Футбол

ТелепрограммаТелепрограммаДмитрий Тарасов поблагодарил «Динамо» за возможность играть в клубе

У футболиста Дмитрия Тарасова начался новый виток карьеры, и, судя по всему, он собирается не упустить свой шанс. Недавно экс-игрок «Локомотива» начал тренироваться с командой московского «Динамо» и высказал благодарность за возможность остаться с клубом до зимы.
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с чего всё началось

Тарасов: неделю тренируюсь с «Динамо», благодарен руководству клуба за отклик

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов сообщил, что тренируется вместе с московским «Динамо».
Чемпионат17 сентября в 13:54

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Тарасов поблагодарил «Динамо» за возможность играть в клубе

Газета.Ru02:43

Тарасов: неделю тренируюсь с «Динамо», благодарен руководству клуба за отклик

Чемпионат17 сентября в 13:54

Тарасов: уже неделю тренируюсь с «Динамо»

RT на русском17 сентября в 15:29

Тарасов: «Я оказался в сложной ситуации, но спасибо московскому „Динамо“»

ProstoProSport17 сентября в 15:25

Тарасов: «Уже неделю тренируюсь с „Динамо“. Меня приняли как дома»

Sport24.ru17 сентября в 14:26

Тарасов тренируется с московским «Динамо»

Матч ТВ17 сентября в 14:05

Тарасов продолжит свою карьеру в «Динамо» после выигранного суда с «Локомотивом»

Народные новости18 сентября в 05:57
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 03:28, Вашингтон
Происшествия

Детей из России облили горящим маслом в Турции

В Турции двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей.
Газета.Ru вчера в 20:11
Авто

Volkswagen готовит новый минивэн Viloran с дизайном Touareg

В Сети появились фото нового минивэна Volkswagen Viloran.
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Транспорт

Шереметьево открывает третью взлетно-посадочную полосу

В Минтрансе отмечали, что ввод в эксплуатацию третьей ВПП в Шереметьево обеспечит рост взлетно-посадочных операций с текущих 70 до 100 в час.
Новые Известия вчера в 01:25
Общество

Депутаты выступили против изменений в структуре мэрии Саратова

СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 06:20
Политика

Джастин Трюдо извинился за фото в чёрном гриме 18-летней давности

Газета Metro вчера в 02:30
Шоу-бизнес

В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк

Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM 18 сентября в 21:33
Футбол

ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Лудогорца» в Лиге Европы

ЦСКА потерпел поражение от «Лудогорца» в матче Лиги Европы.
Vprognoze.ru 00:55
Происшествия

На первой линии метро Петербурга произошел сбой из-за светофора

REGNUM 02:47
Армия и оружие

Российский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление главнокомандующего американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригана о возможности прорыва российских ПВО.
Lenta.ru 03:07
Армия и оружие

Арабская коалиция провела военную операцию в Йемене после атаки дронов

Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция начала военную операцию к северу от йеменского порта Ходейда, передает Reuters со ссылкой на государственный телеканал Al-Ekhbariya.
РБК вчера в 19:25
Музыка

Пугачева подвергла критике Собчак

Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Игры

Epic Games Store бесплатно и навсегда отдаёт игры про Бэтмена

Epic Games Store продолжает раздавать игры. На этой неделе магазин расщедрился сразу на шесть игр — и все про Бэтмена.
Ferra вчера в 13:24
Кино

После болезни умер актер Сергей Афанасьев

Вести.Ru вчера в 10:03
Политика

Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским

19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru 02:10
Шоу-бизнес

Барановская перестала скрывать роман с солистом «Иванушек»

Барановская перестала скрывать роман с солистом "Иванушек" Телеведущую застали за поцелуями с Кириллом Туриченко.
Экспресс газета вчера в 06:41
Шоу-бизнес

Дочь Виктории Бони назвала свою маму некрасивой

Видеозапись с ребенком появилась в Instagram Виктории Бони. Маленькая Анджелина Смерфит раскритиковала внешность своей мамы.
Gazeta.SPb вчера в 21:01
Политика

Еврокомиссия требует найти «другое решение» по транзиту через Украину

В ходе трехсторонних консультаций России, Украины и представителей ЕК, последние потребовали от российской стороны найти «другое решение», поскольку продление договора, срок которого истекает в декабре, невозможно.
Expert.ru вчера в 12:41
Общество

Канье Уэст стал самым высокооплачиваемым рэпером года по версии Forbes

Коммерсантъ вчера в 18:49
Политика

Путин повысил зарплаты дипломатам и чиновникам

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении окладов дипработников и гражданских госслужащих.
Российская газета вчера в 10:36
Наука

Климатическая катастрофа ускорилась

С помощью климатической модели CESM1.2. исследователи обнаружили, что скорость потепления резко возрастает с ростом уровня углекислого газа в атмосфере.
Lenta.ru 00:40
Общество

В России могут отменить несколько профессиональных праздников

В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Кино

Умер французский актёр Шарль Жерар

RT на русском вчера в 16:42
Происшествия

В Брянске убиты двое сотрудников «Спецсвязи»

Двое сотрудников «Спецсвязи» были убиты 20 сентября на железнодорожном вокзале «Брянск-1».
REGNUM 03:10
Происшествия

В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман

REGNUM вчера в 03:04
Происшествия

В Одессе в школьной столовой отравились десятки детей

После посещения школьной столовой к медикам обратились более 50 детей, сообщает 20 сентября Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
REGNUM 02:54
Происшествия

Прокуратура просит освободить Павла Устинова под подписку

Прокуратура направила в Московский городской суд ходатайство об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову.
В курсе.ру вчера в 05:13
Политика

Кремль отреагировал на отказ Киева утверждать «формулу Штайнмайера»

В Кремле отреагировали на неожиданный отказ украинской стороны подписывать в Минске ранее согласованный документ об утверждении «формулы Штайнмайера» по урегулированию конфликта на Донбассе.
Евразия Daily вчера в 07:20
Футбол

Уткин о разгромном поражении «Краснодара»: выводов не сделано

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин назвал разницу в разгромных поражениях московского ЦСКА и «Краснодара» в матче первого тура футбольной Лиги Европы.
RT на русском 03:01
Армия и оружие

США не смогут противостоять гиперзвуковым ракетам России

ФАН 02:49
Культура

Микки Рурк попросил похоронить его на Украине

Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
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Дмитрий Хохлов
Российский футболист
российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
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