До 12 градусов тепла ожидается в Московском регионе на следующей неделе
Следующая неделя в регионе начнется с не по сезону теплой погоды. 26 октября будет плюс 8-10 градусов, дождя не прогнозируется, но ожидается туман. 27 октября в регионе будет солнечно, воздух прогреется до плюс 6-11 градусов.В источнике
С чего всё началось
Вильфанд объяснил аномально теплую погоду в России на выходных
Центр Европейской России оказался под влиянием теплой воздушной массы, сформировавшейся над Атлантикой и югом Средиземноморья, поэтому дневные температуры будут превышать норму на 6-8 градусов в течение выходных, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости19:08
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Агентство Москвавчера в 03:53