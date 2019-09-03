Шоу-бизнес
РИА НовостиДмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка. В январе 2018 года Тарасов женился в третий раз. Избранницей спортсмена стала вторая вице-мисс России-2014 Анастасия Костенко.
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Происшествия
Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии
Пресненский суд Москвы во вторник приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:44
Происшествия
В Москве задержан лидер Либертарианской партии Сергей Бойко
Отмечается, что Бойко не призывал участвовать в несогласованной акции оппозиции 31 августа, он лишь сделал репост записи со страницы Любови Соболь.
Говорит Москва 07:55
Экономика
В России резко дешевеет пшено и дорожает гречка
Гендиректор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко заявил, что в последние недели на российском рынке круп наблюдается падение оптовых цен на пшено и рис.
News.ru 06:02
Футбол
Неймар и «Барселона» подали встречные иски
Нападающий "ПСЖ" Неймар подал иск в адрес "Барселоны". Каталонский клуб подал ответное исковое требование.
Pravda.Ru 08:56
Происшествия
В Бурятии полицейские осуждены условно за пытки задержанных
В Бурятии трое полицейских, обвиняемые в пытках задержанных, получили условные сроки. Потерпевший хочет обжаловать решение суда.
Новый День 07:10
Транспорт
Открыто движение по седьмому участку платной трассы Москва–Петербург
Седьмой участок платной скоростной трассы М11 «Москва–Санкт-Петербург» протяженностью 100 км, проходящий по территориям Новгородской и Ленинградской областей, открыли для движения во вторник, 3 сентября.
Известия 08:38
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Политика
Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины внесла изменение в конституцию, приняв закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
Газета.Ru 07:59
Происшествия
Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму
Студенту-политологу Высшей школы экономики Егору Жукову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму через интернет, ( ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса), сообщил его адвокат Леонид Соловьев.
Интерфакс 08:51
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
ТАСС 06:49
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Происшествия
Посадившего самолет в поле Героя России вернули к полетам
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который посадил в кукурузном поле самолет Airbus А321 и спас более 230 человек, 4 сентября вернется к полетам.
Lenta.ru 08:09
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
RT на русском вчера в 14:40
Футбол
Селезнев стал игроком «Бурсаспора»
Sport24.ru 04:22
Экономика
Кипр досрочно погасил кредит перед Россией на сумму €1,56 млрд
Власти Кипра досрочно погасили предоставленный Россией в 2011 году кредит с балансом €1,58 млрд.
ТАСС вчера в 13:47
Происшествия
Умерла впавшая в кому в Турции российская студентка
В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского скончалась 19-летняя студентка, которая впала в кому в отеле в турецкой Анталье.
Известия 07:36
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по правильному питанию школьников
Роспотребнадзор указывает, что грамотная организация питания обеспечит не только физическое и психическое здоровье школьника, но и полноценное усвоение им школьной программы.
Pravda.Ru 02:53
Политика
Лукашенко передали проект программы действий по интеграции с Россией
Проект программы действий по интеграции с Россией передали президенту Белоруссии Александру Лукашенко для дальнейшего одобрения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра республики Александра Исаева.
РИА Новости 09:32
Интернет
Китайское приложение делает из пользователей смартфонов кинозвёзд
Приложению понадобится всего один снимок (хватит обычного селфи) и примерно 8-10 секунд времени на обработку фрагмента фильма, сериала или видеоигры.
ТВ-21 вчера в 09:47
Авто
ГАЗ презентовал модернизированный «Соболь»
Технических изменений всего три: модернизированный передний мост со шрусами (вместо крестовин используются шарниры равных угловых скоростей), измененная конструкция поворотных кулаков (для разгрузки ступиц) и новая раздаточная коробка с увеличенным передаваемым моментом и электроприводом.
Автоновости дня 03:31
Наука
Мозг собак изменился ради контакта с человеком
В зависимости от различных задач, которые ставятся перед теми или иными породами, мозг этих собак в ходе эволюции изменялся, и сегодня это можно увидеть с помощью современных средств сканирования.
MedikForum.ru 08:20
Политика
Путин поручил обеспечить медработников и сотрудников скорой жильем
Президент России Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости 09:31
Происшествия
Два самолета столкнулись в Шереметьево
Известия 09:41
Экономика
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения в Иркутской области.
RT на русском 07:13
Экономика
Антипинский НПЗ начал процедуру банкротства
Суд возобновил процедуру банкротства предприятия, приостановленного по апелляционной жалобе компании «Трансойл».
РБК 06:13
Происшествия
Обнаружены тела 25 погибших пассажиров затонувшего в Калифорнии судна
Спасатели обнаружили тела 25 погибших пассажиров прогулочного судна Conception, затонувшего у берегов острова Санта-Крус в Калифорнии после вспыхнувшего на борту пожара.
RT на русском 01:37