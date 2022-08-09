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До 17 августа продлен режим ограничения полетов 11 российских аэропортов

Росавиация продлила до 17 августа 2022 года режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов.
BFM.ru
Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Симферополя, Брянска, Белгорода, Воронежа, Геленджика, Курска, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону и Элисты, напомнили в Росавиации
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Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
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«Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний», — отмечается в пресс-релизе.
Expert.ru

Подробнее о событии

Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты РФ
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Ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлено до 17 августа
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