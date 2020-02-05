Шоу-бизнес

Uznayvse.ruUznayvse.ruДмитрий Тарасов показал новорожденную дочь

Известный футболист и бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. 5 февраля молодая жена спортсмена Анастасия Костенко родила любимому мужу вторую дочь.
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«Добро пожаловать, доченька!» — Жена Тарасова показала первые фото из роддома

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«Любовь удивительна!»: Костенко показала трогательные кадры с новорожденной дочкой

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Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов стали родителями во второй раз

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Снова папа: Дмитрий Тарасов показал фото новорожденного ребенка

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Дмитрий Тарасов сообщил о рождении дочери

РИА Новостивчера в 10:33

Многодетный отец Дмитрий Тарасов разместил первые снимки новорожденной дочери

Woman.ruвчера в 10:50

Анастасия Костенко стала мамой во второй раз и впервые показала новорожденную дочь

Вокруг ТВвчера в 09:54
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Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Пресненский суд Москвы передал органам опеки девочку, пять лет жившую в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:05
Общество

В Москве умер сын экс-президента Киргизии, сообщили СМИ

Сын первого президента Киргизии Аскара Акаева Айдар скончался в возрасте 43 лет, сообщает Sputnik Кыргызстан.
РИА Новости 00:52
Экономика

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
РБК вчера в 16:00
Экономика

Безос продал акции Amazon еще на $1,8 млрд

В прошлом году Безос продал акции компании в августе почти на $1 млрд и в июле более чем на $1,8 млрд. Причины этих действий не называются.
Интерфакс вчера в 08:44
Политика

Трамп обратится к нации после завершения процедуры импичмента

Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам обвинения на процессе по импичменту.
Газета.Ru вчера в 23:09
Происшествия

У россиян с круизного лайнера в Японии коронавирус не диагностирован

Коронавирус 2019-nCoV не диагностирован у граждан России, находящихся на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на рейде японского порта Иокогама.
Российская газета вчера в 21:10
Происшествия

Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх

В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
REGNUM вчера в 18:52
Происшествия

В Новосибирске автомобиль протаранил толпу пешеходов

В Новосибирске сегодня утром, 6 февраля, в Заельцовском районе водитель автомобиля «Тойота Королла» наехал на дорожный знак, а затем въехал в толпу пешеходов, переходивших проезжую часть.
REGNUM 00:53
Политика

США изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы

Вашингтон рассматривает возможность применения санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы.
RT на русском вчера в 13:13
Экономика

Рекорд по добыче золота установили в Хабаровском крае

Газета.Ru 00:26
Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
RT на русском вчера в 19:55
Общество

Корабль «Союз МС-13» отстыковался от МКС

Корабль «Союз МС-13», на борту которого находятся россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянц Лука Пармитано, отстыковался от Международной космической станции и возвращается на Землю.
RT на русском 00:54
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Названы основные ошибки при замене и доливе моторного масла

Журналисты назвали пять типичных ошибок, которые допускают водители при замене и доливе моторного масла.
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Хоккей

Овечкин забросил три шайбы и принес победу «Вашингтону»

REGNUM 04 февраля в 23:07
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Китай обвинили в нежелании передавать штамм коронавируса России

Китай до сих пор не передал штамм коронавируса 2019-nCoV другим государствам, в том числе и России.
ФАН вчера в 19:53
Экономика

Экономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса

Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.
REGNUM 04 февраля в 19:16
Экономика

Лукашенко заявил о готовности покупать у России нефть по мировым ценам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова закупать российскую нефть по мировым ценам, но в России настаивают на «существенной премии» сверх установленной стоимости.
Вести Подмосковья 04 февраля в 06:38
Политика

США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии

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В Красноярском крае более 20 машин попали в ДТП из-за тумана

Пять аварий с участием 24 машин произошло в Красноярском крае из-за тумана, в результате два человека попали в больницу, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.
РИА Новости 00:33
Политика

Владимир Путин: Поправки к Конституции продиктованы жизнью

Предложенные поправки к Конституции продиктованы жизнью.
Авторадио 04 февраля в 06:40
Шоу-бизнес

Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью

Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
ФАН вчера в 12:15
Шоу-бизнес

Петросян раскрыл размер своей пенсии

URA.Ru вчера в 10:01
Общество

«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России

В целом в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось за год на два процента.
РИА Новости вчера в 21:51
Культура

Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Газета Кемерова вчера в 00:21
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На чемпионате четырех континентов состоится короткая программа женщин

В Сеуле (Южная Корея) стартовал чемпионат четырех континентов по фигурному катанию.
Нева Спорт вчера в 23:00
Общество

В Счетной палате раскритиковали работу правительства

В Счетной палате предложили усовершенствовать практику ежегодного отчета правительства в Госдуме и проведения "правительственных часов" в Федеральном собрании, передает ТАСС.
Газета.Ru 00:13
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Эрдоган объяснил фразу «Слава Украине» в Киеве

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя скандал, который возник из-за фразы «Слава Украине!», заявил, что это обычное приветствие.
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В результате теракта в Иерусалиме пострадали 15 израильских военных

В центре Иерусалима, неподалеку от бывшего вокзала, а ныне развлекательного центра "Первая станция" автомобиль наехал на толпу военнослужащих ЦАХАЛа, пострадали 15 человек, один находится в критическом состоянии, пишет Jerusalem Post со ссылкой на представителя полиции.
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Лавров прибыл на Кубу в рамках турне по странам Латинской Америки

Куба — первая страна, которую посетит Лавров в рамках турне по странам Латинской Америки.
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Харрисон Форд снимется в продолжении фильма про Индиану Джонса

Американский актер Харрисон Форд исполнит роль Индианы Джонса в пятом фильме. Об этом сообщил президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.
Накануне.Ru 04 февраля в 17:43
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