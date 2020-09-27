Эксперты определили, какие автомобили быстрее всего теряют в цене

Недорогие авто B-класса, включая Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Rio, скинут цену на 27,9%. Меньше всего подешевеют среднеразмерные паркетники Skoda Kodiaq, Kia Sorento, а также Toyota RAV4 - их цена в среднем упадет на 21,3%. Главными факторами, оказывающими влияние на снижение стоимости, эксперты назвали ликвидность, популярность марки и срок с момента выхода на рынок.