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РИАМО
РИАМО

До 12 градусов тепла ожидается в Московском регионе на следующей неделе

Следующая неделя в регионе начнется с не по сезону теплой погоды. 26 октября будет плюс 8-10 градусов, дождя не прогнозируется, но ожидается туман. 27 октября в регионе будет солнечно, воздух прогреется до плюс 6-11 градусов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Вильфанд объяснил аномально теплую погоду в России на выходных

Центр Европейской России оказался под влиянием теплой воздушной массы, сформировавшейся над Атлантикой и югом Средиземноморья, поэтому дневные температуры будут превышать норму на 6-8 градусов в течение выходных, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости19:08
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МИР 24

Вильфанд объяснил причину аномально теплых выходных

МИР 2421:06
Вечерняя Москва

Синоптик рассказал о погоде в центральной части России в последнюю неделю октября

Вечерняя Москва20:19
Аргументы и Факты

Синоптик рассказал о погоде на следующей неделе

Аргументы и Факты20:05
Телеканал 360°

Синоптики пообещали аномально теплую погоду в России на выходных

Телеканал 360°20:16
РИА Новости

Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян на следующей неделе

РИА Новости19:57
Москва 24

Синоптики пообещали москвичам теплый и солнечный конец октября

Москва 24вчера в 04:33
Агентство Москва

Вильфанд: Последняя неделя октября порадует москвичей теплой и солнечной погодой

Агентство Москвавчера в 03:53

Песков: Путин лично занялся вопросом вывоза Навального, так как тот не мог покидать РФ

Личное поручение президента РФ Владимира Путина Генпрокуратуре о разрешении на вывоз Алексея Навального в Берлин было необходимо, так как у того имелись ограничения на выезд за пределы РФ.
Песков: Путин лично занялся вопросом вывоза Навального, так как тот не мог покидать РФ
ТАССвчера в 06:18

Трамп заявил, что участвует в переговорах по Нагорному Карабаху в качестве посредника

Президент США Дональд Трамп полагает, что на ведущихся в настоящее время международных переговорах с целью прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе достигнут хороший прогресс.
ТАССвчера в 13:14

Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на ноябрь

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Октябрь 0,281 0,44 0,534 0,865 1,159 Ноябрь 0,255 0,708 0,82 1,055 1,139 Базовая доходность бессрочных вкладов и счетов в евро осталась на уровне октябрьского ориентира.
Банки.ру21 октября в 01:01

Экс-советник британского премьера заявил о негласных мерах против России

Бывший советник премьер-министра Великобритании по нацбезопасности и секретарь кабмина Марк Седвилл заявил, что в ответ на инцидент в Солсбери британские власти приняли в отношении РФ ряд "негласных мер", сообщает газета Times.
РИА Новости03:39

«Зенит» сыграет с «Рубином» в 12-м туре РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 12-го тура РПЛ с казанским «Рубином» рассказал, как его команда сможет вернуть положительный заряд после обидного поражения в первом туре Лиги чемпионов от бельгийского «Брюгге».
Нева Спорт01:10