Коронавирус
ТАССДмитрия Пескова выписали из больницы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что выписался из больницы, где проходил лечение после положительного теста на коронавирус.
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с чего всё началось
Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заболевшего коронавирусом, выписали из больницы, он находится дома. Об этом сообщила Daily Storm его супруга, фигуристка Татьяна Навка, отметив, что все члены семьи чувствуют себя хорошо. У Пескова и Навки ранее диагностировали COVID-19.Daily Storm10:26
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В Москве найдена мертвой гражданка Кубы
Вести.Ru вчера в 18:36
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РБК 20:04
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Девушка из Тулы разместила фото Гитлера в «Бессмертном полку»
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Победителями 11-го сезона шоу «Танцы со звездами» стала пара Ивана Стебунова и Инны Свечниковой.
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Клип Little Big для Евровидения побил новый рекорд
Клип на песню «Uno» российской группы Little Big стал новым рекордсменом Евровидения по скорости увеличения просмотров на YouTube, сообщается на сайте конкурса.
Sibnet Новости вчера в 23:41
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В Свердловской области нашли коронавирус сразу у 279 человек
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Сайт eBay сканирует сетевые порты ПК посетителей на наличие программ удалённого доступа
По сообщениям сетевых источников, сайт eBay.com с помощью специального скрипта осуществляет сканирование портов ПК посетителей с целью обнаружения программ для удалённого доступа.
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Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
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Популярность пятидверного минивэна Fiat 500L на европейском рынке стала неуклонно снижаться, в силу этих, и ряда других обстоятельств, руководство компании допускает, что у этой модели не будет продолжения.
Car.ru 14:07
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Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
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Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам.
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Магнитное поле Земли начало ослабевать
Ученые зафиксировали интересный факт: магнитное поле Земли стало ослабевать, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на European Space Agency.
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Москва же заявила, что подтверждает намерение выполнять Договор по открытому небу, судьба которого после одностороннего выхода США будет решена на конференции стран-участниц.
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Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным.
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