Шоу-бизнес

Актуальные НовостиАктуальные НовостиДмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда. Это будет не первое дело между Дмитрием и Оксаной Тарасовыми.
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Тарасов подал в суд на бывшую жену

РИА Новости05:28

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену

Woman.ru04:16

Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену

Аргументы неделивчера в 15:25

Иск в день рождения: Тарасов «поздравил» жену, подав на нее в суд

РЕН ТВвчера в 19:31

Погасивший задолженность по алиментам Дмитрий Тарасов снова подал в суд на экс-супругу

Вокруг ТВвчера в 16:55

Ничего себе подарок! Дмитрий Тарасов подал в суд на маму его дочки

7Дней.ру01:00

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену

StarHit.ruвчера в 15:00
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Назван возможный мотив напавшего на сослуживцев в Забайкалье

REGNUM 09:08
Политика

Зеленский приехал в зону разведения сил в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на позиции националистов в зоне разведения сил в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:35
Общество

Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»

Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru 07:42
Армия и оружие

Колонна американских военных вернулась в Сирию из Ирака

Газета.Ru 06:49
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

Газета.Ru вчера в 15:51
Общество

Мария Бутина прилетела в Москву

Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
RT на русском 04:36
Наука

Загадочные барельефы доколумбовой эпохи найдены в туннелях Монтесумы

Загадочные рисунки и барельефы (всего одиннадцать изображений) доколумбовой эпохи найдены учеными-археологами в туннелях Монтесумы (Мексика), информирует пресс-служба Национального института антропологии и истории (INAH).
Ugpressa.ru 09:19
Музыка

Скончался композитор «Песняров» Олег Молчан

Ореанда-Новости 09:27
Общество

«Мисс Украина» ответила, чей Крым

Победительница отборочного конкурса "Мисс Украина" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru вчера в 11:40
Фигурное катание

Тарасова прокомментировала провал Медведевой на Гран-при

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении российской фигуристки на этапе серии Гран-при Skate Canada.
Lenta.ru 08:47
Происшествия

Смертный приговор за убийство ребёнка вынесен в Белоруссии

REGNUM вчера в 10:27
Политика

Путин обсудил с членами Совбеза реализацию меморандума по Сирии

Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности России, в рамках которого обсуждался вопрос реализации договорённостей Москвы и Анкары по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.
RT на русском 06:43
Теннис

Париж. Джокович и Надаль провели совместную тренировку

GoTennis.ru 08:57
Общество

Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину

Участник вокального шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королев не пожал руку российскому певцу Валерию Сюткину, потому что переволновался.
Lenta.ru 07:55
Общество

Гарик Харламов спел об итальянской вилле Владимира Соловьева

Российский комик Гарик Харламов во время шоу Comedy Club спел о вилле телеведущего Владимира Соловьева в Италии.
Lenta.ru 06:58
Транспорт

Движение на зеленой ветке метро в Москве восстановлено

Движение поездов на участке Замоскворецкой линии московского метро, которое в субботу днем было прервано из-за человека на путях, восстановлено, сообщается в Twitter столичной подземки.
ТАСС 08:18
Экономика

Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий

За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц.
Известия 24 октября в 17:01
Футбол

«Тамбов» разгромил «Уфу» в матче чемпионата России

РИА Новости 09:26
Армия и оружие

Две российские атомные подлодки испытают вооружение в Норвежском море

В Норвежском море пройдут испытания вооружения российских атомных подлодок "Нижний Новгород" и "Псков".
Газета.Ru 07:55
Общество

Названы параметры новой накопительной пенсионной системы

Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Газета.Ru вчера в 01:21
Происшествия

Над чиновницей в Уфе надругались в подъезде

Как сообщают "Вести-Башкортостан", на днях в подъезде жилого дома на улице Блюхера неизвестный напал на местную жительницу.
Московский Комсомолец 05:50
Происшествия

В Алтайском крае объявлен день траура по погибшим в ДТП

День траура объявлен 28 октября в Алтайском крае после крупного ДТП с восемью погибшими.
REGNUM 09:00
Происшествия

Легкомоторный самолет пропал в Пермском крае

Спасатели проверяют информацию о пропаже легкомоторного самолета в Пермском крае, который вылетел утром в субботу с аэродрома в Частинском районе и не прибыл вовремя в пункт назначения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.
Интерфакс 08:20
Экономика

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости 23 октября в 10:27
Здоровье

Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений

Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.
Петрозаводск говорит 24 октября в 10:48
Кино

«Джокер» обгоняет «Дэдпул» как самый кассовый фильм с R-рейтингом

Фильм "Джокер" может стать самым популярным фильмом с R-рейтингом за все время, передает Independent.
Газета.Ru 23 октября в 12:32
Кино

Любовь Аксенова, Павел Прилучный и Агата Муцениеце на премьере второго сезона сериала «Бывшие»

Во втором сезоне зрители узнают, кого же все-таки выбрал психолог Илья (Денис Шведов) – бывшую пациентку Яну (Любовь Аксенова) или коллегу Олю (Татьяна Волкова).Новые эпизоды будут выходить на видеосервисе START по четвергам с 31 октября.
Peopletalk вчера в 09:51
Общество

Украина переходит на зимнее время

В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время, в связи с чем в 03:00 стрелки часов необходимо перевести на час назад, напомнило министерство экономики страны.
Московский Комсомолец 02:10
Армия и оружие

В Сирии пропали около пятидесяти россиянок с детьми

Эхо Москвы 03:00
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Телеведущий Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России

РБК 04:56
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