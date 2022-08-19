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«Дневник»: «Булгаргаз» может подать иск к «Газпрому» из-за прекращения поставок газа

В Болгарии допустили возможность иска к российской компании «Газпром» из-за прекращения поставок газа.
Lenta.ru
В нескольких интервью бывший вице-премьер Асен Василев заявлял, что шансы Болгарии выиграть арбитражное дело против "Газпром экспорт" высоки.
ИноСМИ
По словам председателя совета директоров компании "Булгаргаз" Ивана Топчийски, к концу 2022 года компания соберет достаточное количество документов для обращения в арбитражный суд.
ПРАЙМ
На самом деле, согласно контракту, Болгария даже обязалась каждый месяц вносить предоплату за будущую поставку, которая, по словам Топчийского, стоит 200-300 миллионов левов.
ИноСМИ

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