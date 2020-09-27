Panoramic / ZUMAPRESS.com Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель попросил Киев не ждать, что проблемы страны решатся с помощью применения внешних сил.
Недорогие авто B-класса, включая Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Rio, скинут цену на 27,9%. Меньше всего подешевеют среднеразмерные паркетники Skoda Kodiaq, Kia Sorento, а также Toyota RAV4 - их цена в среднем упадет на 21,3%. Главными факторами, оказывающими влияние на снижение стоимости, эксперты назвали ликвидность, популярность марки и срок с момента выхода на рынок.
Орландо, США, 27 сентября 2020, 08:42 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл команду «Денвер Наггетс» в пятом матче серии полуфинала плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).