной года по версии журнала The Economist

Британский журнал The Economist признал Узбекистан страной года в контексте либеральных реформ президента республики Шавката Мирзиёева.
REGNUM 01:36
Политика

Россия расширила санкции в отношении Украины

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил перечень граждан Украины против которых вводятся специальные экономические меры.
ТАСС 17 декабря в 09:02
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