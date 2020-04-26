Экономика

Город N (Ростов)Город N (Ростов)Россия приостановила экспорт зерна

Россия приостановила до 1 июля экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз. Временно прекращен экспорт пшеницы, ржи, меслина, ячменя и кукурузы.
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Хлебом единым: Россия запретила вывоз зерна за рубеж

РИА Новости01:00

Россия прекратила экспорт зерна до 1 июля

РБК26 апреля в 09:07

Россия приостановила экспорт зерна за пределы ЕАЭС до 1 июля

Известия26 апреля в 08:09

Россия приостанавливает экспорт зерновых за пределы ЕАЭС до 1 июля

RT на русском26 апреля в 08:04

ФТС прекратила выпуск новых деклараций для экспорта зерна из России

Интерфакс26 апреля в 08:20

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля

ТАСС26 апреля в 08:11

Россия приостанавливает экспорт зерна до 1 июля 2020 года

REGNUM26 апреля в 10:22
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Религия

Костромские православные отмечают Радоницу

Приводят в порядок могилы, чтят память умерших родственников.
ГТРК Кострома 01:55
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Здоровье

Мэру Екатеринбурга вынесено предупреждение из-за очагов коронавируса

Генеральная прокуратура России вынесла предупреждение главе Екатеринбурга Александру Высокинскому из-за массового заражения COVID-19 в горбольнице №1.
RT на русском 08:20
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Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
1,3K
Политика

Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины

Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
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Общество

Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России

Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 13:05
2K
Футбол

Эмблема ЦСКА претендует на звание лучшей в мире по версии Marca

Испанское издание Marca запустило голосование, где читателям предлагается выбрать лучшую эмблему среди команд всего мира.
Sports.ru 08:44
Политика

Путин выступит с большим обращением

Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
2,4K
Общество

Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих

«Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак.
Ведомости вчера в 15:13
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Армия и оружие

Над Белгородом в День Победы пролетит военная авиация

REGNUM 08:24
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Общество

Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 10:31
2,6K
Общество

Вирусолог назвал критерий завершения эпидемии в России

По данным Минздрава, в России выявлено 87 147 случаев заражения коронавирусом, скончались 795 человек.
Известия 01:00
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Происшествия

В Норвегии задержали миллионера, чья жена исчезла в 2018 году

В Осло задержали миллионера Тома Хагена, таинственное исчезновение жены которого полтора года назад стало одним из самых обсуждаемых преступлений, сообщила норвежская газета VG.
РИА Новости 03:51
Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
3,1K
Политика

В Кремле ответили на вопрос о состоянии здоровья Ким Чен Ына

«Нет, не располагаем», ― ответили в администрации президента на вопрос об официальных данных о состоянии здоровья Ким Чен Ына .
Невские Новости 06:54
4
Общество

Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» для «Силы Сибири»

Lenta.ru 06:34
430
Армия и оружие

АПЛ «Вепрь» вернётся на Северный флот к июню

Атомная подводная лодка «Вепрь» завершила испытания после ремонтных работ и модернизации.
Би-порт 05:17
1
Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
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Общество

Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

РИА Новости вчера в 22:42
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Космос

Роскосмос исключил угрозу от летящего к Земле астероида

РИА Новости 07:38
99
Политика

Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров в России

Президент России Владимир Путин напомнил, что риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:41
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Общество

Врач рассказал, люди с какой группой крови уязвимы перед COVID-19

Люди со второй группой крови во время пандемии коронавируса могут быть в зоне риска, рассказал детский хирург, заслуженный врач России, член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый.
РИА Новости 03:53
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Экономика

Прибыль «Яндекса» в 1 квартале выросла на 76%

Чистая прибыль "Яндекса" по US GAAP в 1 квартале 2020 года составила 5,5 млрд рублей ($70,7 млн) и увеличилась на 76% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2019 года.
Finam.Ru 06:05
2
Здоровье

Минздрав предупредил об угрозе поражения мозга коронавирусом

В документе говорится, что коронавирус нового типа может распространяться из системного кровотока или поразить головной мозг через пластинку решетчатой кости.
REGNUM 08:33
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Армия и оружие

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
2K
Общество

Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии

По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
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Политика

Песков заявил, что отдельного плана спасения среднего класса нет

Кремль старается поддержать все слои населения страны, не выделяя какой-то отдельный привилегированный класс.
ТАСС 06:29
15
Общество

Ректор МГУ сообщил о планах создания научных школ в университете

Ликвидировать или реструктурировать факультеты руководство МГУ не планирует, обсуждается только идея объединить их научные исследования в рамках научных школ, заявил телеканалу "Россия-24" ректор университета Виктор Садовничий.
Интерфакс 08:15
6
Здоровье

Появилась карта распространения коронавируса по районам Петербурга

На сайте Смольного опубликовал доклад руководителя центра имени Алмазова и главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгения Шляхто.
Собака.ru 07:05
81
Политика

Ряд государств обратился к России за помощью в борьбе с коронавирусом

Ранее, 23 апреля, посол Йемена в Москве сообщил, что его страна обратилась с соответствующим запросом к российской стороне.
Известия 08:31
Авто

Opel представила электрический фургон Vivaro-e

Компания Opel сообщила о выпуске электрического фургона Vivaro-e. Автомобиль был создан на базе стандартной версии коммерческого авто.
Тарантас Ньюс 05:28
Как работают Яндекс.Новости?
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