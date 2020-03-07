Сегодня состоялось очередное заседание по делу Дмитрия об алиментах дочери Ангелине от первого брака.

с чего всё началось

Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов намерен добиться уменьшения алиментов на ребенка в пять раз. Об этом сообщает Starhit.ru со ссылкой на представителя футболиста. Речь идет про ребенка Тарасова и его первой экс-жены Оксаны - дочь Ангелину.

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Происшествия В Минздраве прокомментировали ситуацию с переполненным тульским моргом Ранее «Тульские новости» публиковали информацию о том, что в морге Тульского областного бюро судебно-медицинской экспертизы хранится в ненадлежащих условиях более 20 тел.

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