Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаПольша ждет 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что ждет от "Газпрома" 1,5 млрд долларов до 1 июля в счет погашения переплаты за природный газ в прошлые годы. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте PGNiG.
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с чего всё началось

«Газпром» в июне заплатит Польше $1,5 млрд переплаты за газ

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