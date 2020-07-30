До 2024 года проблемные регионы получат по 5 млрд рублей на развитие
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Он отметил, что "в июне на их реализацию было направлено более 26 млрд рублей, в целом до 2024 года эти регионы получат по 5 млрд рублей для восстановления экономики и улучшения условий жизни людей".В источнике
С чего всё началось
До 2024 года проблемные регионы получат по 5 млрд рублей на развитие
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что наиболее проблемные регионы до 2024 года получат по 5 млрд рублей на социально-экономическое развитие.
ТАСС06:43
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