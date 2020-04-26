Экономика
Город N (Ростов)Россия приостановила экспорт зерна
Россия приостановила до 1 июля экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз. Временно прекращен экспорт пшеницы, ржи, меслина, ячменя и кукурузы.
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Религия
Костромские православные отмечают Радоницу
Приводят в порядок могилы, чтят память умерших родственников.
ГТРК Кострома 01:55
Здоровье
Мэру Екатеринбурга вынесено предупреждение из-за очагов коронавируса
Генеральная прокуратура России вынесла предупреждение главе Екатеринбурга Александру Высокинскому из-за массового заражения COVID-19 в горбольнице №1.
RT на русском 08:20
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Политика
Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
Общество
Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 13:05
Футбол
Эмблема ЦСКА претендует на звание лучшей в мире по версии Marca
Испанское издание Marca запустило голосование, где читателям предлагается выбрать лучшую эмблему среди команд всего мира.
Sports.ru 08:44
Политика
Путин выступит с большим обращением
Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
«Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак.
Ведомости вчера в 15:13
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 10:31
Общество
Вирусолог назвал критерий завершения эпидемии в России
По данным Минздрава, в России выявлено 87 147 случаев заражения коронавирусом, скончались 795 человек.
Известия 01:00
Происшествия
В Норвегии задержали миллионера, чья жена исчезла в 2018 году
В Осло задержали миллионера Тома Хагена, таинственное исчезновение жены которого полтора года назад стало одним из самых обсуждаемых преступлений, сообщила норвежская газета VG.
РИА Новости 03:51
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Политика
В Кремле ответили на вопрос о состоянии здоровья Ким Чен Ына
«Нет, не располагаем», ― ответили в администрации президента на вопрос об официальных данных о состоянии здоровья Ким Чен Ына .
Невские Новости 06:54
Армия и оружие
АПЛ «Вепрь» вернётся на Северный флот к июню
Атомная подводная лодка «Вепрь» завершила испытания после ремонтных работ и модернизации.
Би-порт 05:17
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Космос
Роскосмос исключил угрозу от летящего к Земле астероида
РИА Новости 07:38
Политика
Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров в России
Президент России Владимир Путин напомнил, что риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:41
Общество
Врач рассказал, люди с какой группой крови уязвимы перед COVID-19
Люди со второй группой крови во время пандемии коронавируса могут быть в зоне риска, рассказал детский хирург, заслуженный врач России, член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый.
РИА Новости 03:53
Экономика
Прибыль «Яндекса» в 1 квартале выросла на 76%
Чистая прибыль "Яндекса" по US GAAP в 1 квартале 2020 года составила 5,5 млрд рублей ($70,7 млн) и увеличилась на 76% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2019 года.
Finam.Ru 06:05
Здоровье
Минздрав предупредил об угрозе поражения мозга коронавирусом
В документе говорится, что коронавирус нового типа может распространяться из системного кровотока или поразить головной мозг через пластинку решетчатой кости.
REGNUM 08:33
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Политика
Песков заявил, что отдельного плана спасения среднего класса нет
Кремль старается поддержать все слои населения страны, не выделяя какой-то отдельный привилегированный класс.
ТАСС 06:29
Общество
Ректор МГУ сообщил о планах создания научных школ в университете
Ликвидировать или реструктурировать факультеты руководство МГУ не планирует, обсуждается только идея объединить их научные исследования в рамках научных школ, заявил телеканалу "Россия-24" ректор университета Виктор Садовничий.
Интерфакс 08:15
Здоровье
Появилась карта распространения коронавируса по районам Петербурга
На сайте Смольного опубликовал доклад руководителя центра имени Алмазова и главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгения Шляхто.
Собака.ru 07:05
Политика
Ряд государств обратился к России за помощью в борьбе с коронавирусом
Ранее, 23 апреля, посол Йемена в Москве сообщил, что его страна обратилась с соответствующим запросом к российской стороне.
Известия 08:31
Авто
Opel представила электрический фургон Vivaro-e
Компания Opel сообщила о выпуске электрического фургона Vivaro-e. Автомобиль был создан на базе стандартной версии коммерческого авто.
Тарантас Ньюс 05:28