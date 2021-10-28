Займ под 3% можно будет получить из расчета один МРОТ на каждого сотрудника, причем в первые полгода будет действовать отсрочка по выплатам, а затем кредит можно будет гасить равными долями в течение 12 месяцев.
«Главная цель программы — сохранение занятости и операционной деятельности организаций, у которых и в период ограничений есть обязательства по заработной плате, арендным и коммунальным платежам», — сказал Мишустин.
Президент Армении Армен Саркисян сообщил, что связывался с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу хранящихся в РФ карт, на которых указаны границы советского времени между Азербайджаном и Арменией.