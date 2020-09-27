Польский фильм «Петля» вызвал скандал на Украине

По мнению киевского политического эксперта Евгения Белоножко, в «Петле» польский режиссер не только изобразил украинцев не в лучшем виде, но и создал у зрителя ощущение, что Украина — вообще довольно страшная страна.