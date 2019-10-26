Шоу-бизнес

Актуальные НовостиАктуальные НовостиДмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда. Это будет не первое дело между Дмитрием и Оксаной Тарасовыми.
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Погасивший задолженность по алиментам Дмитрий Тарасов снова подал в суд на экс-супругу

Вокруг ТВвчера в 16:55

Тарасов подал в суд на бывшую жену

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Ничего себе подарок! Дмитрий Тарасов подал в суд на маму его дочки

7Дней.ру01:00

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Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену

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Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену

Аргументы неделивчера в 15:25

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену

StarHit.ruвчера в 15:00
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 11:15, Вашингтон
Общество

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

25 октября в столице ожидается прохладная погода, воздух днем не прогреется выше +12.
Российская газета вчера в 03:58
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

"Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша ответила на критику СМИ и ряда пользователей Сети, которая обрушилась на нее после высказывания девушки о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 09:53
Армия и оружие

Системы С-300 впервые поступили на вооружение базы РФ в Таджикистане

В Таджикистан доставлен первый дивизионный комплект зенитно-ракетных систем С-300ПС, который впервые поступил на вооружение 201-й российской военной базы, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ.
Российская газета 09:41
Политика

Владимир Зеленский поскандалил с националистами в Донбассе

Российская газета 09:57
Шоу-бизнес

Звезда «Универа» пообещала не подать Малахову руки из-за выпуска про эскорт

РИА Новости 09:49
Происшествия

Появились кадры с места расстрела солдат в военной части в Забайкалье

Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал первые фотографии с места расстрела сослуживцев солдатом Рамилем Шамсутдиновым в военной части в Забайкалье.
Газета.Ru 04:46
Шоу-бизнес

Мосгорсуд признал законным взыскание 21,6 млн рублей с семьи Фриске

Московский городской суд признал законным решение Перовского суд о взыскании 21,6 миллиона рублей с родственников певицы Жанны Фриске в пользу "Русфонда".
Комсомольская правда вчера в 08:02
Общество

Бутина объяснила, почему частично признала вину в США

Вернувшаяся после заключения в тюрьме Соединенных Штатов россиянка Мария Бутина подчеркнула, что признала вину в нерегистрации иностранным агентом, поскольку ее в любом случае бы признали виновной.
Журналистская правда 08:00
Происшествия

Поиски пропавшего самолета в Пермском крае приостановлены

Спасатели приостановили до утра поиски пропавшего в субботу легкомоторного самолета в Пермском крае.
ТАСС 10:44
Здоровье

10 продуктов, которые не повышают уровень сахара в крови

Обычно после еды уровень сахара в крови возрастает, но продукты с низким гликемическим индексом не повышают сахара в крови, а также помогают избежать его скачков.
MedikForum.ru вчера в 23:00
Политика

Путин сообщил Макрону о содержании переговоров с Эрдоганом по Сирии

Путин рассказал Макрону о содержании его переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, которые прошли 22 октября в Сочи.
РБК 10:00
Фигурное катание

Авербух назвал катастрофично слабым выступление Медведевой в Канаде

Выступление в короткой программе Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадском Келоуне было катастрофически слабымам.
РБК вчера в 20:18
Общество

Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»

Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru 07:42
Происшествия

Во Вьетнаме на пляже нашли мертвую россиянку

Тело 71-летней россиянки нашли на пляже Хам Тьен провинции Биньтхуан во Вьетнаме, сообщает газета VN Express.
РИА Новости 10:58
Культура

Телевикторина «Слабое звено» вернется на экраны

Вечерняя Москва вчера в 15:03
Происшествия

СК опубликовал видео с места ДТП на Алтае с восемью погибшими

Следственный комитет опубликовал в своем канале в WhatsApp видеозапись с места аварии в Алтайском крае, жертвами которой стали восемь человек.
РБК 06:43
Футбол

В Англии несколько матчей перенесены из-за дождей

Из-за проливных дождей в Англии перенесли шесть матчей. Газоны не выдерживают обильных осадков, некоторые поля превращаются в болота.
Матч ТВ 10:51
Наука

Определен механизм метастазирования раковых опухолей

МедиаПоток 24 октября в 13:49
Происшествия

В Петербурге перекрыт крупный канал по ввозу в Россию антиквариата

В Петербурге нескольких сотрудников Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни заподозрили в получении взяток за то, что они закрывали глаза на ввоз в Россию антикварной мебели, картин, посуды.
Российская газета 08:32
Армия и оружие

США рассчитывают, что Польша сможет захватить Калининградскую область

Если польским и американским военных удастся уничтожить российскую военную технику в Калининградской области, силы НАТО смогут "эффективно действовать в регионе" и поддерживать оборону Эстонии, Латвии и Литвы.
Pravda.Ru 05:37
Кино

Завершились съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

Режиссер Кэри Фукунага завершил съемки нового фильма бондианы, получившего название "Не время умирать" (No time to die).
ТАСС 10:30
Происшествия

Пенсионеры в Новокузнецке попытались открыть сейф и устроили взрыв

РБК 09:42
Общество

Умер автор песен ансамбля «Песняры» Олег Молчан

В Белоруссии на 55-м году жизни скончался композитор-песенник Олег Молчан, написавший множество композиций для ансамбля «Песняры».
Известия 09:59
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Шоу-бизнес

Саша Савельева вышла из декрета

Напомним, Савельева стала выходить в свет через несколько недель после родов.
StarHit.ru вчера в 07:00
Футбол

Юниоры «Ахмата» и «Арсенала» подрались на поле во время матча

Игроки молодежных футбольных команд "Ахмат" и "Арсенал" подрались во время матча, сообщает РИА Новости.
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Авто

Компания Toyota привезла в Россию VIP-минивэн Toyota Hiace

Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую VIP-версию минивэна Hiace с 9-местным салоном повышенной комфортности.
Автоновости дня вчера в 06:32
Наука

Ученые нашли предотвращающее рак и старение вещество

Специалисты из Пастеровского института во Франции обнаружили способное отсрочить процесс старения и предотвратить рак вещество, сообщает Lenta.ru.
UfacityNews.ru 24 октября в 05:41
Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Музыка

Little Big выпустили клип на песню Rock-Paper-Scissors

Петербургская группа Little Big выпустила новый клип на Rock-Paper-Scissors ("Камень-ножницы-бумага").
Piter.tv вчера в 07:35
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