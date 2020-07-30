До 2024 года проблемные регионы получат по 5 млрд рублей на развитие

Он отметил, что "в июне на их реализацию было направлено более 26 млрд рублей, в целом до 2024 года эти регионы получат по 5 млрд рублей для восстановления экономики и улучшения условий жизни людей".