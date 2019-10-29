Бывший хавбек "Локомотива" в интервью изданию Чемпионат рассказал о своем отношении к российскому президенту Владимиру Путину.

Дмитрий Тарасов заявил, что Путин много делает для России

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