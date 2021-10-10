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До 34 увеличилось число погибших от отравления алкоголем в Оренбуржье

Число погибших от суррогатного алкоголя в Оренбургской области возросло до 34.
Фонтанка.Ру
Четверо отравившихся подключены к аппаратам ИВЛ.
АиФ Оренбург
Всего было изъято около трех тысяч литров спиртосодержащей жидкости.
ТК Звезда
Следователи возбудили шесть уголовных дел, которые объединили в одно производство.
РИА Новости

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Число погибших после отравления алкоголем в Оренбуржье выросло до 34
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