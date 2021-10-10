Фонтанка.РуДо 34 увеличилось число погибших от отравления алкоголем в ОренбуржьеЧисло погибших от суррогатного алкоголя в Оренбургской области возросло до 34.Фонтанка.РуЧетверо отравившихся подключены к аппаратам ИВЛ.АиФ ОренбургВсего было изъято около трех тысяч литров спиртосодержащей жидкости.ТК ЗвездаСледователи возбудили шесть уголовных дел, которые объединили в одно производство.РИА НовостиЧитать далееСвернутьМИР 24МИР 24ИА Красная ВеснаТелеканал 360°СобеседникГазета.Ru56orb.ruVSE42.RUOrengrad.ruТК ЗвездаРамблерИнфоросДоктор ПитерREGNUMRT на русскомOrenday.ruФАНПрофильПодробнее о событииЧисло погибших после отравления алкоголем в Оренбуржье выросло до 34РБКвчера в 13:57Власти Оренбургской области сообщили о росте числа погибших от суррогатного алкоголя до 34Телеканал 360°вчера в 12:41Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 32, еще 64 человека пострадалиРИА Новостивчера в 06:37Число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 34ТАССвчера в 11:13В Оренбургской области 34 человека скончались от отравления суррогатным алкоголемRIA56.ruвчера в 11:13Савинова: в больнице 94% отравленных суррогатом умерли в первые суткиАиФ Оренбургвчера в 12:00ТАСС: число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 34Lenta.ruвчера в 11:24Показать ещёОценить1Поделиться