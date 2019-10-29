Футбол

МонаВистаМонаВистаДмитрий Тарасов заявил, что Путин много делает для России

Бывший хавбек "Локомотива" в интервью изданию Чемпионат рассказал о своем отношении к российскому президенту Владимиру Путину.
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Дмитрий Тарасов о Путине: «Он наш президент, и я его люблю. Зачем мне его критиковать?»

Sports.ru05:03

Тарасов — о 21 млн бедных в России: а что, Путин в этом виноват?

Чемпионат06:37

Тарасов: «Путин — наш президент, и я его люблю. Зачем мне его критиковать»

Sport24.ru07:06

Тарасов рассказал о своем отношении к Путину и политике

Газета.Ru13:01

Футболист Тарасов отказался винить Путина в бедности 21 млн россиян

Московский Комсомолец07:28

Дмитрий Тарасов рассказал о своей любви к Путину

ProstoProSport07:14

Футболист Тарасов объяснил, почему поддерживает Путина

Pravda.Ru07:27
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Армия и оружие

Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года

Начальный этап испытаний предусматривает два пуска ракеты с массогабаритным макетом боевой части из шахтной установки на космодроме «Плесецк» по полигону Кура на Камчатке, сказал один из собеседников «Ведомостей»: планируется провести не менее пяти пусков.
Ведомости 17:11
Происшествия

В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку

РИА Новости 09:30
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru вчера в 13:18
Политика

Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии

Сохранение военного присутствия США в Сирии для «защиты нефтяных месторождений» противоречит международному праву, и об этом ведутся дискуссии даже внутри Соединённых Штатов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
RT на русском 16:50
Армия и оружие

ЦПВС: Россия выполнила мероприятия российско-турецкого меморандума

Россия в полном объёме выполнила мероприятия, предусмотренные российско-турецким меморандумом от 22 октября, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
RT на русском 13:23
Культура

На ТНТ показали пародию на Соловьева

Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.
URA.Ru 07:19
Кино

Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Армия и оружие

Турция собирается закупить российские Су-35

Официальные представители правительств Турции и России находятся на "продвинутой стадии переговоров" по российскому истребителю Су-35, заявили турецкие чиновники.
Газета.Ru 15:50
Политика

Москва ответит на высылку дипломата из Болгарии

Москва рассмотрит ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко.
РИА Новости 13:19
Экономика

«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии

«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии Власти Индонезии, крупнейшего в мире экспортера никелевой руды, не стали ждать конца года, чтобы запретить ее вывоз из страны.
Коммерсантъ вчера в 11:10
Технологии

Facebook обвинил израильскую фирму в слежке за пользователями WhatsApp

Американская компания Facebook подала судебный иск против израильской фирмы NSO Group.
РЕН ТВ 17:41
Религия

ПЦУ заявила о признании ее автокефалии Элладской православной церковью

Православная церковь Украины (ПЦУ) сообщила об официальном признании права Константинополя выдать ей автокефалию со стороны Элладской православной церкви (ЭПЦ).
РБК 14:20
Спорт

Мария Ласицкене подарила своему наставнику автомобиль

Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова получили сертификаты по 5 миллионов рублей и автомобили.
Inc-news.ru 09:47
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Lenta.ru 16:05
Здоровье

Специалисты BIOCAD развенчали мифы о псориазе

Биотехнологическая компания BIOCAD и ВЦИОМ, проведя совместное исследование об отношении россиян к больным псориазом, установили, что примерно две трети жителей страны (шестьдесят четыре процента) видят в болезни препятствие полноценному общению и взаимодействию с окружающими.
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Кино

Сценаристы «Игры престолов» признали свои ошибки в работе над сериалом

Сценаристы популярного сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс признались в своей некомпетентности.
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Кино

Автор «Чернобыля» напишет сценарий новых «Пиратов Карибского моря»

В качестве продюсера продолжения «Пиратов Карибского моря» выбран Джерри Брукхаймер.
RuNews24.ru вчера в 04:11
Игры

В Star Citizen можно поиграть бесплатно до конца этой недели

Разработчики из студии Cloud Imperium Games объявили о начале мероприятия под названием Free Fly, в рамках которого в космический симулятор Star Citizen можно поиграть бесплатно до конца этой недели.
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Происшествия

Фигуранта «дела 27 июля» Губайдулина объявили в международный розыск

Фигурант «дела 27 июля» Айдар Губайдулин, ранее покинувший Россию, объявлен в международный розыск.
РБК 11:27
Политика

В Золотом Украина начала долгожданное разведение войск

В Золотом, на линии разграничения позиций Украины и ЛНР, сегодня началось долгожданное разведение войск, которое почти месяц блокировали боевики-нацисты.
Накануне.Ru 09:01
Экономика

Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений

Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений, которая получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
Российская газета 05:17
Происшествия

Жители села Вагай отзываются о срочнике Шамсутдинове положительно

Предполагается, что причиной трагедии стали неуставные отношения. Знакомые с Шамсутдиновым характеризуют его с положительной стороны.
Муксун.fm 01:57
Общество

Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов

77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Lenta.ru 02:18
Авто

Составлен перечень автомобилей, которые будет сложно продать

Эксперты портала «Авторамблер» составили ТОП-10 самых неликвидных автомобилей на российской «вторичке».
Автоновости дня 27 октября в 11:42
Армия и оружие

В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35

Военные летчики из Бельгии рассказали, что они смогли сопроводить российские истребители Су-35 и другие самолеты.
Газета.Ru 15:33
Армия и оружие

«Крымские» подлодки оказались «надводными» и «невозвратными»

Lenta.ru 17:15
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Михалкова объяснила уход из «Уральских пельменей»

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Космос

Замечена новая рентгеновская вспышка со стороны близлежащей галактики

Астрономы из Института внеземной физики Общества Макса Планка, Германия, наблюдали новую вспышку со стороны источника SSS1, сверхмягкого рентгеновского источника, демонстрирующего время от времени яркие вспышки, который расположен в близлежащей галактике NGC 300.
AstroNews.ru вчера в 13:00
Футбол

У восьми игроков ЦСКА украли бутсы на базе клуба

По информации «Чемпионата», две недели назад на базе московского ЦСКА у восьми человек были украдены бутсы.
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Раскрыт способ защиты от внезапного рака

Молекулярные биологи Копенгагенского (Дания) и Оксфордского университетов (Великобритания) раскрыли, как клетка защищает ДНК от фатальных повреждений.
Lenta.ru 13:13
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Российский футболист, полузащитник. Мастер спорта России.
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