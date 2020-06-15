Энергетика
Российская газетаПольша ждет 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что ждет от "Газпрома" 1,5 млрд долларов до 1 июля в счет погашения переплаты за природный газ в прошлые годы. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте PGNiG.
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с чего всё началось
"Газпром" до 1 июля заплатит польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ по итогам решения Стокгольмского арбитража, сообщила польская сторона.Интерфакс15 июня в 06:31
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