Происшествия
КоммерсантъДмитрий Захарченко пропал в «Кремлевском централе»
Письма направлялись также отцом Дмитрия Захарченко Виктором, недавно вышедшим на свободу (он был осужден за растрату), и другими его родственниками, однако на них он также не ответил. В сервисной службе "ФСИН-письмо" предположили, что задержки могут быть связаны с карантином.
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с чего всё началось
Адвокат бывшего полковника Захарченко Валерия Туникова сообщила правозащитникам, что 28 марта его перевели из колонии в Мордовии, где он отбывал срок по своему первому делу, в спецблок СИЗО «Матросская Тишина».Коммерсантъвчера в 10:19
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Адвокаты осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко не могут его найти
Эхо Москвывчера в 13:02
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Политика
Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса
Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета вчера в 19:25
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Скончался мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев. Об сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Вести.Ru 02:25
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На острове Мадагаскар нашли древнейшее млекопитающее Гондваны
Группа палеонтологов обнаружила на острове Мадагаскар окаменевшие останки существа, которое может оказаться древнейшим млекопитающим Южного полушария.
МИР 24 02:07
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл разозлились на желтую прессу
Ранее Меган Маркл и принц Гарри решили разорвать отношения с таблоидами Великобритании.
Телеканал 360° вчера в 03:16
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось к Балтике
РИА Новости вчера в 10:36
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В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса
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РИА Новости вчера в 15:06
Шоу-бизнес
Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко
27-летняя Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Тодоренко.
Экспресс газета 28 апреля в 03:47
Гаджеты
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Единственная модель AMD, у которой нет конкурентов из стана «синих» - Ryzen 3 3100, так как Core i3-10100 с примерно подобными характеристиками будет на 15-20% дороже.
OAnews вчера в 03:47
Энергетика
Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии
ТАСС вчера в 09:01
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Мишустин поздравил Ларису Удовиченко с юбилеем
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Ларису Удовиченко с 65-летием.
Газета.Ru вчера в 05:13
Энергетика
Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE
Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель.
Коммерсантъ 28 апреля в 23:42
Происшествия
Нейтрализованные в Екатеринбурге боевики оказались сторонниками ИГ
Боевики, которые готовили теракты в Екатеринбурге, были сторонниками запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ).
Известия 02:01
Общество
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 28 апреля в 13:29
Общество
В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию
Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области.
РИА Новости вчера в 19:42
Общество
Владимир Егоров освобожден от должности министра образования Якутии
Владимир Егоров освобождён от должности министра образования и науки Якутии в связи с переходом на другую работу.
Якутия Daily 01:36
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Коронавирус на Украине: сотни новых случаев
На Украине скончались уже 220 пациентов с коронавирусом, за минувшие сутки зафиксировано 11 случаев смерти.
Rusvesna.su 27 апреля в 04:28
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Андрея Крикуненко освободили от должности главы Минстроя Коми
Андрей Крикуненко освобождён от должности регионального министра строительства и дорожного хозяйства. Об этом пишет пресс-служба главы Коми.
КП - Сыктывкар 02:35
Здоровье
Эффективность лекарства от Эболы для борьбы с коронавирусом доказана
Эффективность лекарства от Эболы для борьбы с китайским коронавирусом доказана, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:45
Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
В статье Би-би-си сообщалось, что автономная некоммерческая организация «Развитие генетических технологий» зарегистрирована 28 апреля по адресу офиса российской компании «Роснефть».
RuNews24.ru вчера в 17:34
Общество
На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники
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Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области
Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:43
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«Спартак» решил выкупить Соболева
"Спартак" принял решение выкупить нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева, который выступает за москвичей на правах аренды до конца сезона-2019 / 20, информирует источник.
Soccer.ru 00:37
Кино
К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы
vtomske.ru вчера в 01:25
Кино
Назвали самые убыточные фильмы 2019 года
Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline.
Live24 вчера в 03:05
Наука
Исследован процесс образования кометы Чурюмова-Герасименко
Специалисты в области астрономии заявили, что ядро кометы Чурюмова-Герасименко могло образоваться при скользящем прямом столкновении двух кометезималей, между которыми сформировалась перемычка.
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Шоу-бизнес
Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри изменился до неузнаваемости
Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри изменился до неузнаваемости Исполнитель роли Чендлера Бинга неприятно поразил фанатов изменениями в своей внешности.
Экспресс газета вчера в 15:34
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Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 15:36
Транспорт
Парковка на всех улицах Москвы станет бесплатной на майских праздниках
В Москве до 11 мая действует режим обязательной самоизоляции. Жителям столицы можно покидать свои дома только в случае острой необходимости.
РИАМО 02:16
Общество
В Саратове закупают маски по 425 бюджетных рублей за штуку
В Саратове за счет бюджета будет произведена закупка одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей за штуку.
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