В Хабаровске впервые за 22 дня митингов не состоялось дневное шествие в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала, сообщает корреспондент РИА Новости.

с чего всё началось

Несанкционированные митинги проходят в Хабаровске ежедневно с 11 июля, в выходные — дважды в день, самые массовые — по субботам. Так, 11 июля на улицу вышли 12 тысяч человек, 18 июля — десять тысяч, 25 июля — порядка восьми тысяч, 1 августа — около трех с половиной тысяч.

Дневное шествие в поддержку Фургала в Хабаровске впервые не состоялось

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