BFM.ruДо 17 августа продлен режим ограничения полетов 11 российских аэропортовРосавиация продлила до 17 августа 2022 года режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов.BFM.ruПолеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Симферополя, Брянска, Белгорода, Воронежа, Геленджика, Курска, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону и Элисты, напомнили в Росавиации.ПрофильРоссийским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Новый компаньон«Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний», — отмечается в пресс-релизе.Expert.ruЧитать далееСвернутьВместе-РФВместе-РФВести КалининградРБКУральский рабочийСоюзное ВечеGorod48Первый ТульскийСамара-ГИСПобеда 26Саратов 24РамблерНевские НовостиГазета.RuВечерняя МоскваНовый компаньонNashGorod.ruПодробнее о событииРосавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты РФИзвестия02:07Ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлено до 17 августаАгентство Москва02:06Режим ограничения полетов на юге и в центре России продлили до 17 августаТАСС02:01Росавиация продлила до 17 августа режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга РоссииРИА Новости02:04Режим ограничения полётов в южной и центральной частях России продлён до 17 августаRT на русском02:03Росавиация продлила ограничения на полеты на юг России до 17 августаКоммерсантъ02:02Ограничения на полеты в аэропорты юга России продлены до 17 августаИнтерфакс02:06Показать ещёОценить133Поделиться