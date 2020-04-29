Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъДмитрий Захарченко пропал в «Кремлевском централе»

Письма направлялись также отцом Дмитрия Захарченко Виктором, недавно вышедшим на свободу (он был осужден за растрату), и другими его родственниками, однако на них он также не ответил. В сервисной службе "ФСИН-письмо" предположили, что задержки могут быть связаны с карантином.
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с чего всё началось

Дмитрий Захарченко пропал в «Кремлевском централе»

Адвокат бывшего полковника Захарченко Валерия Туникова сообщила правозащитникам, что 28 марта его перевели из колонии в Мордовии, где он отбывал срок по своему первому делу, в спецблок СИЗО «Матросская Тишина».
Коммерсантъ10:19

Подробнее о событии

СМИ пишет о «пропаже» полковника Захарченко в столичном СИЗО

РИА Новости17:59

Дмитрий Захарченко пропал в «Кремлевском централе»

Коммерсантъ10:19

Адвокаты осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко не могут его найти

Эхо Москвы13:02

Полковник-миллиардер Захарченко пропал в СИЗО

URA.Ru12:06

Бывший полковник-миллиардер Захарченко пропал в московском СИЗО

Lenta.ru11:37

Стало известно об исчезновении Захарченко в московском СИЗО

Взгляд.ру11:22

Адвокаты заявили о «пропаже» экс-полковника Захарченко в СИЗО

Forbes13:21
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Песков полагает, что Россия вышла на плато по коронавирусу

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Госпитализирован третий заражённый коронавирусом пациент из Бердска

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Как сообщает ToDay News Ufa, результаты проведенного исследования позволят понять причину развития рака мочевого пузыря и связь этого заболевания с курением.
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Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

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На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

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Общество

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В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает штаб по мониторингу и контролю за короновирусной инфекцией.
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На YouTube-канале Fighterbomber появилось видео, на котором запечатлен полет российского Ил-38 возле американского авианосца USS George Washington (CVN-73).
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Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
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Мясников рассказал об уникальном пациенте с COVID-19

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Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel.
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Виктор Томенко ослабил в Алтайском крае ограничения из-за коронавируса

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Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
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