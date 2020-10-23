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Следующая неделя в регионе начнется с не по сезону теплой погоды. 26 октября будет плюс 8-10 градусов, дождя не прогнозируется, но ожидается туман. 27 октября в регионе будет солнечно, воздух прогреется до плюс 6-11 градусов.

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