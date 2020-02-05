Шоу-бизнес
Uznayvse.ruДмитрий Тарасов показал новорожденную дочь
Известный футболист и бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. 5 февраля молодая жена спортсмена Анастасия Костенко родила любимому мужу вторую дочь.
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«Добро пожаловать, доченька!» — Жена Тарасова показала первые фото из роддома
Пятый каналвчера в 21:26
«Любовь удивительна!»: Костенко показала трогательные кадры с новорожденной дочкой
Телепрограммавчера в 12:05
Анастасия Костенко стала мамой во второй раз и впервые показала новорожденную дочь
Вокруг ТВвчера в 09:54
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Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Пресненский суд Москвы передал органам опеки девочку, пять лет жившую в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", передает корреспондент РИА Новости.
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В Москве умер сын экс-президента Киргизии, сообщили СМИ
Сын первого президента Киргизии Аскара Акаева Айдар скончался в возрасте 43 лет, сообщает Sputnik Кыргызстан.
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В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
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Безос продал акции Amazon еще на $1,8 млрд
В прошлом году Безос продал акции компании в августе почти на $1 млрд и в июле более чем на $1,8 млрд. Причины этих действий не называются.
Политика
Трамп обратится к нации после завершения процедуры импичмента
Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам обвинения на процессе по импичменту.
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Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх
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В Новосибирске автомобиль протаранил толпу пешеходов
В Новосибирске сегодня утром, 6 февраля, в Заельцовском районе водитель автомобиля «Тойота Королла» наехал на дорожный знак, а затем въехал в толпу пешеходов, переходивших проезжую часть.
Политика
США изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы
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Культура
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Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
Общество
Корабль «Союз МС-13» отстыковался от МКС
Корабль «Союз МС-13», на борту которого находятся россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянц Лука Пармитано, отстыковался от Международной космической станции и возвращается на Землю.
Авто
Названы основные ошибки при замене и доливе моторного масла
Журналисты назвали пять типичных ошибок, которые допускают водители при замене и доливе моторного масла.
Хоккей
Овечкин забросил три шайбы и принес победу «Вашингтону»
Наука
Китай обвинили в нежелании передавать штамм коронавируса России
Китай до сих пор не передал штамм коронавируса 2019-nCoV другим государствам, в том числе и России.
Экономика
Экономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса
Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.
Экономика
Лукашенко заявил о готовности покупать у России нефть по мировым ценам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова закупать российскую нефть по мировым ценам, но в России настаивают на «существенной премии» сверх установленной стоимости.
Происшествия
В Красноярском крае более 20 машин попали в ДТП из-за тумана
Пять аварий с участием 24 машин произошло в Красноярском крае из-за тумана, в результате два человека попали в больницу, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.
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Предложенные поправки к Конституции продиктованы жизнью.
Шоу-бизнес
Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью
Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
Шоу-бизнес
Петросян раскрыл размер своей пенсии
Общество
«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России
В целом в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось за год на два процента.
Культура
Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Фигурное катание
На чемпионате четырех континентов состоится короткая программа женщин
В Сеуле (Южная Корея) стартовал чемпионат четырех континентов по фигурному катанию.
Общество
В Счетной палате раскритиковали работу правительства
В Счетной палате предложили усовершенствовать практику ежегодного отчета правительства в Госдуме и проведения "правительственных часов" в Федеральном собрании, передает ТАСС.
Политика
Эрдоган объяснил фразу «Слава Украине» в Киеве
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя скандал, который возник из-за фразы «Слава Украине!», заявил, что это обычное приветствие.
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В результате теракта в Иерусалиме пострадали 15 израильских военных
В центре Иерусалима, неподалеку от бывшего вокзала, а ныне развлекательного центра "Первая станция" автомобиль наехал на толпу военнослужащих ЦАХАЛа, пострадали 15 человек, один находится в критическом состоянии, пишет Jerusalem Post со ссылкой на представителя полиции.
Политика
Лавров прибыл на Кубу в рамках турне по странам Латинской Америки
Куба — первая страна, которую посетит Лавров в рамках турне по странам Латинской Америки.
Кино
Харрисон Форд снимется в продолжении фильма про Индиану Джонса
Американский актер Харрисон Форд исполнит роль Индианы Джонса в пятом фильме. Об этом сообщил президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.