Сразу же после успешных сборов Тарасов отправился домой, ведь его жена Анастасия Костенко в ближайшее время должна родить спортсмену третью девочку. Дмитрий планирует присутствовать при родах, к тому же, футболист активно помогает супруге справляться с дочерью Миланой.

Дмитрий Тарасов встретился с младшей дочерью после долгой разлуки

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