Шоу-бизнес
StarHit.ruДмитрий Тарасов встретился с младшей дочерью после долгой разлуки
Сразу же после успешных сборов Тарасов отправился домой, ведь его жена Анастасия Костенко в ближайшее время должна родить спортсмену третью девочку. Дмитрий планирует присутствовать при родах, к тому же, футболист активно помогает супруге справляться с дочерью Миланой.
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Дмитрий Тарасов показал эмоциональную встречу с дочерью после 2-недельной разлуки
Актуальные Новости06:07
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