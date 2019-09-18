Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов сообщил, что тренируется вместе с московским «Динамо».

с чего всё началось

У футболиста Дмитрия Тарасова начался новый виток карьеры, и, судя по всему, он собирается не упустить свой шанс. Недавно экс-игрок «Локомотива» начал тренироваться с командой московского «Динамо» и высказал благодарность за возможность остаться с клубом до зимы.

Дмитрий Тарасов поблагодарил «Динамо» за возможность играть в клубе

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