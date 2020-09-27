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Российская газета
Российская газета

До 2025 года будут газифицированы 16 поселков Якутии

Газ будет проведен в 16 поселков Республики, еще по пяти населенным пунктам будет подготовлена проектная документация и выполнены проектно-изыскательские работы.В источнике
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Российская газета

До 2025 года будут газифицированы 16 поселков Якутии

Российская газета00:39
Якутия Daily

Газ для села: газификация продолжается

Якутия Daily23:15
ИА ЯСИА

В совместную программу с ПАО «Газпром» до 2025 года вошло более 20 населенных пунктов Якутии

ИА ЯСИАвчера в 00:00
Интерфакс - Россия

Газификация Якутии

Интерфакс - Россия25 сентября в 03:42
Радио Посад

Газификация Сергиево-Посадского округа

Радио Посад24 сентября в 07:47

Получится ли у американского газа заменить российский

В последнее время на фоне проблем с окончанием строительства "Северного потока — 2" все чаще в средствах массовой информации слышится мнение: "Без российских поставок Европа будет сильно переплачивать за дорогой американский СПГ".
Получится ли у американского газа заменить российский
РИА Новостивчера в 01:00
84

ВВС США не смогли повторить авиационный трюк российского пилота

Целый ряд СМИ не оставили незамеченным опубликованный в Youtube ролик, где видна попытка американского истребителя F-15 Eagle повторить трюк его российского коллеги - Су-30СМ. Тогда, в конце 2017 года в небе над Сирией российский пилот «заглянул» в грузовой отсек тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76.
Вечерний курьер05:35
78

Российский препарат от COVID-19 создали за четыре месяца — разработчик

Для изготовления отечественного препарата от коронавируса «Арепливир» была создана полностью своя технология, заявила руководитель лаборатории, разработавшей лекарство, производственного комплекса «Биохимик» Елена Маскаева, 27 сентября сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна04:29
8

Маск показал фото космического корабля Starship с хвостовым оперением

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter фотографию космического корабля SpaceX Starship, который собирают с оперением для первого полета на высоту около 18 км. "Starship SN8 с задними закрылками корпуса", — говорится в подписи к фотографии.
РБКвчера в 16:11
32

Дональд Трамп представил кандидатуру на пост судьи Верховного суда США

Ранее сообщалось, что 18 сентября скончалась старейшая судья американского Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург, которая была второй женщиной-судьей в истории высшей судебной инстанции США.
ИА Красная Весна18:45
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Польский фильм «Петля» вызвал скандал на Украине

По мнению киевского политического эксперта Евгения Белоножко, в «Петле» польский режиссер не только изобразил украинцев не в лучшем виде, но и создал у зрителя ощущение, что Украина — вообще довольно страшная страна.
Невские Новости02:41
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Украинский журналист назвал виновных в крушении самолета Ан-26

Чугуев, 27 сентября 2020, 12:40 — REGNUM Украинский журналист, главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов сообщил, что левый двигатель разбившегося 25 сентября самолета Ан-26 сверх нормы переработал 589 летных часа, но его ресурс несмотря на это был продлен три месяца назад.
REGNUM05:40
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Британия пригрозила России разрушением инфраструктуры

Глава Стратегического командования ВС Великобритании генерал Патрик Сандерс сообщил о наличии у Соединенного королевства кибернетического оружия, способного уничтожить инфраструктуру возможного противника.
Вести.Ruвчера в 08:49
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От AstraZeneca требуют раскрыть правду о болезнях испытателей вакцины

Компания AstraZeneca остается в эпицентре скандала, связанного с не самыми удовлетворительными результатами испытаний новейшей вакцины против коронавируса, в связи с тем, что в ходе тестов у добровольцев начали проявляться симптомы странных болезней.
Известия20:40
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