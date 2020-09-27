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Российская газета
Российская газета

До 2025 года будут газифицированы 16 поселков Якутии

Газ будет проведен в 16 поселков Республики, еще по пяти населенным пунктам будет подготовлена проектная документация и выполнены проектно-изыскательские работы.В источнике
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Российская газета

До 2025 года будут газифицированы 16 поселков Якутии

Российская газета00:39
Якутия Daily

Газ для села: газификация продолжается

Якутия Daily23:15
ИА ЯСИА

В совместную программу с ПАО «Газпром» до 2025 года вошло более 20 населенных пунктов Якутии

ИА ЯСИАвчера в 00:00
Интерфакс - Россия

Газификация Якутии

Интерфакс - Россия25 сентября в 03:42
Радио Посад

Газификация Сергиево-Посадского округа

Радио Посад24 сентября в 07:47

ЕС не банкомат: Боррель призвал Украину самостоятельно решать проблемы

Panoramic / ZUMAPRESS.com Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель попросил Киев не ждать, что проблемы страны решатся с помощью применения внешних сил.
РЕН ТВ25 сентября в 12:14
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Эксперты определили, какие автомобили быстрее всего теряют в цене

Недорогие авто B-класса, включая Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Rio, скинут цену на 27,9%. Меньше всего подешевеют среднеразмерные паркетники Skoda Kodiaq, Kia Sorento, а также Toyota RAV4 - их цена в среднем упадет на 21,3%. Главными факторами, оказывающими влияние на снижение стоимости, эксперты назвали ликвидность, популярность марки и срок с момента выхода на рынок.
Новые автомобили23:10
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«Лейкерс» обыграли «Денвер» и стали финалистами плей-офф НБА

Орландо, США, 27 сентября 2020, 08:42 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл команду «Денвер Наггетс» в пятом матче серии полуфинала плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
REGNUM01:42

ВШЭ сообщила о сокращении среднего класса в России из-за пандемии

Из-за пандемии коронавируса средний класс в России сократился на 6,1%, сообщили исследователи Высшей школы экономики в докладе «Россия в новую эпоху: выбор приоритетов и цели национального развития».
Общественная служба новостейвчера в 06:14
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