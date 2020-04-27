с чего всё началось

Помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова уволили с поста, сообщили в Минсельхозе. Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак попросил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева уволить Натарова, которого публично обвинили в совращении малолетних.

Здоровье Минздрав: все регионы получили деньги для стимулирующих выплат медикам Все регионы России получили деньги для стимулирующих выплат медикам за борьбу с коронавирусной инфекцией, на сегодня 28 субъектов уже могут их производить, сообщила пресс-служба Минздрава России. 4

Политика Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях. 6,5K

Общество В Москве значительно выросло число госпитализированных с пневмонией Число госпитализированных с пневмонией в Москве за неделю выросло на 70%, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 208

Общество В Вологодской области введут электронные пропуска на въезд В преддверии майских праздников в Вологодской области введут электронные пропуска на въезд в регион для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. 6

Общество Вильфанд предсказал температуру летом на уровне рекордных показателей Вильфанд отметил, что последние 25 лет средние температуры повышаются и климатологи уже указывают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным. 897

Общество Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%. 329

Общество Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая. 1,4K

Шоу-бизнес Лидия Федосеева-Шукшина публично обратилась к Бари Алибасову Недавно Лидия Николаевна подарила свою квартиру супругу Бари Алибасову, который в свою очередь продал жилье своему помощнику - актеру гей-порно Сергею Моцарю. 62

Общество В Москве назвали основание для снятия ограничений из-за коронавируса Поэтапное снятие ограничений в Москве, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции, станет возможно только при условии положительной динамики по числу новых случаев заражения, заявил начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков. 1

Общество Половина петербуржцев являются бессимптомными носителями коронавируса Около половины больных с подтверждённым COVID-19 в Петербурге не имеют выраженных симптомов заболевания. 239

Общество PepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием. 306

Общество Власти доплатят сотрудникам, работающим в московских больницах В связи со сложной эпидемиологической ситуацией правительство Москвы решило увеличить стоимость контрактов с подрядными организациями, сотрудники которых работают в коронавирусных корпусах, сообщает пресс- служба департамента здравоохранения Москвы. 15

Здоровье Эксперт объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России В России смертность от коронавируса значительно ниже, чем в других странах, благодаря оперативно принятым мерам, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов. 21

Политика Чехия согласилась вести переговоры о передаче России памятника Коневу Власти намерены соблюдать Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией, в котором говорится, что оба государства будут обеспечивать уход за воинскими памятниками другой стороны на своей территории, подчеркнул Петршичек. 392

Общество В Госдуме рассказали о переносе майских праздников Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов рассказал о том, возможен ли перенос майских праздников из-за режима нерабочих дней, который был введён из-за пандемии коронавируса. 1,2K