Дмитрий Тарасов вступился за Санкина, получившего 8 лет колонии за убийство педофила
Футболист Дмитрий Тарасов выступил в защиту гражданина из Уфы Владимира Санкина. Ранее ему присудили 8 лет лишения свободы в колонии за убийство. Погибший Владимир Зайцев приставал к подросткам.В источнике
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Дмитрий Тарасов вступился за мужчину, получившего 8 лет колонии за убийство педофила
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