с чего всё началось

Российский премьер Михаил Мишустин добавил пассажирские железнодорожные перевозки и водный транспорт в список отраслей, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса, пишет «Коммерсант».

В России расширили список отраслей, пострадавших от коронавируса

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