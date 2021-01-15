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Дмитрий Тарасов вступился за Санкина, получившего 8 лет колонии за убийство педофила

Футболист Дмитрий Тарасов выступил в защиту гражданина из Уфы Владимира Санкина. Ранее ему присудили 8 лет лишения свободы в колонии за убийство. Погибший Владимир Зайцев приставал к подросткам.В источнике
Инфо24
Sport24.ru
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Царьград
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Тарасов назвал героем уфимца, убившего подозреваемого в педофилии

BetOnвчера в 15:02
Чемпионат

Дмитрий Тарасов вступился за мужчину, получившего 8 лет колонии за убийство педофила

Чемпионатвчера в 12:52
Царьград

Мария Шукшина вступилась за русского героя, попавшего в тюрьму: "Настоящий мужик!"

Царьградвчера в 14:10
Бомбардир.ру

«Герои не должны сидеть». Тарасов вступился за Санкина, осужденного за убийство педофила

Бомбардир.рувчера в 13:15
ProstoProSport

Футболист Тарасов назвал убийцу педофила «героем»

ProstoProSportвчера в 12:52
Lenta.ru

Бывший футболист сборной России вступился за убийцу подозреваемого в педофилии

Lenta.ruвчера в 14:29
Sport24.ru

Тарасов вступился за жителя Уфы, осужденного на 8 лет за убийство педофила: «Герои не должны сидеть»

Sport24.ruвчера в 12:29

Фигуристка Станислава Константинова ушла из Академии Плющенко

Как стало известно, участница чемпионатов Европы и мира, бронзовый призер Универсиады-2019 по фигурному катанию Станислава Константинова ушла из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в связи с сокращением количества тренировок на льду, рассказал тренер академии Александр Волков.
FBM.ru13 января в 06:14

S.T.A.L.K.E.R. 2 не станет эксклюзивом для Xbox в 2021 году

Стоит отметить, что в данном списке отсутствует игра, которую ждут миллионы фанатов, S.T.A.L.K.E.R. 2. Однако нужно уточнить, что летом 2020 года в официальном Twitter-аккаунте Xbox появилась информация, что в новый тайтл украинской компании GSC Game World можно будет сыграть уже в 2021 году.
Моя Москва.онлайнвчера в 15:14

Чубайс заявил о «грубейшей ошибке» из-за углеродного налога

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс высказался в рамках Гайдаровского форума о "грубейшей ошибке", связанной с углеродным налогом.
РИА Новости20:09