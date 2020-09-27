В последнее время на фоне проблем с окончанием строительства "Северного потока — 2" все чаще в средствах массовой информации слышится мнение: "Без российских поставок Европа будет сильно переплачивать за дорогой американский СПГ".
Целый ряд СМИ не оставили незамеченным опубликованный в Youtube ролик, где видна попытка американского истребителя F-15 Eagle повторить трюк его российского коллеги - Су-30СМ. Тогда, в конце 2017 года в небе над Сирией российский пилот «заглянул» в грузовой отсек тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76.
Для изготовления отечественного препарата от коронавируса «Арепливир» была создана полностью своя технология, заявила руководитель лаборатории, разработавшей лекарство, производственного комплекса «Биохимик» Елена Маскаева, 27 сентября сообщает РИА Новости.
Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter фотографию космического корабля SpaceX Starship, который собирают с оперением для первого полета на высоту около 18 км. "Starship SN8 с задними закрылками корпуса", — говорится в подписи к фотографии.
По мнению киевского политического эксперта Евгения Белоножко, в «Петле» польский режиссер не только изобразил украинцев не в лучшем виде, но и создал у зрителя ощущение, что Украина — вообще довольно страшная страна.
Чугуев, 27 сентября 2020, 12:40 — REGNUM Украинский журналист, главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов сообщил, что левый двигатель разбившегося 25 сентября самолета Ан-26 сверх нормы переработал 589 летных часа, но его ресурс несмотря на это был продлен три месяца назад.
Глава Стратегического командования ВС Великобритании генерал Патрик Сандерс сообщил о наличии у Соединенного королевства кибернетического оружия, способного уничтожить инфраструктуру возможного противника.
Компания AstraZeneca остается в эпицентре скандала, связанного с не самыми удовлетворительными результатами испытаний новейшей вакцины против коронавируса, в связи с тем, что в ходе тестов у добровольцев начали проявляться симптомы странных болезней.