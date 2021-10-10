Лариса Лужина встретилась со своим первым мужчиной спустя 73 года

Лариса Лужина и Рустам Агасьянц А еще в студии "Секрета на миллион" появился Рустам Агасьянц, первый мужчина Ларисы Лужиной, с которым они не виделись 73 года.