Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заболевшего коронавирусом, выписали из больницы, он находится дома. Об этом сообщила Daily Storm его супруга, фигуристка Татьяна Навка, отметив, что все члены семьи чувствуют себя хорошо. У Пескова и Навки ранее диагностировали COVID-19.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что выписался из больницы, где проходил лечение после положительного теста на коронавирус.

Экономика Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ Минэнерго предложило сократить период отсрочки по начислению пени при неуплате коммунальных платежей, установленный до 1 января 2021 года.

Общество Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции. 97

Происшествия Девушка из Тулы разместила фото Гитлера в «Бессмертном полку» Уголовное дело в отношении девушки, разместившей на сайте «Бессмертного полка» фотографию Адольфа Гитлера, возбудил Суворовский межрайонный следственный отдел регионального управления СКР по Тульской области, сообщает 21 мая сайт Следственного комитета. 554

Музыка Клип Little Big для Евровидения побил новый рекорд Клип на песню «Uno» российской группы Little Big стал новым рекордсменом Евровидения по скорости увеличения просмотров на YouTube, сообщается на сайте конкурса. 986

Шоу-бизнес Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова. 13

Авто Mercedes-Benz показал первое изображение нового седана S-Class Премьера нового Mercedes-Benz S-Class ожидается во второй половине 2020 года. В Россию седан в 223-м кузове доберется примерно через год. 9

Интернет Сайт eBay сканирует сетевые порты ПК посетителей на наличие программ удалённого доступа По сообщениям сетевых источников, сайт eBay.com с помощью специального скрипта осуществляет сканирование портов ПК посетителей с целью обнаружения программ для удалённого доступа.

Авто У компактвэна Fiat 500L не будет преемника Популярность пятидверного минивэна Fiat 500L на европейском рынке стала неуклонно снижаться, в силу этих, и ряда других обстоятельств, руководство компании допускает, что у этой модели не будет продолжения. 1

Политика Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы". 1,9K

Происшествия Арестованных генералов МВД уволили со службы Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам. 93

Космос Магнитное поле Земли начало ослабевать Ученые зафиксировали интересный факт: магнитное поле Земли стало ослабевать, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на European Space Agency. 3

Общество Семьи с детьми могут получить до 100 тысяч рублей по соцконтракту Например, в Волгоградской области участниками программы социальных контрактов в этом году стали 958 семей, в которых воспитывается 2400 детей.

Экономика Сенаторы предложили механизм обязательной закупки российских товаров Авторы законопроекта хотят наделить правительство правом устанавливать обязательное требование к участникам закупок — о поставке товаров исключительно российского происхождения.

Авто В Сети вспомнили ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем 140-сильная «семерка» была способна разогнаться от 0 до 100 км/ч менее чем за 9 секунд, а ее максимальная скорость составляла 180 км/ч. 35

Политика В МИД РФ рассказали о созыве конференции странами — депозитариями ДОН Москва же заявила, что подтверждает намерение выполнять Договор по открытому небу, судьба которого после одностороннего выхода США будет решена на конференции стран-участниц.