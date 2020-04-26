Экономика

Псковское агентство информацииПсковское агентство информацииДо 1 июля Россия приостановила экспорт зерновых

Экспорт в страны, не входящие в Евразийский экономический союз, приостановлен до 1 июля. Ограничения позволят стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности страны в зерне и продуктах его переработки.
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Хлебом единым: Россия запретила вывоз зерна за рубеж

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Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля

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REGNUM26 апреля в 10:22

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Россия прекратила экспорт зерна до 1 июля

РБК26 апреля в 09:07

Россия приостановила экспорт зерна за пределы ЕАЭС до 1 июля

Известия26 апреля в 08:09
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 11:39, Ашберн
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Ранее американский санитарный регулятор описывал лишь три общих симптома коронавируса: высокая температура, кашель и затрудненное дыхание.
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Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса.
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Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям

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Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

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Наступающее лето может стать одним из самых жарких за всю историю, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
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Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью.
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Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
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Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий, а также приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года, заявил в ходе телефонной конференции для инвесторов компании финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский.
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Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

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Путин предложил сделать 28 апреля Днем работника скорой медпомощи

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