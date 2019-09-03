Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиДмитрий Тарасов сообщил о беременности жены

Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка. В январе 2018 года Тарасов женился в третий раз. Избранницей спортсмена стала вторая вице-мисс России-2014 Анастасия Костенко.
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Тарасов прокомментировал новость о беременности супруги

Газета.Ru04:48

«Мечты сбываются»: Тарасов прокомментировал вторую беременность Костенко

Телепрограмма04:45

Анастасия Костенко: «Мы и для себя пол держим в тайне. Не хотим рассказывать»

StarHit.ru06:30

Официально! Анастасия Костенко ждет второго ребенка

7Дней.ру03:10

Анастасия и Дмитрий Тарасовы станут родителями во второй раз

Woman.ru03:33

Анастасия Костенко во второй раз беременна от Дмитрия Тарасова

Вокруг ТВ03:09

У Тарасова и Костенко будет второй ребенок

Дни.ру03:07
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Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.
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Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии

Пресненский суд Москвы во вторник приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Из-за карантина по АЧС завтра закроют дороги, ведущие в Белогорье

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Муж Натальи Поклонской объявил о расставании с ней

Экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев объявил о расставании со своей супругой — депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской.
АБН вчера в 06:11
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой показал их дочь-школьницу

Известный футболист Евгений Алдонин растит дочь Веру. Девочку ему подарила певица Юлия Началова. К сожалению, артистка весной ушла из жизни.
Летидор вчера в 10:20
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Ферстаппен связал неудачный старт в Бельгии с работой двигателя

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Культура

Александра Розенбаума прооперировали

Телеканал 360° вчера в 07:55
Музыка

Автор песни «Третье сентября» пояснил, о чем она

Автор композиции «Третье сентября», которую исполнил певец Михаил Шуфутинский, композитор Игорь Николаев рассказал о смысле этой песни.
Росбалт 01:04
Политика

Мутко начал разнос со слов «какой вы на хрен уполномоченный»

Вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова за препятствование работе по ликвидации последствий наводнения.
Lenta.ru 06:25
Происшествия

С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвинения

Следственный комитет России по результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками в Москве 27 июля снял обвинения с пяти фигурантов.
Газета.Ru 05:59
Кино

В Москве умерла актриса Зинаида Славина

В Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина.
Вести.Ru 06:17
Экономика

Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Теннис

Первая ракетка мира Осака восхитилась поведением Медведева на US Open

Первая ракетка мира японка Наоми Осака поддержала россиянина Даниила Медведева.
Sport24.ru 04:30
Политика

На Украине возбуждено уголовное дело против экс-спикера Рады Парубия

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Российская газета 03:00
Происшествия

Восьмилетняя девочка пропала в Липецкой области

Интерфакс 04:27
Политика

Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

Российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
RT на русском вчера в 18:29
Общество

Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова

Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru 01 сентября в 14:29
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Происшествия

СМИ обнаружили на берегу у Нёноксы радиоактивные понтоны

Двина Сегодня 04:16
Политика

Песков: Дата саммита «нормандской четверки» не определена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата следующего саммита "нормандской четверки" пока не определена.
РЕН ТВ 04:15
Происшествия

В Киеве подрались депутат Рады XVIII созыва и новоизбранный депутат

Драка произошла в одном из ресторанов в центре Киева между депутатом Верховной рады XVIII созыва от фракции "Батькивщина" Русланом Богданом и новоизбранным депутатом от фракции "Европейская солидарность" Сергеем Алексеевым, передает во вторник агентство УНН со ссылкой на правоохранительные органы.
РИА Новости 04:17
Политика

Верховная рада лишила депутатов неприкосновенности

В соответствии с ним из основного закона страны предлагалось убрать норму о том, что украинским парламентариям гарантируется депутатская неприкосновенность, и они не могут быть задержаны, арестованы или привлечены к уголовной ответственности без согласия рады.
Известия 04:54
Происшествия

Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла

19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября.
Lenta.ru 05:26
Политика

Стало известно о попытках Клинтона «сломать» Ельцина во время войны в Югославии

Бывший президент США Билл Клинтон уговаривал первого президента России Бориса Ельцина поддержать бомбежки Югославии авиацией НАТО.
Lenta.ru 05:54
Экономика

Иностранцам разрешат покупать землю на Украине

Гончарук добавил, что для этого иностранцы должны регистрировать юридическое лицо и платить налоги на Украине.
Известия вчера в 17:23
Финансы

От Центрального банка РФ ждут дальнейшего понижения ключевой ставки

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 июля 2019 года, Банк России уже снизил ключевую ставку на 25 пунктов с 7,5% до 7,25%.
REGNUM 02:32
Футбол

«Краснодар» купил Сорокина и оставил в аренде в «Рубине»

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Карпин признан лучшим тренером месяца в РПЛ

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Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке

Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и Сахалине.
RT на русском вчера в 21:30
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Российский футболист, полузащитник. Мастер спорта России.
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