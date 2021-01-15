S.T.A.L.K.E.R. 2 не станет эксклюзивом для Xbox в 2021 году

Стоит отметить, что в данном списке отсутствует игра, которую ждут миллионы фанатов, S.T.A.L.K.E.R. 2. Однако нужно уточнить, что летом 2020 года в официальном Twitter-аккаунте Xbox появилась информация, что в новый тайтл украинской компании GSC Game World можно будет сыграть уже в 2021 году.