Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов сообщил, что тренируется вместе с московским «Динамо».

с чего всё началось

Совсем недавно Дмитрий Тарасов был безработным футболистом, который восстанавливался после травмы и проведенной после нее операции. А сейчас Дмитрий – гров московского «динамо». Правда, со столичной командой спортсмен пробудет всего несколько месяцев, пишет storinka.com.ua.

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