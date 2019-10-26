Шоу-бизнес

Актуальные НовостиАктуальные НовостиДмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда. Это будет не первое дело между Дмитрием и Оксаной Тарасовыми.
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Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену

Телепрограмма10:47

Тарасов подал в суд на бывшую жену

РИА Новости05:28

Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену

Аргументы неделивчера в 15:25

Иск в день рождения: Тарасов «поздравил» жену, подав на нее в суд

РЕН ТВвчера в 19:31

Погасивший задолженность по алиментам Дмитрий Тарасов снова подал в суд на экс-супругу

Вокруг ТВвчера в 16:55

Ничего себе подарок! Дмитрий Тарасов подал в суд на маму его дочки

7Дней.ру01:00

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену

StarHit.ruвчера в 15:00
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Политика

Зеленский встретился с украинскими военными в Донбассе

REGNUM 09:15
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

РИА Новости 12:26
Футбол

Дубль Еременко принес «Ростову» победу над «Сочи»

Субботняя встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 2:0. В составе победителей дубль оформил Роман Еременко (41-я и 79-я минуты).
РИА Новости 14:01
Общество

На Филиппинах назвали победительницу конкурса «Мисс Земля»

Победительницей конкурса красоты "Мисс Земля - 2019" стала 21-летняя участница из Пуэрто-Рико Нелли Пиментел, которая сказала, что тем, кто не верит в глобальное потепление, нужно получить нормальное образование.
Газета.Ru 11:28
Шоу-бизнес

Ксения Собчак перестала скрывать беременность

Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Paparazzi.ru вчера в 03:36
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 06:55
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Шоу-бизнес

Певица Адель после развода с мужем похудела до размера XS

Напомним, в апреле нынешнего года Адель развелась со своим мужем Саймоном Конески.
Вечерний курьер вчера в 15:17
Происшествия

Срочник мог расстрелять сослуживцев из-за постоянных издевательств

Газета.Ru 07:46
Общество

Бутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы

Осужденная в США россиянка Мария Бутина села в самолет и готовится вылететь из Майами в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:00
Спорт

Соперницы помогли иорданской футболистке поправить хиджаб

На поле вышли иорданская команда "Шабаб аль-Одорн" и "Арабский православный клуб". Иорданские футболистки были одеты в хиджабы.
Pravda.Ru вчера в 06:42
Хоккей

Виталий Кравцов продолжит карьеру в «Тракторе»

Форвард «Трактора» подумывал над тем, чтобы сразу отправиться за океан, но остался в Челябинске ещё на год, и он не стал для Кравцова тем самым билетом в лучшую лигу мира.
Чемпионат вчера в 15:15
Происшествия

Поиски пропавшего самолета в Пермском крае приостановлены

Спасатели приостановили до утра поиски пропавшего в субботу легкомоторного самолета в Пермском крае.
ТАСС 10:44
Фигурное катание

Появилось видео с тренировки Медведевой и Трусовой на Skate Canada

Российские фигуристки Евгения Медведева и Александра Трусова выступят на втором этапе серии Гран-при Skate Canada.
Нева Спорт вчера в 01:58
Кино

Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

Коммерсантъ 13:18
Происшествия

Ребенок «без лица» родился в Португалии

По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.
Газета.Ru 00:46
Хоккей

Локомотив — СКА 4:3 (Овертайм)

Петербургский СКА в овертайме проиграл ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 13:10
Армия и оружие

В Сирии пропали около пятидесяти россиянок с детьми

Эхо Москвы 03:00
Общество

Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину

Российская газета 10:38
Экономика

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости 23 октября в 10:27
Космос

Опубликован детальный снимок загадочного лунного вещества

Китайское космическое агентство опубликовало детальный снимок загадочного вещества, обнаруженного луноходом «Юйту-2» миссии «Чанъе-4» на обратной стороне Луны, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на «Российскую газету».
TV BRICS 24 октября в 06:39
Экономика

«Это безобразие»: Госдума может ограничить права судебных приставов

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал это "безобразием" и сообщил, что в ближайшее время в законодательство могут внести соответствующие ограничения.
РИА Новости вчера в 01:00
Армия и оружие

Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии

Анкара начнет новую операцию и освободит северо-восток Сирии от курдских формирований в случае, если они останутся в приграничной с Турцией зоне безопасности.
Lenta.ru 12:16
Автоспорт

В паддоке Гран-при Мексики отравились 150 человек

В паддоке Гран-при Мексики "Формулы-1" около 150 человек пострадали от ротавирусной инфекции, информирует Marca.
РИА Новости 11:22
Кино

Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн

В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru вчера в 17:30
Политика

Лавров попросил Помпео не подрывать суверенитет Сирии

Главы МИДа и Госдепартамента обсудили ситуацию в Сирии, Лавров, в частности, отметил необходимость воздержаться от шагов, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность Сирии.
РБК 12:42
Политика

Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России

Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации "Союз виноградарей и виноделов России" вместо бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Интерфакс 04:09
Хоккей

Курбан Бердыев произвел вбрасывание перед матчем «Ак Барса»

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев произвел символическое вбрасывание шайбы перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Барысом».
Спорт БИЗНЕС Online 10:40
Футбол

Пошел ли Акинфееву на пользу уход из сборной? Отвечает Овчинников

Тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал решение основного голкипера и капитана команды Игоря Акинфеева уйти из сборной России.
Спорт-Экспресс 13:09
Политика

Грузия потеряла 350 миллионов долларов после запрета полетов из России

Бюджет Грузии понес ущерб в размере 350 миллионов долларов после того, как в июле этого года Россия ввела запреты на авиасообщение, заявил грузинский премьер-министр Георгий Гахария.
РИА Новости 13:17
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