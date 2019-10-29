Футбол

МонаВистаМонаВистаДмитрий Тарасов заявил, что Путин много делает для России

Бывший хавбек "Локомотива" в интервью изданию Чемпионат рассказал о своем отношении к российскому президенту Владимиру Путину.
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Дмитрий Тарасов о Путине: «Он наш президент, и я его люблю. Зачем мне его критиковать?»

Sports.ru05:03

Тарасов — о 21 млн бедных в России: а что, Путин в этом виноват?

Чемпионат06:37

Тарасов: «Путин — наш президент, и я его люблю. Зачем мне его критиковать»

Sport24.ru07:06

Футболист Тарасов отказался винить Путина в бедности 21 млн россиян

Московский Комсомолец07:28

Дмитрий Тарасов рассказал о своей любви к Путину

ProstoProSport07:14

Футболист Тарасов объяснил, почему поддерживает Путина

Pravda.Ru07:27

Дмитрий Тарасов — о Путине: Просто нравится, что он делает для России

Bookmaker-ratings.ru06:45
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Политика

Путин открыл памятник Примакову у здания МИД в Москве

В торжественной церемонии в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади принял участие президент РФ Владимир Путин.
ТАСС 07:51
Общество

В российской школе закончились учителя и перестали учиться дети

В региональном Минобразования опровергли газете «Московский комсомолец» информацию о том, что дети перестали посещать школу.
Lenta.ru 08:42
Политика

Украина заявила о начале разведения сил в Золотом

Газета.Ru 08:16
Футбол

Ибрагимович анонсировал свое возвращение в Испанию

РИА Новости 08:18
Политика

В Минэнерго России отметили готовность Украины решить газовый вопрос

Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.
Красная весна вчера в 13:04
Происшествия

Следователи задержали руководителя «Ногинского хлебокомбината»

Согласно сообщению ГСУ, по факту невыплаты свыше трех месяцев зарплаты работникам "Ногинского хлебокомбината" ранее было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 145.1 Уголовного кодекса РФ "невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат", а также по статье 196 УК РФ "преднамеренное банкротство".
Российская газета 05:42
Космос

Дети нейтронных звезд. «В мире науки» №10, 2019

Ученые утверждают, что космос вовсе не безмолвный, у любой звезды есть свой уникальный «голос», и вместе они сливаются в огромный хор.
Научная Россия 27 октября в 09:11
Общество

Росатом опубликовал документы о работе немцев в атомном проекте СССР

Росатом впервые обнародовал документы и биографии немецких физиков, помогавших создавать в атомную бомбу в СССР после Великой Отечественной войны.
Инфорос 08:09
Политика

В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое

В Кремле с большим вниманием следили за визитом украинского лидера Владимира Зеленского в посёлок Золотое в Донбассе.
RT на русском вчера в 07:05
Космос

Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС 27 октября в 18:07
Политика

В Конгрессе США предложили новые санкции против «Северного потока-2»

Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Энди Барр подготовил законопроект об энергетической безопасности Европы, предусматривающий введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
РБК 08:09
Политика

В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье

Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM 07:31
Происшествия

В Петербурге пришли с обысками из-за строительства «Газпром Арены»

В Санкт-Петербурге начались обыски из-за уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве стадиона на Крестовском острове («Газпром Арена»).
РБК 08:16
Политика

Стало известно о тайной поездке Зеленского на передовую в Донбассе

Комсомольская правда 04:36
Общество

Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу

В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
RT на русском 03:09
Происшествия

Под Новосибирском произошло сильное землетрясение

Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.
Российская газета вчера в 23:53
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин

Известный врач и телеведущий рассказал о побочных эффектах популярного лекарства и объяснил, кому лучше не принимать этот препарат.
Волгоградская правда 27 октября в 05:38
Здоровье

Названы первые признаки инсульта у детей

Ранее были названы продукты, которые могут спровоцировать инсульт. употребление в возрасте старше 40 лет большого количества жирного мяса, полуфабрикатов и майонеза может повысить риск развития инсульта.
Smolnarod.ru 06:56
Общество

Минтруд создал сервис, отслеживающий трудоустройство выпускников вузов

Сервис планируют запустить в январе 2020 года, сообщил заместитель министра труда Всеволод Вуколов.
ФАН 05:20
Кино

Вышел новый трейлер сериала «Мандалорец»

В сети появился трейлер нового фантастического сериала «Мандалорец», премьера которого состоится в ноябре этого года.
Профиль 03:15
Общество

В Генпрокуратуре рассказали о законах, вступающих в силу в ноябре

Генпрокуратура России рассказала о 13 главных нововведениях в российском законодательстве, которые вступят в силу с ноября.
РИА Новости 07:07
Энергетика

Казахстан назвал объем поставок нефти Белоруссии

Поставки нефти и нефтепродуктов в Белоруссию из Казахстана могут составить от 1 до 3,5 млн тонн в год, сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.
Взгляд.ру 07:52
Общество

Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей

Истцы — Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова — требовали взыскать с ответчика около 1,1 миллиарда рублей реального ущерба и около миллиарда рублей упущенной выгоды.
РИА Новости 07:53
Общество

Из-за отсрочки Brexit в Британии переплавят сотни тысяч монет

В Великобритании уничтожат 50-пенсовые монеты, отчеканенные ранее в честь выхода страны из Евросоюза, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
РБК 07:23
Энергетика

«Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири»

"Газпром" полностью завершил заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири", сообщает управление информации российского концерна.
Интерфакс 06:24
Политика

МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире «Громадське ТБ» заявил, что президент Владимир Зеленский готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в «нормандском формате».
РБК 07:30
Общество

Маткапитал предложили разрешить тратить на покупку автомобиля

Материнский капитал предлагается разрешить тратить на новую цель - покупку отечественного автомобиля стоимостью до 1 миллиона рублей.
Российская газета 08:31
Экономика

Зеленский заявил, что Украина стоит на пороге экономического прорыва

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страна стоит на пороге экономического прорыва.
РИА Новости 06:51
Кино

Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана

В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Lenta.ru 27 октября в 17:01
Политика

Трамп опубликовал фото участвовавшей в ликвидации аль-Багдади собаки

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter фотографию служебной собаки, которая, как заявил американский лидер, участвовала в спецоперации по уничтожению главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади и получила ранение.
REGNUM 02:26
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