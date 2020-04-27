Общество
РИА НовостиДмитрия Натарова уволили с должности помощника главы Россельхознадзора
Помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова уволили с поста, сообщили в Минсельхозе. Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак попросил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева уволить Натарова, которого публично обвинили в совращении малолетних.
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Здоровье
В ВОЗ объяснили, чем плохо закрытие границ из-за коронавируса
Закрытие государственных границ из-за COVID-19 привело к недостатку вакцин от других болезней.
Аргументы недели 13:26
Здоровье
Минздрав: все регионы получили деньги для стимулирующих выплат медикам
Все регионы России получили деньги для стимулирующих выплат медикам за борьбу с коронавирусной инфекцией, на сегодня 28 субъектов уже могут их производить, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 08:37
Армия и оружие
Пентагон официально опубликовал видео с НЛО
Lenta.ru 14:02
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv 10:00
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
Общество
В Москве значительно выросло число госпитализированных с пневмонией
Число госпитализированных с пневмонией в Москве за неделю выросло на 70%, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 14:38
Общество
В Вологодской области введут электронные пропуска на въезд
В преддверии майских праздников в Вологодской области введут электронные пропуска на въезд в регион для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
РБК 10:23
Общество
Вильфанд предсказал температуру летом на уровне рекордных показателей
Вильфанд отметил, что последние 25 лет средние температуры повышаются и климатологи уже указывают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным.
РБК 01:21
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК 08:52
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru 11:32
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 06:11
Общество
«Ведомости»: крупные российские авиакомпании подняли стоимость билетов
Крупнейшие российские авиакомпании - "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и Utair - в апреле подняли стоимость билетов.
ТАСС 10:17
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина публично обратилась к Бари Алибасову
Недавно Лидия Николаевна подарила свою квартиру супругу Бари Алибасову, который в свою очередь продал жилье своему помощнику - актеру гей-порно Сергею Моцарю.
Paparazzi.ru вчера в 09:13
Религия
В РПЦ ввели систему церковных наказаний за нарушение карантина
Как сообщает «Интерфакс», особое распоряжение подписал Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
BFM.ru 12:49
Общество
Валуев посоветовал вратарю «Крыльев Советов» отправиться в «Лумумбу»
Депутат Госдумы Николай Валуев ответил игроку самарских "Крыльев Советов" Евгению Фролову, который раскритиковал российские власти, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 14:30
Общество
В Москве назвали основание для снятия ограничений из-за коронавируса
Поэтапное снятие ограничений в Москве, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции, станет возможно только при условии положительной динамики по числу новых случаев заражения, заявил начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков.
RT на русском 14:28
Общество
Половина петербуржцев являются бессимптомными носителями коронавируса
Около половины больных с подтверждённым COVID-19 в Петербурге не имеют выраженных симптомов заболевания.
78.ru 09:11
Общество
PepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко
Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием.
РБК 01:04
Кино
На Первом канале стартует показ сериала «Джульбарс»
Piter.tv 10:00
Общество
Власти доплатят сотрудникам, работающим в московских больницах
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией правительство Москвы решило увеличить стоимость контрактов с подрядными организациями, сотрудники которых работают в коронавирусных корпусах, сообщает пресс- служба департамента здравоохранения Москвы.
Российская газета 11:45
Здоровье
Эксперт объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России
В России смертность от коронавируса значительно ниже, чем в других странах, благодаря оперативно принятым мерам, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов.
РИА Новости 09:43
Политика
Чехия согласилась вести переговоры о передаче России памятника Коневу
Власти намерены соблюдать Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией, в котором говорится, что оба государства будут обеспечивать уход за воинскими памятниками другой стороны на своей территории, подчеркнул Петршичек.
Daily Storm 09:33
Политика
Путин присвоил Леониду Рошалю звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил детскому врачу Леониду Рошалю звание Героя Труда.
Известия 11:28
Общество
В Госдуме рассказали о переносе майских праздников
Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов рассказал о том, возможен ли перенос майских праздников из-за режима нерабочих дней, который был введён из-за пандемии коронавируса.
MOS.news 05:11
Наука
Самым опасным местом Земли признана пустыня Сахара
Команда международных исследователей установила, какое место в истории Земли было самое опасное.
Goroday.ru 05:01
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Наука
Ранние этапы эволюции жизни оказались сложнее, чем считалось ранее
Если бы биологи могли узнать ответы на эти вопросы о LUCA, это могло бы обеспечить еще более глубокое понимание того, как и где возникла первая жизнь на Земле.
Индикатор 12:32