Экономика
МонаВистаДо 1 июля продлен прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель
Срок подачи заявлений о получении субсидии на компенсацию части своих затрат пострадавших от пандемии коронавируса отраслей продлен до 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов РФ, передает ТАСС.
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Опубликовано Постановление Правительства № 894 от 20.06.2020, согласно которому срок подачи заявок на апрельскую субсидию продлен до 1 июля 2020 года.ИА Клерк.Рувчера в 07:16
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Власти продлили срок обращения за апрельской субсидией по 12 130 на сотрудника
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Будущее России. Национальные проектывчера в 08:03
Малый бизнес сможет подать заявления на субсидии за апрель до 1 июля
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