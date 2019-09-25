РПЛ
ИзвестияДо 16 и дальше: клубы РПЛ вступают в борьбу за Кубок России
Продолжается розыгрыш Олимп-Кубка России по футболу. Турнир дошел уже до 1/16 финала, и на этой стадии в борьбу за трофей вступают клубы РПЛ. В последние годы команды из элиты отечественного футбола стали более серьёзно относиться к этому соревнованию.
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Кубок России. Больные «львы», возрождающийся чемпион и менеджер бундестим. К кому едет элита
Sportbox.RUвчера в 08:22
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Вячеслав Чепурченко высказался о 2-м сезоне сериала «Жуки»
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До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 18:45
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Коммерсантъ вчера в 16:51
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В Ангарске в результате ДТП один человек погиб
Автомобиль Subaru Legacy в результате превышения скорости перевернулся и сбил двух пешеходов на тротуаре в городе Ангарске Иркутской области.
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Госдеп прокомментировал отказ в выдаче виз российской делегации в ООН
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Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
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Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Экономика
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Экономисты заявили, что вывод экономики из тени нанесет вред экономическому росту России и доходу населения страны.
Газета.Ru вчера в 04:49
Экономика
Каждая третья проданная в РФ пара кроссовок является подделкой
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RuNews24.ru вчера в 08:50
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В матче 7-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Ниццу". Встреча закончилась со счетом 3:1.
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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко в интервью «СЭ» сообщил, что не будет стараться быстро нокаутировать стронгмена Михаила Кокляева.
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Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий считает, что владелец «Челси» Роман Абрамович в свое время совершил революцию в футболе, существенно подняв зарплаты игрокам.
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Только на полигоне Донгуз под Оренбургом в период с 16 по 21 сентября принимали участие 28 самолетов и вертолетов КНР.
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В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
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Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре
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Деми Мур рассказала, как ее изнасиловали в 15 лет с разрешения матери
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Путин отметил успехи в создании российского оружия нового поколения
Президент Владимир Путин в приветствии работникам атомной отрасли заявил, что создание вооружения нового поколения, направленного на обеспечение стратегического баланса в мире, стало одним из успехов данной сферы.
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