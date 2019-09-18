Футбол
SrnskДмитрий Тарасов стал игроком московского «Динамо»
Совсем недавно Дмитрий Тарасов был безработным футболистом, который восстанавливался после травмы и проведенной после нее операции. А сейчас Дмитрий – гров московского «динамо». Правда, со столичной командой спортсмен пробудет всего несколько месяцев, пишет storinka.com.ua.
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Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов сообщил, что тренируется вместе с московским «Динамо».Чемпионат17 сентября в 13:54
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Тарасов продолжит свою карьеру в «Динамо» после выигранного суда с «Локомотивом»
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Тарасов: «Я оказался в сложной ситуации, но спасибо московскому „Динамо“»
ProstoProSport17 сентября в 15:25
Тарасов: неделю тренируюсь с «Динамо», благодарен руководству клуба за отклик
Чемпионат17 сентября в 13:54
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