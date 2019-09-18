Футбол
ТелепрограммаДмитрий Тарасов поблагодарил «Динамо» за возможность играть в клубе
У футболиста Дмитрия Тарасова начался новый виток карьеры, и, судя по всему, он собирается не упустить свой шанс. Недавно экс-игрок «Локомотива» начал тренироваться с командой московского «Динамо» и высказал благодарность за возможность остаться с клубом до зимы.
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Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов сообщил, что тренируется вместе с московским «Динамо».Чемпионат17 сентября в 13:54
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Тарасов: неделю тренируюсь с «Динамо», благодарен руководству клуба за отклик
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Тарасов: «Я оказался в сложной ситуации, но спасибо московскому „Динамо“»
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