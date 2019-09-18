Футбол

SrnskSrnskДмитрий Тарасов стал игроком московского «Динамо»

Совсем недавно Дмитрий Тарасов был безработным футболистом, который восстанавливался после травмы и проведенной после нее операции. А сейчас Дмитрий – гров московского «динамо». Правда, со столичной командой спортсмен пробудет всего несколько месяцев, пишет storinka.com.ua.
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с чего всё началось

Тарасов: неделю тренируюсь с «Динамо», благодарен руководству клуба за отклик

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов сообщил, что тренируется вместе с московским «Динамо».
Чемпионат17 сентября в 13:54

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Тарасов поблагодарил «Динамо» за возможность играть в клубе

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Sport24.ru17 сентября в 14:26

Тарасов: «Я оказался в сложной ситуации, но спасибо московскому „Динамо“»

ProstoProSport17 сентября в 15:25

Тарасов: уже неделю тренируюсь с «Динамо»

RT на русском17 сентября в 15:29

Тарасов тренируется с московским «Динамо»

Матч ТВ17 сентября в 14:05

Тарасов: неделю тренируюсь с «Динамо», благодарен руководству клуба за отклик

Чемпионат17 сентября в 13:54
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Дмитрий Хохлов
Российский футболист
российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
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