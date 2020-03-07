Общество

МК-СпортМК-СпортДмитрий Тарасов требует пятикратного уменьшения алиментов на дочь

Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов намерен добиться уменьшения алиментов на ребенка в пять раз. Об этом сообщает Starhit.ru со ссылкой на представителя футболиста. Речь идет про ребенка Тарасова и его первой экс-жены Оксаны - дочь Ангелину.
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с чего всё началось

Стало известно, сколько Дмитрию Тарасову платят в «Рубине»

Сегодня состоялось очередное заседание по делу Дмитрия об алиментах дочери Ангелине от первого брака.
StarHit.ru02:00

Подробнее о событии

Зарплата футболиста Тарасова в «Рубине» составила полмиллиона рублей

News.ru03:55

Тарасов просит уменьшить алименты на дочь

Газета.Ru05:55

Тарасов требует пятикратного уменьшения алиментов для дочери

РИА Новости04:40

Футболист «Рубина» Дмитрий Тарасов требует в 5 раз уменьшить алименты

АиФ Казань06:30

Дочери Тарасова в очередной раз пересчитают алименты

Рамблер03:42

Тарасов будет добиваться уменьшения алиментов на первую дочь в 5 раз

РЕН ТВ03:16

Стало известно, сколько Дмитрию Тарасову платят в «Рубине»

StarHit.ru02:00
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 08:17, Ашберн
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"Оренбург" одолел тульский "Арсенал" в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Роналдиньо арестовали в Парагвае

6 марта правоохранительные органы Парагвая по требованию прокуратуры вновь задержали экс-нападающего "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо и поместили его под административный арест.
Газета.Ru 05:15
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Армия и оружие

МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий

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Общество

Альфа-банк объяснил блокировку клиентских карт

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Энергетика

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В Мурманске госпитализировали женщину с симптомами ОРВИ

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США начали отслеживать активность Кадырова на Ближнем Востоке

Внимание американского Госдепартамента США на активность Кадырова в странах Ближнего Востока обратили конгрессмены Том Малиновски и Джо Уилсон.
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Из Керчи в Анапу по Крымскому мосту проехал первый рельсовый автобус

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Елена Ильиных и Сергей Полунин рассказали поклонникам, что впервые стали родителями.
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У жителей одной из деревень итальянского региона Эмилия-Романья в домах из водопроводного крана вместо воды полилось игристое розовое вино.
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В России «Красу полиции» затравили за внешность.
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