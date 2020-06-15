"Газпром" до 1 июля заплатит польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ по итогам решения Стокгольмского арбитража, сообщила польская сторона.

с чего всё началось

До 1 июля «Газпром» переведет польской PGNiG $ 1,5 млрд, которые полагаются госкомпании решением Стокгольмского арбитража в качестве компенсации за переплату за газ с ноября 2014 года.

До 1 июля «Газпром» вернет Польше $ 1,5 млрд переплаты за газ

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