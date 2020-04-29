Адвокат бывшего полковника Захарченко Валерия Туникова сообщила правозащитникам, что 28 марта его перевели из колонии в Мордовии, где он отбывал срок по своему первому делу, в спецблок СИЗО «Матросская Тишина».

с чего всё началось

Письма направлялись также отцом Дмитрия Захарченко Виктором, недавно вышедшим на свободу (он был осужден за растрату), и другими его родственниками, однако на них он также не ответил. В сервисной службе "ФСИН-письмо" предположили, что задержки могут быть связаны с карантином.

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