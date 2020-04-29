Происшествия
КоммерсантъДмитрий Захарченко пропал в «Кремлевском централе»
Письма направлялись также отцом Дмитрия Захарченко Виктором, недавно вышедшим на свободу (он был осужден за растрату), и другими его родственниками, однако на них он также не ответил. В сервисной службе "ФСИН-письмо" предположили, что задержки могут быть связаны с карантином.
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с чего всё началось
Адвокат бывшего полковника Захарченко Валерия Туникова сообщила правозащитникам, что 28 марта его перевели из колонии в Мордовии, где он отбывал срок по своему первому делу, в спецблок СИЗО «Матросская Тишина».Коммерсантъ10:19
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Общество
Песков полагает, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Россия, предположительно, вышла на плато по коронавирусу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
iReactor 18:23
Шоу-бизнес
Жигунов живет в усадьбе с копией Заворотнюк
Сергей Жигунов начал жить с копией Анастасии Заворотнюк.
Рамблер 01:15
Происшествия
Госпитализирован третий заражённый коронавирусом пациент из Бердска
На сегодняшний день в Бердске госпитализирован третий положительный COVID-19 пациент в городскую клиническую инфекционную больницу № 1 Новосибирска.
Свидетель (г. Бердск) 21:33
Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18
Общество
Роспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники
Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников.
МР7.ру 05:34
Наука
Связь курения с мутациями и раком установлена
Как сообщает ToDay News Ufa, результаты проведенного исследования позволят понять причину развития рака мочевого пузыря и связь этого заболевания с курением.
ToDay News Ufa 14:34
Общество
Свердловский губернатор ввел масочный режим с 1 по 11 мая
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обязал жителей региона с 1 по 11 мая носить маски или респираторы в транспорте и других общественных местах.
Интерфакс 08:27
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv вчера в 06:09
Общество
В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает штаб по мониторингу и контролю за короновирусной инфекцией.
Российская газета 16:35
Общество
Очаг коронавируса выявили в Сызранском пансионате инвалидов
В пансионате коронавирус диагностирован у четырех сотрудников и 31 постояльца. При этом первой заболевшей была постоялица.
Волга Ньюс 04:27
Футбол
Легенда «МЮ» подверг критике возможное возобновление сезона АПЛ
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед", ныне работающий экспертом на ТВ Гари Невилл высказался о возможном возобновлении сезона Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 22:12
Армия и оружие
В сети появилось видео полета российского Ил-38 возле авианосца США
На YouTube-канале Fighterbomber появилось видео, на котором запечатлен полет российского Ил-38 возле американского авианосца USS George Washington (CVN-73).
Профиль 27 апреля в 13:31
Шоу-бизнес
До и после: Айза Анохина показала результаты пластики бровей и лба
Анохина записала несколько видео в сторис, на которых показала, как выглядит после операции.
Киноафиша России 02:57
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Экономика
Переводы по номеру телефона стали бесплатными
Переводы по номеру телефона со счета в одном банке на счет в другом становятся фактически бесплатными.
Российская газета 12:03
Политика
Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла
Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла.
РБК 00:34
Общество
В Екатеринбурге уничтожили троих террористов
Екатеринбург, 30 апреля 2020, 05:13 — REGNUM В Чкаловском районе Екатеринбурга уничтожены три террориста.
REGNUM 22:13
Здоровье
Мясников рассказал об уникальном пациенте с COVID-19
Состояние пациентов, больных коронавирусом, может очень резко ухудшаться, заявил главврач московской городской больницы № 71 Александр Мясников в эфире Соловьев Live.
РИА Новости 11:14
Музыка
Победителя «Маски» Анатолия Цоя обвинили в плагиате
Победителя шоу телеканала НТВ «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате.
Культуромания 02:32
Экономика
Системообразующим компаниям назвали условия получения госсподдержки
15 апреля президент России Владимир Путин раскрыл детали нового антикризисного плана по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса.
Lenta.ru 14:23
Кино
Братья Руссо показали кадры последних дней съёмок «Мстителей: Финал»
Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel.
News.ru вчера в 07:01
Общество
Виктор Томенко ослабил в Алтайском крае ограничения из-за коронавируса
29 апреля губернатор Виктор Томенко внес ряд изменений в указ № 44 об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Алтайская правда 12:54
Происшествия
В Москве посетителю магазина откусили часть уха
Говорит Москва 11:09
Общество
Главреда «Эха Москвы» Венедиктова обвинили в домогательствах
Национальная служба новостей 06:16
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
Хоккей
Хоккеист Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»
Известия 18:11