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ТАСС
ТАСС

До 2024 года проблемные регионы получат по 5 млрд рублей на развитие

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что наиболее проблемные регионы до 2024 года получат по 5 млрд рублей на социально-экономическое развитие.В источнике
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Росбалт

Проблемным регионам дадут миллиарды рублей на развитие

Росбалт08:04
Rambler News Service

Проблемные российские регионы получат по 5 млрд рублей до 2024 года

Rambler News Service07:28
REGNUM

Правительство РФ поможет Марий Эл улучшить транспортную инфраструктуру

REGNUM07:10
ФАН

Правительство выделит на развитие проблемных российских регионов по 5 млрд рублей

ФАН07:23
Народные новости

Мишустин заявил, что наиболее проблемные регионы РФ получат по 5 млрд рублей до 2024 года

Народные новости07:09
МИР 24

Мишустин: Проблемные регионы до 2024 года получат по 5 млрд рублей на развитие

МИР 2407:02
ТАСС

До 2024 года проблемные регионы получат по 5 млрд рублей на развитие

ТАСС06:43
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ruвчера в 12:27
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Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ

Поправки, прописанные в изменениях для Техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» запрещает российским автовладельцам использовать восстановленные узлы и агрегаты, а также обяжет получать разрешения для установки, например, багажника на крышу.
SpeedMe22:22
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Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима гражданина США Тревора Рида, который летом 2019 года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.
Интерфакс05:47
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Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил главе КГБ страны Валерию Вакульчику разобраться с задержанием иностранных граждан, которые предположительно являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК), передаёт РИА Новости.
Аргументы и Фактывчера в 12:32
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Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии

Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержаны после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском07:41
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В GTA Online могут добавить Либерти-Сити из GTA IV

Оригинальная карта GTA IV По словам инсайдера, декабрьское обновление добавит Либерти-Сити в Online и одиночную игру, в также появится возможность грабить золотые резервы города с максимальной наградой в 10 миллионов долларов.
The GEEKвчера в 10:29
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В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета00:18
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