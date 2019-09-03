Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиДмитрий Тарасов сообщил о беременности жены

Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка. В январе 2018 года Тарасов женился в третий раз. Избранницей спортсмена стала вторая вице-мисс России-2014 Анастасия Костенко.
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