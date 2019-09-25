Продолжается розыгрыш Олимп-Кубка России по футболу. Турнир дошел уже до 1/16 финала, и на этой стадии в борьбу за трофей вступают клубы РПЛ. В последние годы команды из элиты отечественного футбола стали более серьёзно относиться к этому соревнованию.

До 16 и дальше: клубы РПЛ вступают в борьбу за Кубок России

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