Общество

РЕН ТВРЕН ТВДмитрий Торбинский пожаловался на «сумасшедшие цены» в США

Бывший футболист сборной России Дмитрий Торбинский, переехавший жить в Майами, пожаловался на высокие цены в США и назвал их "сумасшедшими". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Российский футболист, полузащитник. Серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата Европы.
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