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До 17 человек возросло число погибших при пожаре в НИИ в Твери

В Твери увеличилось до 17 человек число погибших в результате пожара в Центральном научно-исследовательском институте (НИИ) войск Воздушно-космической обороны России.
REGNUM
"В ходе разбора завалов обнаружены останки еще шестерых погибших. Общее количество жертв пожара составляет 17 человек", - сказал источник.
ТАСС
Пожар в оборонном НИИ произошел в четверг.
ТАСС
По предварительным данным, площадь пожара составила 1000 квадратных метров.
РИА Новости

Подробнее о событии

Число погибших при пожаре в НИИ в Твери увеличилось на шесть человек
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Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери выросло до 17 человек
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