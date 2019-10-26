Шоу-бизнес
Актуальные НовостиДмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда. Это будет не первое дело между Дмитрием и Оксаной Тарасовыми.
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Погасивший задолженность по алиментам Дмитрий Тарасов снова подал в суд на экс-супругу
Вокруг ТВвчера в 16:55
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Политика
Зеленский приехал в зону разведения сил в Донбассе
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на позиции националистов в зоне разведения сил в Донбассе, передает РИА "Новости".
Общество
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Общество
Мария Бутина прилетела в Москву
Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
Наука
Загадочные барельефы доколумбовой эпохи найдены в туннелях Монтесумы
Загадочные рисунки и барельефы (всего одиннадцать изображений) доколумбовой эпохи найдены учеными-археологами в туннелях Монтесумы (Мексика), информирует пресс-служба Национального института антропологии и истории (INAH).
Музыка
Скончался композитор «Песняров» Олег Молчан
Общество
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Победительница отборочного конкурса "Мисс Украина" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
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Тарасова прокомментировала провал Медведевой на Гран-при
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении российской фигуристки на этапе серии Гран-при Skate Canada.
Происшествия
Смертный приговор за убийство ребёнка вынесен в Белоруссии
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза реализацию меморандума по Сирии
Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности России, в рамках которого обсуждался вопрос реализации договорённостей Москвы и Анкары по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.
Теннис
Париж. Джокович и Надаль провели совместную тренировку
Общество
Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину
Участник вокального шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королев не пожал руку российскому певцу Валерию Сюткину, потому что переволновался.
Общество
Гарик Харламов спел об итальянской вилле Владимира Соловьева
Российский комик Гарик Харламов во время шоу Comedy Club спел о вилле телеведущего Владимира Соловьева в Италии.
Транспорт
Движение на зеленой ветке метро в Москве восстановлено
Движение поездов на участке Замоскворецкой линии московского метро, которое в субботу днем было прервано из-за человека на путях, восстановлено, сообщается в Twitter столичной подземки.
Экономика
Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий
За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц.
Футбол
«Тамбов» разгромил «Уфу» в матче чемпионата России
Армия и оружие
Две российские атомные подлодки испытают вооружение в Норвежском море
В Норвежском море пройдут испытания вооружения российских атомных подлодок "Нижний Новгород" и "Псков".
Общество
Названы параметры новой накопительной пенсионной системы
Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Происшествия
Над чиновницей в Уфе надругались в подъезде
Как сообщают "Вести-Башкортостан", на днях в подъезде жилого дома на улице Блюхера неизвестный напал на местную жительницу.
Происшествия
В Алтайском крае объявлен день траура по погибшим в ДТП
День траура объявлен 28 октября в Алтайском крае после крупного ДТП с восемью погибшими.
Происшествия
Легкомоторный самолет пропал в Пермском крае
Спасатели проверяют информацию о пропаже легкомоторного самолета в Пермском крае, который вылетел утром в субботу с аэродрома в Частинском районе и не прибыл вовремя в пункт назначения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений
Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.
Кино
«Джокер» обгоняет «Дэдпул» как самый кассовый фильм с R-рейтингом
Фильм "Джокер" может стать самым популярным фильмом с R-рейтингом за все время, передает Independent.
Кино
Любовь Аксенова, Павел Прилучный и Агата Муцениеце на премьере второго сезона сериала «Бывшие»
Во втором сезоне зрители узнают, кого же все-таки выбрал психолог Илья (Денис Шведов) – бывшую пациентку Яну (Любовь Аксенова) или коллегу Олю (Татьяна Волкова).Новые эпизоды будут выходить на видеосервисе START по четвергам с 31 октября.
Общество
Украина переходит на зимнее время
В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время, в связи с чем в 03:00 стрелки часов необходимо перевести на час назад, напомнило министерство экономики страны.