Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил в связи со скандалом в московском ресторане, куда, по данным СМИ, не пустили военного, что охранников заведения правильно было бы отправить "служить в Донбасс".
«В результате удара высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям националистического формирования «Кракен» и подразделения иностранных наемников уничтожено более ста боевиков, в том числе до 20 американских наемников», — сказано в сообщении.
Иран отказался от требования отмены санкций США в отношении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое было одним из главных препятствий на пути восстановления сделки в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
«В Европейском регионе начинает наблюдаться снижение числа инфекций и смертей, но сохраняется очень высокий уровень передачи COVID-19, обусловленный сублиниями BA.5 Omicron, что вызывает общую обеспокоенность», — говорится в сообщении.