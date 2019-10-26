Шоу-бизнес

Актуальные НовостиАктуальные НовостиДмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда. Это будет не первое дело между Дмитрием и Оксаной Тарасовыми.
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Погасивший задолженность по алиментам Дмитрий Тарасов снова подал в суд на экс-супругу

Вокруг ТВвчера в 16:55

Тарасов подал в суд на бывшую жену

РИА Новости05:28

Ничего себе подарок! Дмитрий Тарасов подал в суд на маму его дочки

7Дней.ру01:00

Иск в день рождения: Тарасов «поздравил» жену, подав на нее в суд

РЕН ТВвчера в 19:31

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену

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Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену

Аргументы неделивчера в 15:25

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену

StarHit.ruвчера в 15:00
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 12:43, Вашингтон
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru вчера в 11:23
Политика

Зеленский прокомментировал грубую беседу с националистами в Донбассе

Ранее в Сети появилось видео разговора Зеленского с представителем националистов, в ходе которого президент достаточно грубо разговаривает с бывшим военнослужащим, при этом отмечает, что уважает его и товарищей за то, что те служили.
Московский Комсомолец 12:15
Армия и оружие

В Сирии пропали около пятидесяти россиянок с детьми

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Пенсионеры в Новокузнецке попытались открыть сейф и устроили взрыв

РБК 09:42
Происшествия

Смертный приговор за убийство ребёнка вынесен в Белоруссии

REGNUM вчера в 10:27
Армия и оружие

Президент ЦАР ответил на вопрос о российской военной базе

Центральноафриканская Республика продолжает рассматривать вопрос о создании в стране российской военной базы.
РБК вчера в 04:28
Общество

Бутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы

Осужденная в США россиянка Мария Бутина села в самолет и готовится вылететь из Майами в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:00
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

"Мисс Украина — 2019" Маргарита Паша осудила негативную реакцию со стороны СМИ и пользователей социальных сетей после ее ответа на вопрос о Крыме.
РИА Новости 08:06
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Кировской области погибли четыре человека

Говорит Москва 12:10
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС 11:46
Происшествия

Дедушка два года насиловал жившую с ним внучку

Полиция задержала ростовского пенсионера, в течение двух лет насиловавшего свою внучку.
Вести.Ru 12:08
Общество

Главный телеканал Чечни «разоблачил» племянника Рамзана Кадырова

Стали известны причины увольнения Ислама Кадырова – бывшего мэра Грозного и бывшего вице-премьера Чечни, племянника Рамзана Кадырова.
Gorodovoy.spb.ru вчера в 08:36
Происшествия

Три женщины погибли в ДТП под Новосибирском

Вечером 26 октября на трассе Р-255 под Новосибирском седан Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и врезался в фуру Renault Premium — все пассажирки Volkswagen погибли.
НГС 10:33
Происшествия

Срочник мог расстрелять сослуживцев из-за постоянных издевательств

Газета.Ru 07:46
Армия и оружие

Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии

Анкара начнет новую операцию и освободит северо-восток Сирии от курдских формирований в случае, если они останутся в приграничной с Турцией зоне безопасности.
Lenta.ru 12:16
Армия и оружие

Минобороны показало доказательства контрабанды США нефти из Сирии

Фото, по данным ведомства, подтверждают, что сирийская нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье под охраной военнослужащих США активно добывалась и направлялась бензовозами из Сирии.
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Шоу-бизнес

Адель сильно похудела после развода с мужем

После расставания с мужем Адель наняла тренера и занялась пилатесом.
Lisa.ru вчера в 12:15
Кино

«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что кинокомикс «Джокер» может по итогам проката стать более прибыльным, чем фильм братьев Руссо «Мстители: Война бесконечности».
REGNUM 10:33
Общество

Сын Пескова осудил Макгрегора за высказывания о Дагестане

Московский Комсомолец 11:34
Политика

Почему Россия простила долг Африке, а своим гражданам — нет

Списание долгов дает нам возможность активней работать в Африке.
Комсомольская правда вчера в 15:43
Авто

Россияне потратили 180 млрд рублей на покупку машин из B-сегмента

В период с января по конец сентября россияне потратили на компактные автомобили 180 млрд рублей, что позволило сегменту занять второе место по выручке после кроссоверов и внедорожников.
CarsWeek.ru 08:10
Футбол

Тренер «Арарата» — о долгах: не знаю, ел ли игрок вчера. Как давать нагрузку?

Главный тренер московского «Арарата» Василий Рожнов прокомментировал сложную финансовую ситуацию в клубе.
Чемпионат 10:29
Культура

Телевикторина «Слабое звено» вернется на российские экраны

Экономика сегодня 12:20
Фигурное катание

Авербух назвал катастрофично слабым выступление Медведевой в Канаде

Выступление в короткой программе Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадском Келоуне было катастрофически слабымам.
РБК вчера в 20:18
Армия и оружие

Украинские националисты хотят взорвать химпредприятия Донбасса

Директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС ДНР Вадим Капустин спрогнозировал, что в случае реализации терактов на коксохимическом и фенольном заводах в зоне химического заражения могут оказаться сразу несколько десятков населенных пунктов, где проживают более 60 тысяч человек.
Журналистская правда вчера в 11:50
Происшествия

Поиски пропавшего в Пермском крае самолета приостановили

Спасатели приостановили до утра поиски пропавшего в субботу в Пермском крае легкомоторного самолета.
Известия 11:20
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

Газета.Ru вчера в 15:51
Армия и оружие

Россия перебросила ракетный комплекс С-300 на границу с Афганистаном

Дивизионный комплекс зенитно-ракетных систем С-300 «Фаворит» впервые поступил на вооружение российской военной базы в Таджикистане, сообщило Министерство обороны России.
Ведомости 12:15
Армия и оружие

В России предупредили о деградации С-400 из-за Саудовской Аравии

Lenta.ru 24 октября в 17:15
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
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Российский футболист, полузащитник. Мастер спорта России.
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