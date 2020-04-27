Общество

РИА НовостиРИА НовостиДмитрия Натарова уволили с должности помощника главы Россельхознадзора

Помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова уволили с поста, сообщили в Минсельхозе. Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак попросил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева уволить Натарова, которого публично обвинили в совращении малолетних.
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с чего всё началось
23 апреля телеканал РЕН ТВ сообщил
, что Натарова подозревают в развращении несовершеннолетней, которой на момент совершения первых эпизодов преступления было 13 лет.
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