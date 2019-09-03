Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиДмитрий Тарасов сообщил о беременности жены

Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка. В январе 2018 года Тарасов женился в третий раз. Избранницей спортсмена стала вторая вице-мисс России-2014 Анастасия Костенко.
Читать в источнике
Комментировать30

Подробнее о событии

Анастасия Костенко объяснила, почему не раскроет пол второго ребенка от Дмитрия Тарасова

Вокруг ТВ07:59

Официально! Анастасия Костенко ждет второго ребенка

7Дней.ру03:10

Анастасия и Дмитрий Тарасовы станут родителями во второй раз

Woman.ru03:33

Анастасия Костенко: «Мы и для себя пол держим в тайне. Не хотим рассказывать»

StarHit.ru06:30

Бузову пожалели после новости о третьем ребенке Тарасова

Газета.Ru07:27

«Мечты сбываются»: Тарасов прокомментировал вторую беременность Костенко

Телепрограмма04:45

У Тарасова и Костенко будет второй ребенок

Дни.ру03:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 08:16, Вашингтон
Политика

Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.
Известия 06:30
Политика

Премьер-министром Грузии станет глава МВД

Следующим премьер-министром Грузии станет глава МВД Грузии Георгий Гахария.
REGNUM 06:13
Происшествия

В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ

РИА Новости 07:57
Гаджеты

Опубликованы первые фотографии Samsung Galaxy M30S

Новый смартфон южнокорейской компании Samsung будет официально представлен 18 сентября.
Экономика сегодня 04:23
Происшествия

В горах Заполярья собака провела месяц рядом с погибшим хозяином

Российская газета 06:44
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Ведомости 03:43
Футбол

Гендиректор ЦСКА прокомментировал срыв трансфера Комличенко

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал срыв сделки по переходу нападающего чешского футбольного клуба «Млада-Болеслав» Николая Комличенко.
RT на русском 05:47
Происшествия

Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла

19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября.
Lenta.ru 05:26
Происшествия

В Москве задержали лидера Либертарианской партии России

В Москве задержан лидер незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) Сергей Бойко.
Коммерсантъ 08:01
Политика

Зеленский оценил потерю неприкосновенности у депутатов Рады

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал отмену депутатской неприкосновенности и сообщил, что теперь в стране не будет «касты неприкосновенных».
РБК 07:56
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Происшествия

В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри

У ребенка удалили тератому, в которой кроме жировой ткани содержались волосы и фрагменты зубов.
РИА Новости 03:10
Культура

Шутки с шоу Маслякова и «Уральских пельменей» попали под запрет

Михаил Шац решил не вмешиваться в спор членов жюри КВН Зрители, которые не попадут непосредственно в зал, не должны ознакомиться с шутками до того, как они выйдут в телеэфир.
Национальная служба новостей 04:31
Политика

Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Культура

Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции

Peterburg2.ru 05:43
Финансы

Курс доллара превысил 67 рублей

Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
ТАСС 06:49
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России

RT на русском вчера в 14:04
Здоровье

В Англии подросток потерял слух и зрение, питаясь фастфудом 10 лет

В возрасте 14 лет подросток начал терять слух, затем зрение из-за недостатка витаминов и питательных веществ.
Газета.Ru 05:38
Космос

Европейский спутник увернулся от столкновения с аппаратом Илона Маска

Европейскому спутнику Aeolus пришлось отклониться, чтобы избежать столкновения с аппаратом орбитальной группировки Starlink, запуском которого занималась компания Илона Маска SpaceX.
РЕН ТВ вчера в 11:43
Общество

Ураган «Дориан» приблизился к Багамским островам

Сформировавшийся в Атлантике ураган «Дориан» может уже 1 сентября обрушиться на побережье Багамских островов, сообщает пресс-служба Национального центра по наблюдению за ураганами США.
Красная весна 01 сентября в 06:25
Общество

В Екатеринбурге изменили список площадок под строительство храма

РБК 05:43
Происшествия

В Липецкой области пропала восьмилетняя девочка

РИА Новости 04:08
Политика

На Украине сложилась катастрофическая ситуация с углем

Депутат Верховной Рады от «Батькивщины» Михаил Волынец в эфире одного из украинских телеканалов рассказал о том, что в стране наблюдается «катастрофическая ситуация» с угольным топливом.
Подмосковье Сегодня 03:11
Политика

Мутко жёстко отчитал иркутского омбудсмена за бездействие

На совещании в Тулуне Мутко, которому местные бизнесмены пожаловались на то, что не могут получить выделенные федеральным центром деньги на восстановление разрушенных во время паводка строений и производств, грубо отчитал омбудсмена за бездействие.
REGNUM 07:31
Политика

Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос, который должен был состояться во вторник, 3 сентября.
Известия 08:01
Происшествия

СК попросил перевести Егора Жукова и Сергея Фомина под домашний арест

Следственный комитет России попросил перевести под домашний арест фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля Егора Жукова и Сергея Фомина, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 06:19
Шоу-бизнес

Наталья Поклонская рассталась с мужем

Наталья Поклонская и бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьёв поженились в августе 2018 года и даже написали вместе автобиографическую книгу.
Говорит Москва вчера в 05:56
Происшествия

В Испании скончался после кастинга начинающий порноактер

Начинающий актер фильмов для взрослых ушел в мир иной сразу после проб, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Sun.
Live24 07:36
Армия и оружие

Российская армия получила 112 новых вертолетов

Вести.Ru 07:40
Кино

В Москве умерла актриса Зинаида Славина

В Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина.
Вести.Ru 06:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анастасия Ярославовна Костенко
Российская модель
Российская модель, вторая вице-мисс Россия 2014 года и участница международного конкурса красоты «Мисс мира - 2014» в Лондоне.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Дмитрий Тарасов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник. Мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное