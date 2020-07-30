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ТАСС
ТАСС

До 2024 года проблемные регионы получат по 5 млрд рублей на развитие

Он отметил, что "в июне на их реализацию было направлено более 26 млрд рублей, в целом до 2024 года эти регионы получат по 5 млрд рублей для восстановления экономики и улучшения условий жизни людей".В источнике
С чего всё началось
ТАСС

До 2024 года проблемные регионы получат по 5 млрд рублей на развитие

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что наиболее проблемные регионы до 2024 года получат по 5 млрд рублей на социально-экономическое развитие.
ТАСС06:43
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Проблемным регионам России выделят по 5 млрд рублей на развитие

Комсомольская правда09:47
Народные новости

Мишустин заявил, что наиболее проблемные регионы РФ получат по 5 млрд рублей до 2024 года

Народные новости07:09
Rambler News Service

Проблемные российские регионы получат по 5 млрд рублей до 2024 года

Rambler News Service07:28
ФАН

Правительство выделит на развитие проблемных российских регионов по 5 млрд рублей

ФАН07:23
Росбалт

Проблемным регионам дадут миллиарды рублей на развитие

Росбалт08:04
МИР 24

Мишустин: Проблемные регионы до 2024 года получат по 5 млрд рублей на развитие

МИР 2407:02
ТАСС

До 2024 года проблемные регионы получат по 5 млрд рублей на развитие

ТАСС06:43
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Дзюба назвал причины конфликта с нападающим «Спартака» Соболевым

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба заявил, что причиной его конфликта с нападающим московского «Спартака» Александром Соболевым в полуфинале Кубка России стало поведение соперника на футбольном поле.
РБК спорт05:33
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Перес пропустит Гран-при Великобритании из-за заражения коронавирусом

Повторный тест на коронавирус пилота команды "Формулы-1" "Рэйсинг Пойнт" Серхио Переса дал положительный результат, гонщик не примет участия в Гран-при Великобритании, сообщается на странице "Формулы-1" в Twitter.
РИА Новости15:34

Ферстаппен не собирается вставать на колено

Шестикратный чемпион королевской гоночной серии Льюис Хэмилтон (выступает в составе "Мерседес") искренне надеется, что в дальнейшем абсолютно все пилоты последуют его примеру и перед началом каждого этапа будут вставать на колено.
CT news15:31
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Суд отказался вернуть дело младшей сестры Хачатурян прокурору

Бутырский суд Москвы 10 августа рассмотрит вопрос о принудительном лечении младшей из сестер Хачатурян, обвиняемых по резонансному делу об убийстве отца, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости28 июля в 14:26
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Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК07:41
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ruвчера в 12:27
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