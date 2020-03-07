Общество
МК-СпортДмитрий Тарасов требует пятикратного уменьшения алиментов на дочь
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов намерен добиться уменьшения алиментов на ребенка в пять раз. Об этом сообщает Starhit.ru со ссылкой на представителя футболиста. Речь идет про ребенка Тарасова и его первой экс-жены Оксаны - дочь Ангелину.
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Сегодня состоялось очередное заседание по делу Дмитрия об алиментах дочери Ангелине от первого брака.StarHit.ru02:00
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Общество
Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту
Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
Общество
В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Политика
В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Общество
Олег Тиньков сообщил, что болен лейкемией
Известный российский бизнесмен Олег Тиньков, который в настоящее время не может покинуть Великобританию из-за обвинений со стороны США в сокрытии активов, сообщил, что болен лейкемией.
Политика
Зеленский сравнил вступление Украины в ЕС с вечеринкой
Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном в субботу, 7 марта, интервью британской газете The Guardian заявил, что вступление страны в ЕС, которое ожидает Киев, сравнимо с вечеринкой, которая уже закончилась.
Общество
В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 7 марта
Как сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, столбик термометра поднялся до + 11 ° С. "Сегодня в 14:00 температура воздуха в Москве, на метеостанции ВДНХ, достигла + 11 ° С. Таким образом, на 2 ° С был превышен прежний суточный рекорд максимальной температуры этого дня, установленный в 2002 году", говорится в сообщении на сайте "Метеовести".
Наука
Из-за различия половых хромосом женщины живут дольше мужчин
Речь идет о двух Х-хромосомах, которые есть у женщин. У мужчин же одна Х-хромосома и одна Y-хромосома.
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Происшествия
В МИД Украины подтвердили смерть двух украинских шахматистов в Москве
По данным СМИ, накануне, 6 марта, в одной из квартир на западе Москвы были найдены два тела: украинского и российского шахматиста, гроссмейстера Станислава Богдановича и украинской шахматистки Александры Вернигоры.
Футбол
«Оренбург» одолел «Арсенал» благодаря дублю Деспотовича
"Оренбург" одолел тульский "Арсенал" в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Футбол
Роналдиньо арестовали в Парагвае
6 марта правоохранительные органы Парагвая по требованию прокуратуры вновь задержали экс-нападающего "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо и поместили его под административный арест.
Экономика
«Балтика» продала пивоваренный завод в Челябинске
Политика
В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж
Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
Армия и оружие
МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий
Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.
Общество
Альфа-банк объяснил блокировку клиентских карт
Альфа-банк начал блокировать карты клиентов из-за того, что получил данные о том, что номера карточек могли быть скомпрометированы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Общество
Билл Клинтон объяснил причину интрижки с Моникой Левински
Спорт
Фрида Карлссон победила в масс-старте на этапе Кубка мира в Осло
Шведская лыжница Фрида Карлссон победила в масс-старте классическим ходом на этапе Кубка мира в Осло, россиянка Наталья Непряева стала пятой.
Энергетика
ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти
Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов откинул ногой пояс Тони Фергюсона
Тони Фергюсон положил свой пояс на пол и вступил в перепалку с Хабибом. После чего дагестанец откинул ногой его пояс.
Здоровье
В Мурманске госпитализировали женщину с симптомами ОРВИ
По информации оперативного штаба, вчера в Североморске с симптомами ОРВИ обратилась в скорую помощь гражданка России, недавно вернувшаяся из Вьетнама.
Политика
США начали отслеживать активность Кадырова на Ближнем Востоке
Внимание американского Госдепартамента США на активность Кадырова в странах Ближнего Востока обратили конгрессмены Том Малиновски и Джо Уилсон.
Транспорт
Из Керчи в Анапу по Крымскому мосту проехал первый рельсовый автобус
Первый рельсовый автобус пригородного сообщения между Крымом и Краснодарским краем по Крымскому мосту отправился с вокзала Керчи в Анапу, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
В Минздраве прокомментировали ситуацию с переполненным тульским моргом
Ранее «Тульские новости» публиковали информацию о том, что в морге Тульского областного бюро судебно-медицинской экспертизы хранится в ненадлежащих условиях более 20 тел.
Политика
В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем
Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Шоу-бизнес
Елена Ильиных и Сергей Полунин впервые стали родителями
Елена Ильиных и Сергей Полунин рассказали поклонникам, что впервые стали родителями.
Происшествия
В итальянской деревне у жителей вместо воды из кранов полилось вино
У жителей одной из деревень итальянского региона Эмилия-Романья в домах из водопроводного крана вместо воды полилось игристое розовое вино.
Игры
Экшен-RPG Wolcen: Lords of Mayhem разошлась тиражом больше миллиона копий
Общество
Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса
Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск считает глупостью панику, которая возникла из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Общество
В России «Красу полиции» затравили за внешность
В России «Красу полиции» затравили за внешность.