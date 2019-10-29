Футбол
МонаВистаДмитрий Тарасов заявил, что Путин много делает для России
Бывший хавбек "Локомотива" в интервью изданию Чемпионат рассказал о своем отношении к российскому президенту Владимиру Путину.
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Политика
Путин открыл памятник Примакову у здания МИД в Москве
В торжественной церемонии в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади принял участие президент РФ Владимир Путин.
Общество
В российской школе закончились учителя и перестали учиться дети
В региональном Минобразования опровергли газете «Московский комсомолец» информацию о том, что дети перестали посещать школу.
Политика
Украина заявила о начале разведения сил в Золотом
Футбол
Ибрагимович анонсировал свое возвращение в Испанию
Политика
В Минэнерго России отметили готовность Украины решить газовый вопрос
Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.
Происшествия
Следователи задержали руководителя «Ногинского хлебокомбината»
Согласно сообщению ГСУ, по факту невыплаты свыше трех месяцев зарплаты работникам "Ногинского хлебокомбината" ранее было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 145.1 Уголовного кодекса РФ "невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат", а также по статье 196 УК РФ "преднамеренное банкротство".
Космос
Дети нейтронных звезд. «В мире науки» №10, 2019
Ученые утверждают, что космос вовсе не безмолвный, у любой звезды есть свой уникальный «голос», и вместе они сливаются в огромный хор.
Общество
Росатом опубликовал документы о работе немцев в атомном проекте СССР
Росатом впервые обнародовал документы и биографии немецких физиков, помогавших создавать в атомную бомбу в СССР после Великой Отечественной войны.
Политика
В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое
В Кремле с большим вниманием следили за визитом украинского лидера Владимира Зеленского в посёлок Золотое в Донбассе.
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
Политика
В Конгрессе США предложили новые санкции против «Северного потока-2»
Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Энди Барр подготовил законопроект об энергетической безопасности Европы, предусматривающий введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
Происшествия
В Петербурге пришли с обысками из-за строительства «Газпром Арены»
В Санкт-Петербурге начались обыски из-за уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве стадиона на Крестовском острове («Газпром Арена»).
Политика
Стало известно о тайной поездке Зеленского на передовую в Донбассе
Общество
Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу
В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
Происшествия
Под Новосибирском произошло сильное землетрясение
Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин
Известный врач и телеведущий рассказал о побочных эффектах популярного лекарства и объяснил, кому лучше не принимать этот препарат.
Здоровье
Названы первые признаки инсульта у детей
Ранее были названы продукты, которые могут спровоцировать инсульт. употребление в возрасте старше 40 лет большого количества жирного мяса, полуфабрикатов и майонеза может повысить риск развития инсульта.
Общество
Минтруд создал сервис, отслеживающий трудоустройство выпускников вузов
Сервис планируют запустить в январе 2020 года, сообщил заместитель министра труда Всеволод Вуколов.
Кино
Вышел новый трейлер сериала «Мандалорец»
В сети появился трейлер нового фантастического сериала «Мандалорец», премьера которого состоится в ноябре этого года.
Общество
В Генпрокуратуре рассказали о законах, вступающих в силу в ноябре
Генпрокуратура России рассказала о 13 главных нововведениях в российском законодательстве, которые вступят в силу с ноября.
Энергетика
Казахстан назвал объем поставок нефти Белоруссии
Поставки нефти и нефтепродуктов в Белоруссию из Казахстана могут составить от 1 до 3,5 млн тонн в год, сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.
Общество
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Истцы — Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова — требовали взыскать с ответчика около 1,1 миллиарда рублей реального ущерба и около миллиарда рублей упущенной выгоды.
Общество
Из-за отсрочки Brexit в Британии переплавят сотни тысяч монет
В Великобритании уничтожат 50-пенсовые монеты, отчеканенные ранее в честь выхода страны из Евросоюза, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Энергетика
«Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири»
"Газпром" полностью завершил заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири", сообщает управление информации российского концерна.
Политика
МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире «Громадське ТБ» заявил, что президент Владимир Зеленский готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в «нормандском формате».
Общество
Маткапитал предложили разрешить тратить на покупку автомобиля
Материнский капитал предлагается разрешить тратить на новую цель - покупку отечественного автомобиля стоимостью до 1 миллиона рублей.
Экономика
Зеленский заявил, что Украина стоит на пороге экономического прорыва
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страна стоит на пороге экономического прорыва.
Кино
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Политика
Трамп опубликовал фото участвовавшей в ликвидации аль-Багдади собаки
Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter фотографию служебной собаки, которая, как заявил американский лидер, участвовала в спецоперации по уничтожению главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади и получила ранение.