Футбол

МонаВистаМонаВистаДмитрий Тарасов заявил, что Путин много делает для России

Бывший хавбек "Локомотива" в интервью изданию Чемпионат рассказал о своем отношении к российскому президенту Владимиру Путину.
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