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До 20 миллиардов рублей выделит правительство на новые кредиты для бизнеса

Правительство выделит до 20 млрд рублей на льготные кредиты бизнесу из пострадавших от пандемии отраслей, а также порядка 38,5 млрд рублей на гранты малым и средним предприятиям.
ТАСС
Мера поддержки бизнеса распространяется на предприятия и организации из наиболее пострадавших в результате пандемии коронавируса отраслей.
Российская газета
Займ под 3% можно будет получить из расчета один МРОТ на каждого сотрудника, причем в первые полгода будет действовать отсрочка по выплатам, а затем кредит можно будет гасить равными долями в течение 12 месяцев.
ТАСС
«Главная цель программы — сохранение занятости и операционной деятельности организаций, у которых и в период ограничений есть обязательства по заработной плате, арендным и коммунальным платежам», — сказал Мишустин.
BFM.ru

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