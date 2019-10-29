Футбол

ProstoProSportProstoProSportДмитрий Тарасов заявил о желании пойти в политику

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов намерен после окончания спортивной карьеры пойти в политику. Об этом он заявил в эфире программы «Всему Головин» на Youtube. Он сказал, что ему интересно попробовать себя в чем-то другом.
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