Общество
РИА НовостиДневное шествие в поддержку Фургала в Хабаровске впервые не состоялось
Несанкционированные митинги проходят в Хабаровске ежедневно с 11 июля, в выходные — дважды в день, самые массовые — по субботам. Так, 11 июля на улицу вышли 12 тысяч человек, 18 июля — десять тысяч, 25 июля — порядка восьми тысяч, 1 августа — около трех с половиной тысяч.
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с чего всё началось
В Хабаровске впервые за 22 дня митингов не состоялось дневное шествие в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала, сообщает корреспондент РИА Новости.РИА Новости01:13
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