Шоу-бизнес
Актуальные НовостиДмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда. Это будет не первое дело между Дмитрием и Оксаной Тарасовыми.
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Погасивший задолженность по алиментам Дмитрий Тарасов снова подал в суд на экс-супругу
Вокруг ТВвчера в 16:55
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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
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Звезда «Универа» пообещала не подать Малахову руки из-за выпуска про эскорт
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Появились кадры с места расстрела солдат в военной части в Забайкалье
Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал первые фотографии с места расстрела сослуживцев солдатом Рамилем Шамсутдиновым в военной части в Забайкалье.
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Вернувшаяся после заключения в тюрьме Соединенных Штатов россиянка Мария Бутина подчеркнула, что признала вину в нерегистрации иностранным агентом, поскольку ее в любом случае бы признали виновной.
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Поиски пропавшего самолета в Пермском крае приостановлены
Спасатели приостановили до утра поиски пропавшего в субботу легкомоторного самолета в Пермском крае.
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Путин сообщил Макрону о содержании переговоров с Эрдоганом по Сирии
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Выступление в короткой программе Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадском Келоуне было катастрофически слабымам.
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Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
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Во Вьетнаме на пляже нашли мертвую россиянку
Тело 71-летней россиянки нашли на пляже Хам Тьен провинции Биньтхуан во Вьетнаме, сообщает газета VN Express.
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Телевикторина «Слабое звено» вернется на экраны
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СК опубликовал видео с места ДТП на Алтае с восемью погибшими
Следственный комитет опубликовал в своем канале в WhatsApp видеозапись с места аварии в Алтайском крае, жертвами которой стали восемь человек.
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В Англии несколько матчей перенесены из-за дождей
Из-за проливных дождей в Англии перенесли шесть матчей. Газоны не выдерживают обильных осадков, некоторые поля превращаются в болота.
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Определен механизм метастазирования раковых опухолей
Происшествия
В Петербурге перекрыт крупный канал по ввозу в Россию антиквариата
В Петербурге нескольких сотрудников Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни заподозрили в получении взяток за то, что они закрывали глаза на ввоз в Россию антикварной мебели, картин, посуды.
Армия и оружие
США рассчитывают, что Польша сможет захватить Калининградскую область
Если польским и американским военных удастся уничтожить российскую военную технику в Калининградской области, силы НАТО смогут "эффективно действовать в регионе" и поддерживать оборону Эстонии, Латвии и Литвы.
Кино
Завершились съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Режиссер Кэри Фукунага завершил съемки нового фильма бондианы, получившего название "Не время умирать" (No time to die).
Общество
Умер автор песен ансамбля «Песняры» Олег Молчан
В Белоруссии на 55-м году жизни скончался композитор-песенник Олег Молчан, написавший множество композиций для ансамбля «Песняры».
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Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
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Саша Савельева вышла из декрета
Напомним, Савельева стала выходить в свет через несколько недель после родов.
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Юниоры «Ахмата» и «Арсенала» подрались на поле во время матча
Игроки молодежных футбольных команд "Ахмат" и "Арсенал" подрались во время матча, сообщает РИА Новости.
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Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую VIP-версию минивэна Hiace с 9-местным салоном повышенной комфортности.
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Ученые нашли предотвращающее рак и старение вещество
Специалисты из Пастеровского института во Франции обнаружили способное отсрочить процесс старения и предотвратить рак вещество, сообщает Lenta.ru.
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Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
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Little Big выпустили клип на песню Rock-Paper-Scissors
Петербургская группа Little Big выпустила новый клип на Rock-Paper-Scissors ("Камень-ножницы-бумага").