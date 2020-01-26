Шоу-бизнес

StarHit.ruStarHit.ruДмитрий Тарасов встретился с младшей дочерью после долгой разлуки

Сразу же после успешных сборов Тарасов отправился домой, ведь его жена Анастасия Костенко в ближайшее время должна родить спортсмену третью девочку. Дмитрий планирует присутствовать при родах, к тому же, футболист активно помогает супруге справляться с дочерью Миланой.
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Дмитрий Тарасов показал, как эмоционально полуторагодовалая дочь встретила его после двухнедельной разлуки

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Дмитрий Тарасов встретился с младшей дочерью после долгой разлуки

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Тарасов вернулся к семье и показал радость маленькой дочери Миланы

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Дмитрий Тарасов показал эмоциональную встречу с дочерью после 2-недельной разлуки

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Бросилась к отцу на руки: Дмитрий Тарасов показал, как его встретила дочь Милана после двух недель разлуки

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Дмитрий Тарасов показал встречу с полуторагодовалой дочерью Миланой после длительного расставания

OAnews12:07
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